Rugby Italia Sei Nazioni, la carica degli 8mila da Dublino all'Olimpico e al Villaggio del Terzo Tempo

I 5mila biglietti riservati ufficialmente agli irlandesi sono stato venduti un anno fa, ma si stima che di fedeli in maglia verde oggi ce ne saranno almeno 8mila, compreso l'ex vescovo di Dublino, Eamonn Walsh, in pensione dal 2019 che dall'inizio del Sei Nazioni nel 2000 s'è perso solo i match del periodo della pandemia.

Un modo per ricordare gli anni Sessanta quando, da seminarista studente in Vaticano, alternava le lezioni di Teologia alle partite di rugby con i club di Roma che si litigavano quei ragazzoni già pronti per la Serie A dell'epoca. Come sempre Walsh non andrà in tribuna Autorità così come fanno ogni volta gli alti prelati amanti di mete e placcaggi e che trepidano per Ryan e compagni in mezzo ai tifosi irlandesi e italiani, come sempre gli uni accanto agli altri. Un'Italia-Irlanda contò ben tre porporati all'Olimpico, uno dei quali persino in corsa per il soglio di Pietro. La trasferta romana per gli irlandesi è imprescindibile: sabato la partita, con lunghe tappe al Villaggio del Terzo tempo, e domenica in piazza San Pietro per l'Angelus.

E' la presenza di queste migliaia di tifosi stranieri che irrobustisce l'indotto di un match del Sei Nazioni, il torneo che per la Capitale vale dai 27 ai 37 milioni di euro senza comportare la spesa di un euro per l'ordine pubblico

A fare gli onori di casa oggi all'Olimpico saranno il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il direttore generale di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris che accoglieranno l'ambasciatrice irlandese Patricia O'Brien, il presidente del comitato del Sei Nazioni, Ronan Dunne, irlandese pure lui, e il ministro per le Imprese e per il Made in Italy, Adolfo Urso.