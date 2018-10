Rugby, per l'Italia 4 test a novembre pensando ai Mondiali

L'autunno caldo dell'Italrugby muove i primi passi nel NHOW Hotel di Milano, che ha ospitato oggi il lancio dei Test Match di novembre, la finestra internazionale che vedrà impegnati gli azzurri di Conor ÒShea. Si parte da Chicago il 3 novembre, con un inedito appuntamento sul suolo americano per la sfida all'Irlanda nel celebre stadio del 'Soldier Field', prima di calarsi nel trittico dei test firmati Cattolica Assicurazioni che porterà gli azzurri ad affrontare la Georgia il 10 novembre al Franchi di Firenze, l'Australia il 17 novembre a Padova e i campioni del mondo della Nuova Zelanda il 24 novembre all'Olimpico di Roma. È quindi l'inizio di una stagione lunga e impegnativa, che culminerà tra undici mesi nei Mondiali giapponesi, e per il presidente della Fir Alfredo Gavazzi «comincia un anno lungo e difficile per Conor, per la squadra e per tutto il rugby, ma affrontiamo le sfide di novembre con la fiducia che ci deriva dalla consapevolezza di aver intrapreso il giusto percorso, confortati dai risultati e dalle prestazioni positive delle nostre due franchigie in questo inizio di stagione. La definizione di un nuovo accordo con Pro14 pone basi importanti in chiave futura per continuare lo sviluppo del nostro alto livello».



«I Test Match rappresentano un grande evento per il pubblico sugli spalti - continua Gavazzi - e uno straordinario mezzo di promozione del nostro sport, in cui la messa in onda in chiaro da parte di Discovery Italia su Dmax riveste un ruolo cruciale». Importante anche la presenza del nuovo sponsor di maglia, l'italianissima Cattolica Assicurazioni, il cui a.d. Alberto Minali spiega che «il rugby è uno sport che si distingue per i suoi valori, per essere un ambiente sano, per regole di gioco che impongono agli atleti coesione, partecipazione collettiva e rispetto dell'avversario: questo insieme di ragioni ci ha convinti a mettere il nome di Cattolica a fianco di quello della Fir. Essere main sponsor per noi significa sostenere le squadre nazionali, così come i movimenti giovanili, le squadre maschili e femminili, essere capillari sul territorio ma anche sapere interpretare la dimensione nazionale e internazionale di questo sport». È stata poi presentata dal Ceo di Macron Gianluca Pavanello la nuova maglia della Nazionale, in cui domina l'azzurro Italia «spezzato» dal collo tuxedo bianco con allacciatura a tre bottoni e i colori della bandiera italiana sul tape elastico e su parte del bordo anteriore e posteriore delle maniche. Quanto a Conor ÒShea, il ct ha annunciato la formazione che affronterà l'Irlanda a Chicago. Tante le novità nel XV iniziale, con i gradi di capitano affidati al centro Michele Campagnaro, al debutto nel ruolo e che torna a fare coppia in mezzo al campo con l'ex compagno di club Luca Morisi. Inedito per l'azzurro anche il triangolo allargato con Sperandio ad estremo e la coppia di ali Bellini-Bisegni, mentre in mediana la scelta è per Canna mediano d'apertura e Tito Tebaldi n.9. In terza linea debutto assoluto per il sudafricano delle Zebre Johan Meyer, scelto come flanker insieme al connazionale Abraham Steyn mentre la maglia numero otto viene affidata a Renato Giammarioli.

