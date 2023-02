Rugby Sei Nazioni: sciopero revocato, Galles-Inghilterra sabato si giocherà. I giocatori del Principato ottengono garanzie sui contratti Programma e tv

Rugby Sei Nazioni, alla fine ha prevalso la region di Stato e i giocatori gallese hanno revocato lo sciopero: sabato 25 febbraio si giocherà Galles-Inghilterra, match che vale, per la federazione del Galles, almeno 9 milioni di sterline. Ma ci si è andati parecchio vicini all'eresia dello sciopero che nel Torneo più antico e prestigioso del mondo rappresentava un vocabolo inedito dal 1883.

Nel pomeriggio, con il neo ct Warren Gatland che aveva sinistramente deciso di annunciare la formazione, si sono susseguiti incontri su incontri e alla fine l'Union Gallese ha ceduto in gran parte alle richieste dei giocatori che si sono fidati delle promesse e hanno sospeso l'agitazione annunciata il 14 febbraio raggelando intanto i 74.498 fedeli che da un anno avevano in tasca il biglietto. Sospesi anche i programmi della famiglia reale anche se ora si può dire che sabato per la prima volta il principe William e la principessa Kate saranno uno a fianco all'altro nel Royal Box ma non ruolo di marito e moglie ma di acerrimi rivali. Lui è patrono della federazione gallese, lei di quella inglese: di solito a questi match la coppia porta il minirugbysta George, vedremo che accadrà questa volta.

A ogni modo i giocatori della nazionale e delle quattro franchigie che la alimentano (Dragons, Ospreys, Cardiff e Scarlets) hanno ottenuto garanzie sul rinnovo del contratto in una stagione che si chiuderà con la Coppa del Mondo in Francia. Salari comunque tagliati con quelli della fascia centrale che si attestano sulle 80mila sterline se si preferisce un salario fisso e sulle 70mila se si vuole puntare a bonus che possono farlo lievitare fino a 90mila. Le star passeranno da 400mila sterline a 280 mila.

Inoltre basteranno 25 caps (presenze) per essere convocati in nazionale se si gioca in un club all'estero (valgono anche Inghilterra e Scozia) mentre prima il tetto era molto alto (60) per disincentivare un esodo che invece adesso ci sarà perché, sciopero o non sciopero, la situazione del rugby pro' in Galles (3 milioni di abitanti) è quella che è nonostante il budget della Union si aggiri ottorno ai 100 milioni di sterline (il doppio dell'Italia).

Ecco allora il programma del terzo turno:

25 febbraio Italia-Irlanda alle 15.15 (diretta SkySport, NowTv e Tv8); Galles-Inghilterra alle 17.45 (SkySport e NowTv); 26 febbraio Francia-Scozia alle 16 (SkySport e NowTv).

Classifica: Irlanda (+37 differenza punti fatti/subiti) e Scozia (+34) p. 10; Inghilterra (+11) p. 6; Francia (-8) p. 5; Italia (-22) p.1; Galles (-52) p. 0.