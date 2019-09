L'intervista «Piacere, sono il Campionato del Mondo di rugby: vi piacerò. L'Italia? Forza Parisse» La guida tv

Ultimo aggiornamento: 12:08

«Lasci stare, una fatica, ma ne vale la pena perché per la prima volta, dopo otto edizioni si lasciano i paesi storici della palla ovale, quelli dell’Impero Britannico più la Francia: adesso si giocherà in Asia, in Giappone che pure ha radici ottocentesche per mete e placcaggi: 48 partite dal 20 settembre al 2 novembre, uno spettacolo che ha davanti solo Mondiali di calcio e Olimpiadi».«Temeva che avrebbero favorito l'arrivo del professionismo in una disciplina nata per educare la classe dirigente britannica. Si ricorda che venne inventato, secondo una piacevole leggenda, dallo studente Williams Webb Ellis nel 1823 nel college della città di Rugby, dove ha studiato anche Lewis Carroll. Ma l’arrivo del business nel rugby era un processo ineluttabile e 32 anni fa il primo antenato servì proprio a evitare un esodo di massa verso il rugby pro' a 13. E dopo la terza edizione, quella nel nuovo Sud Africa di Mandela nel 1995, anche il rugby seguì la strada degli altri sport».«Fu un piacevole jamboree fra pochi amici, lo sponsor (uno solo, toh, giapponese) firmò mezz'ora prima dell'inizio del torneo. La diaria dei giocatori era di 6 sterline al giorno, manco i francobolli per le cartoline. Il Mondiale di cui comunque sono più fiero è quelle del 1995 con Nelson Mandela che, con il mio aiuto, unì il nuovo Sud Africa: mi vengono ancora i brividi».«Sicuro. Questa volta gli sponsor di livello mondiale sono sei e l'economia giapponese incasserà dai 3 ai 4 miliardi di dollari. Sono attesi 400mila fedeli in pellegrinaggio e l'audience tv prevista (nonostante l'orario mattutino non aiuti l'Europa, per l'Italia torna la Rai, ndr) sarà di oltre un miliardo di persone, +20% rispetto al 2015. E poi 1,8 milioni di presenze in 12 stadi senza poter esaudire almeno un altro milione di richieste. Sarà il Mondiale più spettacolare e più ricco di sempre».«Molto, perché questa disciplina, termine mai così adeguato, necessariamente di squadra e di rispetto assoluto delle regole, dell'arbitro e degli avversari sennò si scade nella rissa, ha in sé gli anticorpi per non snaturarsi continuando a divertire e a educare chi gioca e chi lo guarda. E guardate anche all'enorme diffusione fra le donne e anche fra i bambini di tanti paesi fino a pochi anni fa alieni al nostro mondo. Certo, adesso, fra le nazioni al vertice, insieme allo stupore per la qualità e la velocità del gioco, fanno impressione gli scontri continui fra giganti ben oltre i 100 chili lanciati a tutto gas: sul Times avete letto che i nazionali del 1955 pesavano in media 85 chili, mentre ora siamo a 105, ovvero infortuni più frequenti e più gravi e carriere più corte. A ogni modo il 99% del rugby è ancora un piacere per dilettanti».«E’ vero, fino a metà degli anni Novanta ogni nazione aveva una sua netta identità, pensiamo agli isolani del Pacifico (Tonga, Fiji e Western Samoa) o alla stessa Francia, creatrice di un suo magnifico rugby, poi le carte si sono mischiate e si è puntato a copiare, quasi sempre scopiazzare, il modello in effetti più vincente, quello neozelandese: ai Mondiali giapponesi 7 allenatori su 20 sono appunto Kiwi. Nuova Zelanda che fra l’altro resta così forte perché attrae, così come Inghilterra e Francia, i migliori talenti dei vivai degli arcipelaghi del Pacifico che così non riescono mai a crescere. Nel Giappone che oggi affronta la debole Russia, dimenticando la settantennale questione delle isole Kurili perché il rugby porta sempre la pace, ci sono ben 8 non giapponesi (equiparati) su 15. Di scuola non italiana ce ne sono alcuni anche nel gruppo degli azzurri, anche se di più mi rammarica la bulimia di nazioni di lungo corso ovale come la Scozia o l’Irlanda per non dire dell’Inghilterra. Fra le Grandi solo Argentina e Sud Africa restano indigene: che emozione vedere poi che gli Springboks hanno finalmente affascinato anche la maggioranza di colore del Paese arcobaleno come voluto da Mandela: con questi innesti di neri e coloured e il ritrovato rigore nel gioco il Sud Africa è davvero molto forte».«Sì, anche se questa edizione vede finalmente il dominio All Blacks (da 11 anni) minacciato da almeno altre quattro squadre: Irlanda, Galles, il mio outsider preferito, Inghilterra e Sud Africa. E occhio anche all'Argentina. Finora gli All Blacks, di nuovo favoriti, hanno alzato tre coppe (comprese le ultime due), poi un paio Sud Africa e Australia e infine una l'Inghilterra, la sola europea a rompere la supremazia dell'emisfero sud».«Gliel’ho detto, il professionismo, dal 1995, ha moltiplicato le risorse di chi già era ricco di tradizioni. Per gli altri paesi servirà più tempo».«Lo è, questo vertice ingessato, un limite. Ed è vero che World Rugby (la Fifa ovale), con ciò che ricava dal Mondiale (150 milioni di sterline nel 2015), potrebbe fare ancora di più per allargare i devoti come ha fatto appunto avventurandosi fino al Giappone dove il business, qui da sempre legato ai colossi dell’industria, e l’entusiasmo stanno lievitando di pari passo: ha visto, o meglio ascoltato, quelle migliaia di giapponesi che hanno accolto il Galles cantando l’inno in una lingua complicata come il gaelico? Ma al tempo stesso il successo costante e portentoso, sia di pubblico sia nei proventi, del rugby di alto livello non spinge i padroni del vapore, in gran parte sclerotizzati anche dal punto di vista generazionale e poco interessati a seguire esperienze di successo di altri sport , ad abbandonare rendite di posizione dorate e arcisicure a beneficio di nazioni che restano così eterne emergenti. Prenda mio cugino, che lei conosce bene, il Sei Nazioni: presto incasserà 500 milioni di sterline per la vendita di una quota minoritaria all’equity fund Cvc, noto anche nella Formula Uno. E quando mai, come chiede l’inascoltato argentino Pichot, pur vicepresidente di World Rugby, chi sta sopra vorrà aprire un po’ di più le porte del superattico agli inquilini del piano di sotto?».«Già, brutta storia, ancora da dimostrare, comunque, ci sono rimasto malissimo anche perché da giocatore e da allenatore di Rob non si può che dire bene. Ma non dovrebbe essere il prossimo allenatore dell’Italia?».«Intanto devo fare i complimenti al capitano Sergio Parisse, un fenomeno che raggiunge quota 5 mondiali come hanno fatto solo Mauro Bergamasco (che asso pure lui!) e il samoano Brian Lima. Che giocatore, che eleganza, avrebbe potuto giocare anche per gli All Blacks. Poi però l'Italia non è stata fortunata nel sorteggio: lo dico in senso soprattutto emotivo perché purtroppo in passato gli azzurri non sono riusciti a passare ai quarti anche di fronte a Fiji, Galles, Scozia e Irlanda. Ma certo non aiuta l'Italia e i suoi sostenitori sapere da oltre un anno che per conquistare la meta mai raggiunta finora si dovrà battere il Sud Africa o la Nuova Zelanda (Namibia e Canada non fanno testo). Insomma, il pronostico, è cupo, ma è vero anche che gli azzurri di O'Shea il Sud Africa l'hanno battuto nel 2016 e che gli stessi Boks, l’abbiamo ricordato, caddero ai Mondiali del 2015 per mano del Giappone. E poi avete recuperato un talento elettrizzante come Minozzi, oltre a pescare fenomeni come Polledri e Negri fra i discendenti di italiani in Inghilterra. Anche Allan è cresciuto. Peccato che non siate riusciti a convincere il ct O’Shea a restare, ha fatto in tempo solo a impostare il suo progetto che guardava al domani del movimento italiano. 