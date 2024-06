Rugby, i Lupi sono tornati: l’8 giugno la "Nazionale romana" in campo a Madrid

Il meglio della gioventù rugbistica romana, unita sotto un’unica bandiera e con addosso una maglia storica. Gli appassionati di rugby della Capitale possono asciugarsi una lacrimuccia nostalgica: i Lupi sono tornati. Il club a inviti che tra gli anni 70 e 90 raccolse i giocatori più forti del Centro Sud è rinato grazie all’iniziativa del Comitato regionale Lazio della FIR, e sabato 8 giugno disputerà a Madrid il Trofeo Orsi, dedicato agli italiani residenti in Spagna.

Amedei: «Traguardo raggiunto, ma siamo solo al primo atto»

I Lupi del presente sono formati dalla crema dei club laziali di Serie A Elite e Serie A (Fiamme Oro, Civitavecchia, Primavera, Rugby Roma, Lazio, Capitolina e Villa Pamphili, più il Frascati). Ieri sera la squadra è stata ufficialmente presentata nella sua composizione definitiva sui campi della Rugby Roma a Tor Pagnotta, davanti al presidente FIR Lazio Maurizio Amedei e al vicepresidente federale Antonio Luisi. «E’ un traguardo raggiunto, ma siamo solo al primo atto – ha detto Amedei - Da qui, possiamo costruire molto di più per il movimento laziale. E’ bellissimo vedere la felicità negli occhi di questi ragazzi, e vederli prima con le maglie dei rispettivi club e poi con quella dei Lupi ci riporta indietro con la memoria e ci proietta al futuro».

La squadra a Madrid sarà guidata da due tecnici, Daniele Montella e Alfredo De Angelis (allenatori rispettivamente della Rugby Roma e della Lazio Rugby). «I ragazzi daranno il massimo, lo staff tecnico ha lavorato molto bene con loro. Gli allenatori hanno la fortuna di guidare ragazzi che sono cresciuti nel nostro territorio e che conoscono perfettamente. I giocatori “sentono” molto questa partita». Lo stato di salute del rugby laziale e romano è più che buono: «Secondo i dati dell’ufficio tecnico, a livello giovanile siamo tornati all’epoca del pre-Covid, unici in Italia a riuscirci. Il nostro movimento può fare ancora molto. Stiamo mettendo bandierine in zone dove il rugby non c’era mai stato. A livello giovanile la salute è molto buona, motivo per cui è questo il momento buono per la rinascita dei Lupi». Prima ancora della trasferta madrilena, la dirigenza lavora per la prossima gara dei Lupi, che sarà in Abruzzo, all’Aquila, in autunno: «Ci manca solo di chiudere dal punto di vista burocratico. Quello laziale e quello abruzzese sono due comitati che collaborano già a livello giovanile, andare a coinvolgere anche quel territorio così importante per il rugby italiano era una conseguenza logica. L’Aquila sarà un valore in più per i Lupi», conclude Amedei.

Il programma del fine settimana

I Lupi s’imbarcheranno giovedì mattina da Fiumicino per atterrare alle 10.45 a Madrid. La squadra si allenerà il pomeriggio di venerdì 7 allo Stadio Complutense, lo stesso che poi ospiterà il torneo il giorno dopo. Successivamente il gruppo dei Lupi sarà ricevuto all’Ambasciata d’Italia a Madrid dall’ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi. Il ritorno a Roma è previsto per domenica 9. Sono 23 i giocatori convocati dagli allenatori Alfredo De Angelis e Daniele Montella per il Trofeo Orsi di Madrid: Alberto Nicita, Maicon Auriemma (Civitavecchia), Rodolfo Malaspina, Umberto Marocchi, Niccolò Zorzi (Primavera), Riccardo Trivillino, Sean Valsecchi, Marco Pollak (Rugby Roma), Filippo Esposito, Francesco Ragaini, Federico Severini, Giorgio Trona (Capitolina), Leonardo Lavalle (Villa Pamphili), Andrea Angelone, Andrea Chianucci, Gianmarco Piva (Fiamme Oro), Gabriele Baffigi, Michele Bianco, Valerio Cordì, Niccolò Cristoforo, Gabriele Moscioni, Jacopo Silla (Lazio), Lorenzo Graziani (Frascati).

Una maglia speciale

Le maglie sono state ideate, disegnate e donate alla squadra da Pier’antoni Sport di Colleferro. «E’ stata la storia dei Lupi e la loro nascita a ispirarci - spiega Francesco Pier’antoni - La maglia bianca classica è stata così rivisitata, partendo da bozze che prevedevano un uso di chiaroscuro per dare un po’ di colore». Ovviamente l’impegno era quello di restare aggrappati al classico e alla tradizione, considerando però che rispetto agli anni 70 sono cambiati materiali e tecniche. «I colori sono sempre rappresentati dalle 5 stelle che ricordano i 5 continenti rappresentati nei cerchi olimpici.

Al centro della maglia a fare da sfondo c’è un lupo che ulula, come quando vuole richiamare il branco: in questo caso ulula per chiamare a raccolta i ragazzi dai vari club per formare un unico gruppo». Maglia che simbolicamente il team manager Giampiero Mazzi, in campo nell’ultima partita dei Lupi nel 1998, ha consegnato al nuovo capitano, Andrea Chianucci, terza linea delle Fiamme Oro. «Aver organizzato questa prima uscita stato un lavoro immenso, svolto dal Comitato e dai club stessi - spiega Mazzi - I Lupi li abbiamo sempre vissuti con emozione, quasi al pari di una “seconda Nazionale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I ragazzi hanno preso l’impegno con grande serietà. Sono molto coinvolti, e andiamo a Madrid con un grande spirito».