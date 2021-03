Rugby, Marzio Innocenti è il nuovo presidente della Federazione italiana: sconfitti Paolo Vaccari e Alfredo Gavazzi

Svolta storica nel rugby italiano che per la prima volta dall'anno della fondazione della federazione (1928) sarà guidata da un veneto, sia pure d'adozione, come il livornese Marzio Innocenti, 62 anni, 42 volte in azzurro e capitano nella prima coppa del mondo in Nuova Zelanda nel 1987. Giocava terza linea e ha vinto 4 scudetti con il Petrarca Padova. Dal 2013 era presidente del comitato regionale veneto. Già per due volte aveva tentato la scalata alla Fir a cui oggi puntava anche l'ex azzurro Paolo Vaccari, della squadra di Georges Coste che portò l'Italia nel Sei Nazioni.

Importante per Innocenti il sostegno, maturato alla vigilia del voto, del romagnolo Giovanni Poggiali, espressione del movimento Pronti al Cambiamento che in origine era guidato proprio da Innocenti. Esce di scena, dopo due mandati e con una manciata di voti (3%), Alfredo Gavazzi, di Calvisano.

Innocenti, medico chirurgo, è il ventunesimo presidente della Fir eletto oggi nell'Assemblea Generale Ordinaria tenuta alla Nuova Fiera di Roma. E' stato eletto al primo scrutinio con il 56% dei voti, precedendo Paolo Vaccari ed Alfredo Gavazzi che nel primo turno di votazioni hanno ricevuto rispettivamente il 40% e 3% delle preferenze.

Con Innocenti sono stati eletti in Consiglio Federale Orlandi (tecnici), Festuccia e Gallina (giocatori), Gualandri, Luisi, Morelli, Musso, Dalto, Menga, Fava (società). Duodo Presidente del Collegio Revisori dei Conti.

