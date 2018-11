Rugby, ÒShea ha ufficializzato la lista dei trentadue per i test match 2018

Conor ÒShea, ct della Nazionale italiana di rugby, ha ufficializzato la lista dei trentadue giocatori convocati per i test match 2018, al via sabato al Franchi di Firenze contro la Georgia. Rispetto alla squadra che ha disputato il match nell'Illinois figurano i ritorni in prima linea di Ferrari, Lovotti e Ghiraldini. L'esperienza in seconda linea di Zanni e Budd andrà a completare il reparto delle seconde linee, mentre tre sono gli innesti in terza linea con capitan Parisse, Negri e Polledri che tornano a disposizione dello staff azzurro. Tra i trequarti Allan, Castello, Benvenuti e Hayward rientrano in rosa in vista del match contro la Georgia per il quale, giovedì alle ore 14, il ct annuncerà la formazione titolare. Questa la lista dei convocati dell'Italia: Piloni: Simone Ferrari, Andrea Lovotti, Tiziano Pasquali, Cherif Traoré, Giosuè Zilocchi; Tallonatori: Luca Bigi, Oliviero Fabiani, Leonardo Ghiraldini; Seconde linee: George Biagi, Dean Budd, Marco Fuser, Marco Lazzaroni; Alessandro Zanni; Flanker/n.8: Renato Giammarioli, Johan Meyer, Sebastian Negri, Sergio Parisse, Jake Polledri, Abraham Jurgens Steyn, Jimmy Tuivaiti; Mediani di mischia: Guglielmo Palazzani, Tito Tebaldi; Mediani di apertura: Tommaso Allan, Carlo Canna; Centri: Giulio Bisegni; Michele Campagnaro, Tommaso Castello, Luca Morisi; Ali/estremi: Mattia Bellini, Tommaso Benvenuti, Jayden Hayward, Luca Sperandio.

