Rugby, i Lupi sono tornati: la selezione romana vince il Trofeo Orsi a Madrid

La rinascita dei Lupi può dirsi finalmente completa, per la gioia degli appassionati di rugby di ogni età: quelli più anziani che si ricordano la prima avventura della squadra tra anni Settanta e Novanta, e coloro che non l'hanno vissuta in prima persona. Accolta con entusiasmo dalla comunità rugbistica italiana di Madrid, i Lupi attuali (eredi della selezione del Centro-Sud, rinata sotto le insegne del rugby laziale) hanno vinto sabato scorso il Trofeo Orsi, organizzato dal Rugby Club Orsi Italiani Madrid e svoltosi nello stadio dell’Università Complutense (dove gioca la nazionale spagnola). La squadra, formata dai migliori giovani delle squadre di Serie A Elite e Serie A (Fiamme Oro, Lazio, Capitolina, Rugby Roma, Villa Pamphili e Frascati Primavera e Civitavecchia) ha vinto le due partite da 40 minuti giocate con RC Liceo Francese (sconfitti 57-0) e RC Cisnero (38-7). Al capitano Andrea Chianucci (terza linea delle Fiamme Oro) anche il premio come miglior giocatore del torneo.

Il dt Valsecchi: «Dimostrato vero attaccamento alla maglia»

Dal punto di vista tecnico, considerando che i Lupi sono scesi in campo dopo soli 5 allenamenti (e con i giocatori della Lazio presenti solo all’ultimo), in campo si è visto molta qualità, come spiega il direttore tecnico Sven Valsecchi: «I ragazzi hanno dimostrato attaccamento alla maglia e si sono comportati da veri giocatori di rugby. Si sono adattati benissimo alle richieste degli allenatori e hanno giocato con intelligenza. Questo dimostra che la nostra regione produce giovani di qualità. Pur provenendo da squadre diverse, in soli tre giorni assieme sono riusciti a creare un gruppo sano». Soddisfatti anche i due allenatori, Alfredo De Angelis (Lazio) e Daniele Montella (Rugby Roma). «La finale - dice Montella - ha proposto un rugby di qualità e anche se lo scarto risulta ampio, l’avversario non ha giocato per niente male. E’ stato molto interessante vedere da parte nostra continuità nel gioco e, soprattutto dopo la meta subita, maggior dinamismo, velocità, attenzione e un’ottima difesa». Soddisfatto anche il collega: «E’ proprio in situazioni in cui si abbassa un po’ il livello che si rischia di fare delle figuracce, per questo il nostro obiettivo era quello di proporre un buon rugby».

Che accoglienza a Madrid! Pollak: «Noi, una piccola nazionale»

I Lupi non sono andati a Madrid solo per giocare un torneo, ma anche per esportare un nome, un simbolo, una tradizione. In questo senso, l'invito da parte del Rugby Club Orsi Italiani Madrid e la stretta collaborazione generatasi è stata fondamentale. «Per il nostro gruppo, formato da management e squadra, era importante tenere un comportamento distinto anche fuori dal campo», dice Fabrizio Pollak, responsabile delle relazioni esterne dei Lupi. «Un pugno di ragazzi provenienti da squadre diverse doveva diventare gruppo in pochissimo tempo. E così è stato: quella che all’origine era una selezione, è diventata squadra. Ovunque siamo andati, dalle passeggiate in città alla visita all’Ambasciata d’Italia, siamo stati accolti in maniera stupenda». I ragazzi hanno risposto con entusiasmo alle sollecitazioni dei tifosi italiani e dallo staff del club ospite, che allo stadio li ha accolti come eroi: le richieste di foto e autografi li hanno fatto sentire «come una piccola nazionale, e in campo la risposta è stata eccezionale», aggiunge Pollak. Senza dimenticare poi l'attenzione dedicata dai Lupi ai ragazzi di Pietro Pistocco, allenatore della sezione "Rugby Inclusivo" del Rugby Club Orsi Italiani Madrid, che collaborando con il COMITES (Comitato Italiani all'estero) di Madrid e lo stesso RC ORSI, ha messo in piedi una sezione dello stesso club che conta attualmente 9 bambini tra i 7 e i 9 anni affetti da patologie particolari: il loro entusiasmo ha ovviamente commosso tutti. «I Lupi ora si rimettono al lavoro per programmare il futuro, il miglior modo che abbiamo per ringraziare Bizzaglia e ADJ, gli sponsor che ci hanno accompagnato in questo primo passo e che confidiamo possano essere da stimolo per altri soggetti che vorranno unirsi a questo gruppo», chiosa Pollak.