Rugby Sei Nazioni, Italia - Francia oggi alle 16 diretta live: debutto da brividi per gli azzurri di Michele Lamaro.

3-0

I marcatori

4' c.p. Jaminet

Paolo Ricci Bitti

Le formazioni

Francia: Jaminet; Penaud, Fickou, Danty, Villiere; Ntamack, Dupont (cap.); Alldritt, Cretin, Jelonch; Willemse, Woki; Atonio, Marchand, Baille. A disp. Mauvaka, Gros, Bamba, Taofifenua, Cros, Lucu, Meofana, Ramos.

All. Galthie

Italia: Padovani; Menoncello, Brex, Zanon, Ioane; Garbisi, Varney; Halafihi, Lamaro (cap.), Negri; Ruzza, Cannone; Pasquali, Lucchesi, Fischetti. A disp. Faiva, Nemer, Zilocchi, Fuser, Pettinelli, Zuliani, Braley, Marin.

All. Crowley

Arbitro: Adamson (Sco)

Ieri: Irlanda-Galles 29-7 e Scozia-Inghilterra 20-17

La classifica: Irlanda 5, Scozia 4, Inghilterra 1, Galles 0.

L'attesa

Bisogna saper perdere contro la Francia oggi alle 16 a Parigi (diretta live SkySport 1 e Tv8). Al debutto nella 128a edizione del Sei Nazioni, che ci ha accolto nel 2000, l’Italia non ha alcuna possibilità di inceppare la squadra più in forma del Championship, quella capace di battere gli All Blacks in autunno grazie al miglior giocatore del mondo, Antoine Dupont, e ipercandidata alla vittoria finale del Torneo che le sfugge dal 2010.

Per i bookmaker del rugby ci sono almeno 35 punti (come dire 5 gol) fra bleus e azzurri, ergo al neocapitano Lamaro e ai compagni resta la durissima missione indicata dal ct Crowley: ricostruire a suon di placcaggi e di sacrifici in difesa una credibilità sbriciolatasi dal 2015 in poi con una striscia di 32 ko consecutivi. Nessuno chiede all’Italia di vincere o, tantomeno, di accomodarsi alla porta del Six Nations, ma l’obbiettivo è quello di recuperare una tenuta accettabile per gli 80 minuti, di confermare che il movimento è in grado di produrre ogni anno qualche talento. Il ct, esordiente nel torneo, ha di fatto convocato in blocco il Benetton Treviso (12 titolari su 15, record) che non è che brilli troppo in Europa, ma altro ancora non c’è.

Poi punta sui mediani Paolo Garbisi e Stephen Varney (41 anni in due), che se la cavano bene all’estero (Montpellier e Gloucester), e addirittura su 4 matricole nei 23 a referto: l’equiparato kiwi Halafihi, che ha spalle larghe ed esperienza, e tre giovani freschi di fabbrica che a livello di under 20 hanno fatto la differenza: Zuliani, 22 anni e i 19enni Menoncello e Marin. Intanto ieri l’Irlanda ha demolito il Galles 29-7, mentre la Scozia ha battuto 20-17 l’Inghilterra attesa da almeno 30mila fedeli a Roma il 13 febbraio.

