Rugby, Sei Nazioni Under 20: l'Italia ospita venerdì sera la Scozia a Reggio Emilia

Finita la pausa, il rugby del Vecchio Continente torna a sfidarsi. Il triplice confronto tra Italia e Scozia, terza giornata del Sei Nazioni, partirà con gli Azzurrini di Fabio Roselli opposti ai Baby-Highlanders domani (venerdì 21 febbraio) alle 19, al "Mirabello" di Reggio Emilia. Diretta streaming su www.facebook.com/Federugby.Saranno tre i cambi nel XV titolare rispetto al match con i campioni del mondo di categoria della Francia, vinto 31-19 dai transalpini. All'ala, ci sarà Borin al posto di Lai; in terza linea, Andreani rileverà Maurizi e spicca l'avvicendamento in mediana, con la maglia numero 9 affidata ad Albanese, che rileva l'italo-gallese Varney. Confermati tutti gli altri. Dunque Trulla estremo, Mba ala sinistra, Mori-Bertaccini tra i centri, il capitano Garbisi apertura, Cannone e Zuliani a completare la terza linea, Zambonin e Favretto a comporre la seconda, Neculai-Lucchesi-Drudi in prima.In classifica, con due successi da bottino pieno (totale: 10 punti) comanda l'Irlanda, seguita da Inghilterra (a 9), Francia (6), Italia (4, quelli della vittoria sul Galles), Scozia (2) e Galles (0).A livello di Sei Nazioni Under 20, gli italiani non perdono contro gli scozzesi dal 2017. Ci sarà da fare i conti con il leggendario orgoglio dei ragazzi in kilt. Orgoglio, caparbietà e un pizzico di sfrontatezza di cui, comunque, nemmeno Garbisi e compagni difettano.Questa la formazione annunciata dal tecnico Fabio Roselli:15 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano)14 Luca BORIN (FEMI-CZ Rovigo)13 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano)12 Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)11 Michel MBA (Fiamme Oro Rugby)10 Paolo GARBISI (Argos Petrarca) - capitano9 Manfredi ALBANESE (S.S. Lazio Rugby 1927)8 Lorenzo CANNONE (Florentia Rugby)7 Manuel ZULIANI (Rugby Paese)6 Luca ANDREANI (Bassa Bresciana Leno)5 Andrea ZAMBONIN (Rangers Vicenza)4 Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969)3 Ion NECULAI (Cavalieri Union)2 Gianmarco LUCCHESI (Lions Amaranto)1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club 2015)A disposizione16 Matteo BALDELLI (Cavalieri Union)17 Lorenzo MICHELINI (Kawasaki Robot Calvisano)18 Muhamed HASA (Rugby Milano)19 Pietro CUCINOTTA (Fiamme Oro Rugby)20 Alessandro IZEKOR (Kawasaki Robot Calvisano)21 Andrea VISENTIN (FEMI-CZ Rovigo)22 Mattia FERRARIN (Udine Rugby)23 Michele BRIGHETTI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)