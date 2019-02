Sei Nazioni, Parisse out per il match contro l'Irlanda

L'Italia perde Sergio Parisse, capitano e numero 8 della nazionale di rugby. L'azzurro infatto non sarà disponibile per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di domenica 24 febbraio a Roma contro l'Irlanda. L'azzurro - è scritto in una nota pubblicata sul sito della federugby - dopo essersi sottoposto alla seconda fase di accertamenti neurologici in seguito al sospetto trauma concussivo riportato nel match di TOP14 con lo Stade Francais, proseguirà il percorso di rientro previsto dalle normative internazionali vigenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA