Rugby Sei Nazioni femminile, azzurre ko anche con il Galles a Parma: 10-36. Sara Barattin saluta la nazionale, il Torneo all'Inghilterra

Cala mestamente a Parma il sipario sul Sei Nazioni femminile di rugby, prodigo negli ultimi anni di soddisfazioni che quest'anno sono invece svanite: al quinto e ultimo turno il Galles ha espugnato il Lanfranchi senza che mai le azzurre dessero l'idea di potercela fare. E' finita 10-36 (p.t. 10-17 ovvero cinque mete a una): per l'Italia a segno Madia con trasformazione e un penalty di Sillari, miglior piazzatrice del Torneo, magrissima consolazione per l'ingegnera che si è trovata a placcare avversarie che pesano anche il doppio di lei, sì il doppio.

Era state preventivate tre vittorie perché solo le imbattibili Inghilterra e Francia erano avanti alle italiane nel rankimg mondiale invece ne è arrivata solo una, con l'Irlanda che le ha perse tutte. Del brillante mondiale autunnale in Nuova Zelanda è restato ben poco nonostante in campo siano scese a volte anche 10 delle protagoniste della Coppa del Mondo. Ci sono stati infortuni pesanti, è in corso un rinnovamento in qualche posizione chiave, è cambiato il ct (da un veterano come Di Giandomenico a un debuttante come Raineri) ma questo non basta a giustificare prestazioni sotto standard, smarrimenti strategici, carenze nelle fasi alle base del gioco. Vero anche che l'arrivo di qualche soldo anche per le avversarie ha innescato il loro miglioramento, ma davvero ci si attendeva di più dalla nazionale migliore che esprime il movimento italiano. Invece del terzo posto che ci avrebbe proiettato ai quartieri alti della nuova competizione mondiale WXV che decollerà in autunno, dovremo adesso spareggiare con la Spagna, vincitrice del Sei Nazioni di serie B, per evitare di finire nei bassifondi di quel torneo che servirà anche per le qualificazioni della Coppa del Mondo 2025 in Inghilterra.

Per non dire della discesa nel ranking mondiale che era stato risalito con tanta fatica e tante belle partite.

Che cosa salvare del Sei Nazioni 2023: le ragazze hanno dato l'anima e questo va riconosciuto, poi i placcaggi e le cariche di Franco e Tounesi e le corse di Muzzo e di D'Incà. Con molti ringraziamenti per Sara Barattin che ha chiuso con 116 cap (record italiano) una straordinaria carriera internazionale.

Intanto come da pronostico il Torneo è stato vinto dall'Inghilterra che a Twickenhan stipato da 58mila fedeli, un enorme record mondiale, ha vinto 38-33 contro la Francia, ugualmente imbattuta fino a oggi. Le francesi, considerate altamente sfavorite, hanno venduto cara la pelle: al the erano sono 33 a 0 (5 mete) poi nella ripresa hanno segnato cinque volte contro l'unica delle padrone di casa. Rispetto ai match tra Galles, Italia, Scozia e Inghilterra, il livello del gioco è distante tanto quanto Marte dalla Terra.

Il tabellino

Parma, Stadio Lanfranchi – sabato 29 aprile ore 16.30

Tik Tok Women’s Six Nations 2023, V giornata

Italia v Galles 10-36 (10-17)

Marcature: p.t. 7’ c.p. Bevan (0-3); 24’ m. Lewis tr Bevan (0-10); 26’ m. Madia tr. Sillari (7-10); 33’ c.p. Sillari (10-10); 38’ m. Tuipulotu tr. Bevan (10-17); s.t. 49’ m. Harries tr. Bevan (10-24); 60’ m. Callender (10-29); 70’ m. Lake tr. Snowsill (10-36)

Italia: Ostuni Minuzzi; Muzzo, Sillari (73’ Capomaggi), Rigoni, D’Incà; Madia (58’ Stevanin), Barattin (cap) (51’ Stefan); Franco (55’ Gurioli), Locatelli, Tounesi; Duca, Fedrighi (77’ Ranuccini); Gai 55’ (Cassaghi), Vecchini, Maris (55’ Stecca)

A disposizione: Stecca, Cassaghi, Pilani, Gurioli, Ranuccini, Stefan, Stevanin, Capomaggi

All. Raineri

Galles: Keight; Neumann, Jones (cap) (77' George), George (55’ Lake), Williams-Morris (75’ Tutt); Snowsill, Bevan (64’ Lewis); Harries (55’ Williams), Callender, Lewis; Evans (75’ King), Fleming; Tuipulotu (71’ Hale), Jones (61’ Phillips), Pyrs (71’ Thomas)

A disposizione: Phillips, Thomas, Hale, King, Williams, Lewis, Lake, Tutt

All. Cunningham

Arb. Joy Neville (IRFU)

Cartellini:

Calci: Bevan (Galles) 4/5; Sillari (Italia) 2/2; Snowsill (Galles) 1/1

Note: ultima partita internazionale per Sara Barattin che raggiunge quota 116 caps con la maglia della Nazionale. Presenti 3.213 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Italia 0; Galles 5

Player of the match: Alex Callender (Galles)