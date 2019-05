Rugby, i 44 giocatori scelti dal ct O'Shea per i raduni pre mondiale: torna Minozzi

Ultimo aggiornamento: 18:06

Si rivedono finalmente un po' di "rotti" (Minozzi su tutti) nel gruppone di 44 atleti che, ct della nazionale italiana di rugby, ha ufficializzato per i raduni in programma aa, a partire dal 2 giugno, in preparazione ai Mondiali di2019 (20 settembre-2 novembre).Confermato in gran parte il gruppo allargato di giocatori che hanno vestito la maglia azzurra durante i Cattolica Test Match dello scorso novembre e del Sei Nazioni 2019, con alcuni rientri come quelli di Fuser, Giammarioli, Lazzaroni e Zilocchi, rimasti ai margini del gruppo azzurro nell'ultimo Torneo, mentre tornano in rosa alcuni azzurri costretti a saltare per infortunio il 6 Nazioni, come Bellini, Licata, Minozzi, Violi e Zani. Il Benetton Treviso, fresco della storica qualificazione ai play-off del Guinness Pro14, costituisce il 50% della rosa, con 22 convocati, mentre 16 sono gli azzurri provenienti dalle Zebre.Tre gli esordienti, già in rosa nelle ultime finestre internazionali ma ancora in attesa del debutto: il mediano di mischia Callum Braley, il tallonatore Enjiel Makelara e il pilone destro Marco Riccioni. Solo dieci i convocati che hanno giocato in almeno un Mondiale, con capitan Sergio Parisse in corsa per la quinta apparizione iridata della propria carriera e i due veterani Leonardo Ghiraldini e Alessandro Zanni che, in caso di selezione, potrebbero conquistare la quarta partecipazione al Mondiale.Piloni: Ferrari, Lovotti, Pasquali, Quaglio, Riccioni, Traorè, Zani, Zilocchi;Tallonatori: Bigi, Fabiani, Ghiraldini, Makelara. - Seconde linee: Budd, Fuser, Ruzza, Sisi, Zanni.Flanker/n.8: Giammarioli, Lazzaroni, Licata, Mbandà, Negri, Parisse, Polledri, Steyn, TuivaitiMediani di mischia: Braley, Palazzani, Tebaldi, VioliMediani d'apertura: Allan, Canna, McKinleyCentri: Benvenuti, Campagnaro, Castello, Morisi, ZanonAli/Estremi: Bellini, Bisegni, Esposito, Hayward, Minozzi, Padovani.