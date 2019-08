Rugby, All Blacks, prima sconfitta: in Championship vince l'Australia

Cadono gli All Blacks. Prima sconfitta a poco più di un mese dai Mondiali in Giappone. L'Australia ha infatti battuto i neozelandesi per 47-26 nella partita del Championship (equivalente del 6 Nazioni nell'emisfero australe) giocata a Perth. Va precisato che la Nuova Zelanda ha giocato in 14, quindi con l'uomo in meno, nella ripresa a causa dell'espulsione diretta, nei minuti finali dei primi 40', di Scott Barrett per una spallata intenzionale a un avversario. Anche nelle precedenti partite di questo torneo la Nuova Zelanda non aveva entusiasmato, vincendo a fatica, 20-16, sul campo dell'Argentina e poi pareggiando in casa, 16-16, a Wellington con il Sudafrica. Ai Mondiali di Giappone 2019 gli All Blacks giocheranno nel gruppo B con Sudafrica, Namibia, Canada e Italia: la sfida con gli azzurri è in programma il 12 ottobre a Toyota City © RIPRODUZIONE RISERVATA