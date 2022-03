Rugby, Sei Nazioni, gli azzurrini tornano a Treviso: questa sera contro la Scozia cercano un altro successo

Ancora a Treviso, sede della storica vittoria contro l'Inghilterra. L'Italia Under 20 di Massimo Brunello ripartirà da qui, questa sera (venerdì 11 marzo), alle 20 (diretta tv Sky), per affrontare la Scozia alla quarta giornata del Sei Nazioni di categoria.

Diverse le novità pensate da Brunello per il XV titolare, a partire dal ruolo di mediano d'apertura affidato a Sante, scelto al posto di Teneggi. Partenza dal primo minuto anche per l'ala Vaccari, mentre Fusari andrà ad affiancare Passarella ai centri. In terza linea, Vintcent e Cenedese faranno compagnia al capitano Ferrari.

"Siamo tornati molto arrabbiati, per non dire frustrati, dal match in Irlanda - le parole del tecnico rodigino - perché quel risultato non ha tradotto correttamente il livello agonistico espresso dai ragazzi in campo. In settimana ci siamo allenati bene, traendo un grande beneficio dalla seduta congiunta con la Benetton Treviso".

Questa la situazione nel Sei Nazioni Under 20 alla vigilia del quarto turno (tra parentesi la differenza punti): Francia 16 (70); Irlanda 14 (76); Inghilterra 11 (40); Galles 5 (-96); Italia 4 (-47); Scozia 1 (-43). Francia e Galles hanno una partita in più, giocata ieri e vinta 47-15 dai transalpini.

ITALIA U20:

15 Lorenzo PANI (Benetton Rugby Treviso Srl)

14 Flavio Pio VACCARI (Rugby Calvisano Ssd Arl)

13 Dewi PASSARELLA (Ruggers Tarvisium Asd)

12 Arturo FUSARI (G.S. Fiamme Oro Rugby Roma)

11 Filippo LAZZARIN (Petrarca Rugby)

10 Giovanni SANTE (Mogliano Rugby 1969)

9 Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969 Ssd Arl)

8 Giacomo FERRARI - CAP (Unione Rugby Capitolina)

7 Ross Michael Alwyn VINTCENT (Accademia Nazionale I. Francescato)

6 Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby)

5 Riccardo ANDREOLI (FEMI-CZ Rovigo)

4 Alessandro ORTOMBINA (Valorugby Emilia)

3 Riccardo GENOVESE (Cus Torino)

2 Lapo FRANGINI (U.S.Firenze Rugby 1931 Asd)

1 Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina)

A disposizione:

16 Tommaso SCRAMONCIN (Petrarca Rugby)

17 Riccardo BARTOLINI (Florentia Rugby Asd)

18 Matteo BERNARDINELLO (Petrarca Rugby)

19 David ODIASE (HBS Colorno)

20 Lizardo Rodriguez Carlos BERLESE (Ruggers Tarvisium Asd)

21 Andrea CUOGHI (Modena Rugby 1965 Soc. Coop. Sd)

22 Nicolò TENEGGI (Valorugby Emilia)

23 Francois Carlo MEY (HBS Colorno)

SCOZIA U20:

15. Robin Mc Clintock (Montpellier)

14. Ross McKnight (Stirling County/Glasgow Warriors)

13. Duncan Munn (Boroughmuir Bears/Glasgow Warriors)

12. Andy Stirrat (GHA)

11. Ben Evans (Heriot’s Rugby/Edinburgh Rugby)

10. Christian Townsend (Ayrshire Bulls/Glasgow Warriors)

9. Murray Redpath (Newcastle University)

8. Rhys Tait - CAPTAIN (Boroughmuir Bears/Glasgow Warriors)

7. Tim Brown (Glasgow Hawks)

6. Matthew Deehan (Newcastle Falcons)

5. Max Williamson (Stirling County/Glasgow Warriors)

4. Josh Taylor (Ealing Trailfinders)

3. Gregor Scougall (Currie Chieftains)

2. Gregor Hiddleston (GHA)

1. Michael Jones (Heriot’s Rugby/Edinburgh Rugby)

A disposizione:

16. Duncan Hood (Bath University)

17. Ali Rogers (Glasgow Hawks)

18. Callum Norrie (Strathallan School)

19. Rudi Brown (Watsonians Rugby/Edinburgh Rugby)

20. Innes Hill (Ealing Trailfinders)

21. Jed Gelderbloom (Edinburgh Rugby)

22. Thomas Glendinning (Glasgow Hawks)

23. Keiran Clark (Southern Knights)