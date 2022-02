Rugby, Sei Nazioni, Irlanda-Galles e Scozia-Inghilterra aprono domani la 128° edizione del Torneo mai così incerto Il calendario e la tv

I campioni in carica del Galles che affrontano un debutto durissimo in casa dell'Irlanda. La Scozia, che tra cinque partite potrebbe anche meritarsi la palma di "Sorpresa", che apre le porte all'Inghilterra per la 151esima sfida di Calcutta Cup, il trofeo più antico nel mondo del rugby. Signore e signori, bentornati al Sei Nazioni, pronto ad aprire la sua edizione 2022 (la 128a) con due confronti da lustrarsi gli occhi. Fino a marzo, questi ultimi in effetti non mancheranno visto che, guardando i risultati impressionanti dei test match novembrini, questo sarà il Championship più incerto e (speriamo) spettacolare degli ultimi anni. L'Italia? Nel primo turno gioca domenica 6 febbraio alle 16 contro la Francia a Parigi

A Dublino, sabato 5 febbraio 2022, ore 15.15 (diretta Sky)

IRLANDA-GALLES

Irlanda: 15 Hugo Keenan; 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Mack Hansen; 10 Jonathan Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park; 8 Jack Conan, 7 Josh Van der Flier, 6 Caelan Doris; 5 James Ryan, 4 Tadhg Beirne; 3 Tadhg Furlong, 2 Ronan Kelleher, 1 Andrew Porter. All.: Andy Farrell.

A disposizione: 16 Dan Sheehan, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 Ryan Baird, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Joey Carbery, 23 James Hume.

Galles: 15 Liam Williams; 14 Johnny McNicholl, 13 Josh Adams, 12 Nick Tompkins, 11 Louis Rees-Zammit; 10 Dan Biggar (c), 9 Tomos Williams; 8 Aaron Wainwright, 7 Taine Basham, 6 Ellis Jenkins; 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands; 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Wyn Jones. All.: Wayne Pivac.

A disposizione: 16 Dewi Lake, 17 Gareth Thomas, 18 Dillon Lewis, 19 Seb Davies, 20 Ross Moriarty, 21 Gareth Davies, 22 Callum Sheedy, 23 Owen Watkin.

Arbitro: Jaco Peyper (Sudafrica)

Complici i tanti e pesanti infortuni in casa gallese (quello del capitano Alun-Wyn Jones su tutti), i favori del pronostico sono tutti per gli irlandesi da combattimento scelti da Farrell. Motivi di interesse alle ali, dove da una parte spicca l'esordiente Mack Hansen e tra gli ospiti quel fenomeno di Louis Rees-Zammit, ventuno anni compiuti l'altro ieri.

A Edimburgo, sabato 5 febbraio 2022, ore 17.45 (diretta Sky)

SCOZIA-INGHILTERRA

Scozia: 15 Stuart Hogg (c); 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe; 10 Finn Russell, 9 Ali Price; 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie; 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray; 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Rory Sutherland. All.: Gregor Townsend.

A disposizione: 16 Stuart McInally, 17 Pierre Schoeman, 18 WP Nel, 19 Sam Skinner, 20 Magnus Bradbury, 21 Ben White, 22 Blair Kinghorn, 23 Sione Tuipulotu.

Inghilterra: 15 Freddie Steward; 14 Max Malins, 13 Elliot Daly, 12 Henry Slade, 11 Joe Marchant; 10 Marcus Smith, 9 Ben Youngs; 8 Sam Simmonds, 7 Tom Curry (c), 6 Lewis Ludlam; 5 Nick Isiekwe, 4 Maro Itoje; 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Ellis Genge. All.: Eddie Jones.

A disposizione: 16 Jamie George, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Alex Dombrandt, 21 Harry Randall, 22 George Ford, 23 Jack Nowell.

Arbitro: Ben O’Keeffe (Nuova Zelanda)

L'anno scorso, la Scozia ottenne una vittoria a Twickenham attesa ben trentotto anni. L'Inghilterra finì il torneo quinta e, da allora, il tecnico Eddie Jones ha alzato i già impressionanti ritmi di allenamento. L'assenza di Owen Farrell per tutto il torneo peserà tuttavia moltissimo. La numero 10 va sulle spalle di un atteso Marcus Smith. La truppa inglese è fortemente rinnovata, quella scozzese tutt'altro. E potrebbe essere proprio l'esperienza la chiave.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2022

Prima giornata

Sabato 5 febbraio 2022

15.15, Irlanda-Galles (Aviva Stadium, Dublino)

17.45, Scozia-Inghilterra (Murrayfield, Edimburgo)

Domenica 6 febbraio 2022

16.00 Francia-Italia (Stade de France, Parigi)

Seconda giornata

Sabato 12 febbraio 2022

15.15, Galles-Scozia (Principality Stadium, Cardiff)

17.45, Francia-Irlanda (Stade de France, Parigi)

Domenica 13 febbraio 2022

16.00 Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma)

Terza giornata

Sabato 26 febbraio 2022

15.15, Scozia-Francia (Murrayfield, Edimburgo)

17.45, Inghilterra-Galles (Twickenham, Londra)

Domenica 27 febbraio 2022

16.00 Irlanda-Italia (Aviva Stadium, Dublino)

Quarta giornata

Venerdì 11 marzo 2022

21.00 Galles-Francia (Principality Stadium, Cardiff)

Sabato 12 marzo 2022

15.15, Italia-Scozia (Stadio Olimpico, Roma)

17.45, Inghilterra-Irlanda (Twickenham, Londra)

Quinta giornata

Sabato 19 marzo 2022

15.15, Galles-Italia (Principality Stadium, Cardiff)

17.45, Irlanda-Scozia (Aviva Stadium, Dublino)

21.00 Francia-Inghilterra (Stade de France, Parigi)

La tv

Tutte le partite dell’Italia: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8, diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

Tutte le altre partite: diretta su Sky Sport Arena, diretta streaming su Sky Go, NOW