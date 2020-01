Rugby, Sei Nazioni 2020: il nuovo ct Smith e il nuovo capitano Bigi per riportare gli azzurri alla vittoria

Ci sono un mucchio di novità nell'Italia che per le 21a volta si butterà nel torneo di rugby più bello del mondo, il Sei Nazioni, ma prima corre l'obbligo di ricordare il fardello che ancora la nazionale affidata ora al ct Franco Smith e al capitano Luca Bigi. Allora: su 100 partite giocate sin qui nel Torneo l'Italia ne ha vinte 12 e pareggiate una. Onesto che non contino quelle in cui (almeno altrettante) la vittoria è sfuggita di un soffio: la quasi-meta non è meta cosi come il quasi-gol non è gol. Non è finita: la graticola su cui cuoce la nazionale ricorda anche che è dal 2013 (Irlanda) che l'Olimpico è terra di conquista altrui, mentre è dal 2015 che l'Italia non esce con le braccia alzate dal campo (a Edimburgo).

Ecco, detto ciò, continuiamo ad avventurarci nel paradiso paradossale del rugby del Sei Nazioni che, nonostante quel fardello che azzererebbe qualsiasi altro sport in Italia (figuriamoci il rugby), richiamerà almeno 100mila fedeli nei due match interni il 22 febbraio con la Scozia e 14 marzo contro l'Inghilterra. Per quest'ultima partita, complice la calata di almeno 15mila ormai extracomunitari inglesi, è già pronto il tutto esaurito, ma anche le previsioni per la Scozia sono ottime.



Se ci ci sarà quest'anno uno svolta sarà senza la guida dello storico capitano Sergio Parisse, che ha deciso di lasciare dopo cinque Mondiali e 142 presenze. Ed è preistorico quel 5 febbraio 2000, quando gli azzurri debuttarono nel Sei Nazioni, cogliendo una storica vittoria sulla Scozia campione in carica.

Da allora il torneo è cresciuto e si è consolidato fino a diventare uno degli eventi più attesi e partecipati, ma l'Italia ora è chiamata cambiare marcia. La celebrazione della XX edizione, che per l'Italia comincia l'1 febbraio in Galles, è avvenuta al Salone d'onore del Coni, alla presenza del presidente, Giovanni Malagò, e della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che per la prima volta ha partecipato alla vernice del Torneo.

«Il Sei Nazioni è un torneo importantissimo - ha dichiarato Malagò - e dell'Italia siamo molto orgogliosi. Roma poi è imprescindibile, ci sono appassionati che provengono da tutta Italia, vivranno due fine settimana unici. A Smith faccio i miei migliori auguri, sono ottimista per questo nuovo corso e per tutto il movimento».

Raggi ha evidenziato che «per Roma il Sei Nazioni è un evento importantissimo, con Roma che sta diventando sempre più capitale dello sport. E il rugby ne racchiude i veri valori, il 'terzo tempò dovrebbe essere preso d'esempio da altre discipline. La sindaca ha anche ricordato che i musei capitolini saranno gratuiti per i possessori del biglietto dalla partita dell'Italia.

Fiducia nel nuovo corso è stata espressa dal presidente federale, Alfredo Gavazzi: «Dopo la Coppa del Mondo c'è sempre un cambiamento. C'è un gruppo di giovani, abbiamo fatto il cambio generazionale con una squadra estremamente giovane ma anche competitiva. Siete la vetrina della nostra disciplina», ha sottolineato rivolgendosi a giocatori e staff azzurri, facendo loro i migliori auguri.

Smith ha premesso che «nessuno sa come vogliamo giocare e la sorpresa gioca a nostro favore. Vogliamo programmare un modello di gioco improntato su di noi e che ci può portare a buoni risultati». Parisse, come detto, non ci sarà, ma avrà la possibilità di giocare l'ultima partita a Roma per salutare il pubblico azzurro: «Sergio ha sempre dato tanto per l'Italia, ha giocato 5 coppe del mondo: mi ha detto che vuole essere ricordato per una grande partita, quindi vedremo come inserirlo».

La fascia di capitano passa al tallonatore delle Zebre, Luca Bigi (24 caps) e 29 anni, di Reggio Emilia: «Daremo tutti noi stessi - ha detto l'azzurro - vogliamo essere ricordati come la miglior Italia di sempre e scenderemo in campo sempre per vincere».

IL CALENDARIO

Dopo l'esordio in Galles (1° febbraio), l'Italrugby giocherà ancora fuori casa contro la Francia (9 febbraio), l'esordio all'Olimpico contro la Scozia il 22 febbraio alle 15.15, poi trasferta in Irlanda il 7 marzo e ultima gara con l'Inghilterra a Roma il 14 marzo alle 17.45, quando ci sarà il secondo appuntamento con il Peroni Terzo Tempo Village.

Confermata anche la sinergia con Discovery Italia, rappresentata dall'ad di Discovery Italia, Alessandro Araimo, che proporrà in diretta su Dmax il Sei Nazioni e su Eurosport le gare dell'Italdonne: «Siamo per il settimo anno accanto a Federazione e Sei Nazioni come casa del rugby. E quest’anno ci sarà un ulteriore salto di qualità nel racconto dei match. Punteremo su agonismo e social per raggiungere le fasce di pubblico più giovani. Col ‘Rugby Social Club - Fuori classifica!’ affianchiamo al racconto tecnico aneddoti e dietro le quinte del torneo più famoso al mondo.



Mai come quest’anno abbiamo allargato la spettacolarità dell’evento sportivo all’offerta digitale, con una visione contemporanea che va incontro alle esigenze di sempre più ampie fasce di pubblico, valorizzando allo stesso tempo il grande impatto che il mezzo televisivo continua ad avere per le partite della squadra italiana di rugby e guardando alle opportunità delle nostre piattaforme Ott Dplay e Eurosport Player».

«È per noi motivo d’orgoglio, in qualità di main sponsor della Federazione Italiana Rugby, - ha detto Francesco Minelli, direttore marketing di Cattolica Assicurazioni - scendere in campo al fianco della Nazionale in questa edizione del torneo Guinness Six Nations. Un’occasione per avvicinare ancor di più famiglie e giovani al mondo del rugby che, in questi anni, ha visto crescere in maniera sensibile il numero di appassionati e tifosi.

E per celebrare l’importante anniversario, Cattolica ha voluto premiare gli appassionati della palla ovale con un duplice regalo. In occasione delle partite casalinghe contro Scozia (22 febbraio) e Inghilterra (14 marzo), presentando in una delle Agenzie Cattolica il ticket degli incontri, i tifosi avranno la possibilità di fruire di una particolare promozione sul nuovo prodotto Active Casa&Persona. Inoltre, siamo pronti a sottoscrivere con la Federazione un’apposita convenzione rivolta agli oltre 100mila tesserati Fir per offrire loro una speciale agevolazione».

