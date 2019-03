Italrugby a Twickenham per sfidare l'armata Inghilterra: tornano Parisse e Negri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rientro del capitano Sergio Parisse, dunque la terza linea che cambia forma rispetto all'ultima uscita contro l'Irlanda: Parisse-Steyn-Negri anziché Steyn-Mbanda-Tuivati. Luca Bigi preferito al tallonaggio a Leonardo Ghiraldini, numero 2 e capitano nel match dell'Olimpico. Questi i cambi operati dal ct dell'Italrugby Conor O'Shea in vista della sfida di Twickenham, valevole per il quarto turno del Sei Nazioni 2019, contro un'Inghilterra seconda in classifica e ferita dalla sconfitta rimediata in Galles lo scorso 23 febbraio. Calcio d'inizio alle 17.45 italiane, diretta tv Dmax.PROMOSSINuovamente fiducia a Edoardo Padovani, autore di tre mete in altrettante partite. "Sono molto contento per lui - le parole del tecnico irlandese - Edo ha avuto un anno difficile a Tolone. Quest'anno è tornato alle Zebre, probabilmente con meno confidenza di prima, ma sicuramente un giocatore migliore rispetto a due anni fa. Nei prossimi mesi, all'ala, rivedremo anche Bellini, ma per ora il posto è di Edo: ha grandi abilità sia da estremo che da ala. Se Minozzi, l'anno scorso, è diventato il primo azzurro nella storia a segnare quattro mete in quattro partite di Sei Nazioni, sabato, chissà, vedremo anche il secondo".Confermato anche Tito Tebaldi in mediana, capace di dettare ottimi tempi alla manovra italiana. Mentre non c'era nessun dubbio sul ritorno di Parisse, fermato alla vigilia del confronto con gli Irish solo dalle norme regolamentari in materia di traumi alla testa. Il numero 8 scenderà in campo per la 137a volta, la 68a al Sei Nazioni: sempre più record assoluto nella competizione.SABATOLa sorpresa, piuttosto, è la maglia 16 per Leonardo Ghiraldini. Il padovano è vicinissimo al traguardo dei 52 caps nel torneo, che lo renderebbero terzo azzurro più presente di sempre al Sei Nazioni dopo il già citato Parisse e Martin Castrogiovanni. "Leo ha giocato le prime tre partite e anche Bigi ha avuto un grande impatto nelle prime due. Mi è sembrato giusto concedergli un po' di riposo, ma non vedo l'ora di rivederlo giocare"."Chi si ferma è perduto": si riassume così il pensiero di O'Shea commentando la battaglia che aspetta l'Italia. "Sarà una sfida molto difficile. Loro hanno qualità, esplosività e grande forma fisica. Dovremo metterli sotto pressione. Se, invece, li aspetteremo, ci distruggeranno. Dovremo allora essere pronti sin dal primo minuto, imporci da subito". Che è un po' la stessa ricetta che ha portato il trionfo del Galles. Basterà una buona teoria?Questo il XV azzurro scelto da Conor O'Shea:15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 15 caps)14 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 18 caps)13 Michele CAMPAGNARO (Wasps, 41 caps)12 Luca MORISI (Benetton Rugby, 23 caps)11 Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 18 caps)10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 46 caps)9 Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 30 caps)8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 136 caps) – capitano7 Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 28 caps)6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 14 caps)5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 19 caps)4 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 10 caps)3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 20 caps)2 Luca BIGI (Benetton Rugby, 17 caps)1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 32 caps)A disposizione:16 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 102 caps)17 Cherif TRAORE' (Benetton Rugby, 8 caps)18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 16 caps)19 David SISI (Zebre Rugby Club, 3 cap)20 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 6 caps)21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 30 caps)22 Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 7 caps)23 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 17 caps)Questa la formazione dell'Inghilterra di Eddie Jones:15 Elliot Daly (Wasps, 28 caps)14 Joe Cokanasiga (Bath Rugby, 3 caps)13 Manu Tuilagi (Leicester Tigers, 30 caps)12 Ben Te’o (Worcester Warriors 16 caps)11 Jonny May (Leicester Tigers, 43 caps)10 Owen Farrell (Saracens, 68 caps) (captain)9 Ben Youngs (Leicester Tigers, 83 caps)8 Billy Vunipola (Saracens, 39 caps)7 Tom Curry (Sale Sharks, 8 caps)6 Brad Shields (Wasps, 6 caps)5 George Kruis (Saracens, 30 caps)4 Joe Launchbury (Wasps, 56 caps)3 Kyle Sinckler (Harlequins, 20 caps)2 Jamie George (Saracens, 35 caps)1 Ellis Genge (Leicester Tigers, 7 caps)A disposizione16 Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs, 9 caps)17 Ben Moon (Exeter Chiefs, 6 caps)18 Dan Cole (Leicester Tigers, 83 caps)19 Nathan Hughes (Wasps, 20 caps)20 Mark Wilson (Newcastle Falcons, 11 caps)21 Dan Robson (Wasps, 1 cap)22 George Ford (Leicester Tigers, 53 caps)23 Henry Slade (Exeter Chiefs, 20 caps)