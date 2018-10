L'Italia si sdoppia per i quattro test match di novembre, il ct O'Shea: «Sempre più talenti per l'azzurro. Il calendario

MILANO L’Italia del rugby si fa in due in vista dei succulenti test match di novembre contro Irlanda, Georgia, Australia e infine i sommi All Blacks all’Olimpico di Roma: mai in passato l’autunno aveva portato quattro sfide, e di seguito. Insomma, la messe è molta, ma questa volta gli operai non sono pochi perché il ct Conor O’Shea è riuscito a sdoppiare il gruppo azzurro per le tappe iniziali del tour de force che inizia il 3 novembre contro l’Irlanda a Chicago nel santuario del Soldier Field, casa dei Bears della Nfl e inizialmente dedicato nel 1924 ai caduti della Prima guerra mondiale, e prosegue a Firenze contro la Georgia il 10 novembre.

Due partite da leccarsi i baffi, ma per motivi assai diversi. La prima, che porterà oltre 700mila euro nelle casse della Fir, permette di affrontare i numeri due al mondo, nonché campioni del Sei Nazioni, davanti al pubblico degli Stati Uniti in cui spiccheranno le robustissime comunità italiane e irlandesi della regione dei grandi laghi americani. E’ un match di promozione del rugby nel mercato Usa che fa gola a World Rugby, la Fifa ovale.

Una settimana dopo al Franchi arriverà invece la Georgia con le sue velleità di scalzare l’Italia appunto dal Sei Nazioni. E qui è di assoluto rigore la vittoria, merce invero rarissima per gli azzurri sempre alle prese con avversari di ranking superiore come appunto i georgiani (tredicesimi, un gradino più in alto dell’Italia) per non dire di Irlanda (seconda), Australia (settima) attesa a Padova il 17 novembre, e Nuova Zelanda (indovinate) ospite il 24 dell'Olimpico di Roma.

Lo staff dell’Italia ha così costruito due telai ancorandoli a giocatori già sperimentati e integrandoli con elementi ancora acerbi oppure appena divenuti azzurrabili grazie alla norma sull’equiparazione: ecco allora il sudafricano Johan Meyer e il neozelandese Jimmy Tuivati. Un gruppo partirà per Chicago, mentre l’altro resterà in Italia con il radar già puntato sulla Georgia. Domanda: anche la magna Irlanda manderà al Soldier Field una formazione sperimentale? Certo, e senza che gli staff si siano esplicitamente sentiti. Pur avendo uno stuolo di talenti di gran lungo superiore a quello italico, anche i verdi sono attesi nel seguito di novembre da test match coriacei con Argentina e Nuova Zelanda.

“Due anni fa, appena arrivato qui – ha detto il ct O’Shea al Nhow Hotel di Milano - dissi che la strada sarebbe stata lunga e lo confermo anche adesso, ma aggiungendo che sono sicuro di essere su quella giusta. L’ampiezza del gruppo dei nazionali è aumentata in maniera considerevole e abbiamo profondità in tutti i ruoli. Sta dando i frutti sperati, in altre parole, l’avere messo a sistema il “giro” degli azzurri, le due franchigie Treviso e Parma, le accademie federali e il campionato Top 12. Guardate anche gli ottimi risultati dell’under 20. Con questi test match inizia poi la marcia verso la coppa del mondo dell'anno prossimo in Giappone: ogni mossa va calcolata e i giocatori sanno che la competizione per la maglia sarà senza sconti".



Conor O'Shea

E il capitano – da 11 stagioni ! - Sergio Parisse, che per il match americano passerà la fascia a Michele Campagnaro, diretto in questi giorni alle Wasps dopo aver lasciato gli Exeter Chief con i quali era diventato campione di Inghilterra: “Sono alla mia 17a stagione in nazionale (record, così come i 134 caps) - dice Parisse - ma non avevo mai vista tanta abbondanza e tanta qualità nei giovani”.



In sostegno a questa nazionale sdoppiata, e a tutto il movimento rugbystico italiano, è arrivata Cattolica Assicurazioni, il gruppo veneto che ha ricamato il suo nome sulla maglia azzurra per i prossimi sette anni, un periodo biblico nell’ambito delle sponsorizzazioni sportive. Il video promozionale (“La vita è come una palla ovale: non sai mai dove rimbalzerà”) è davvero ispirato e sarà il perno di una campagna "Pronti alla vita" su tv e radio, al cinema, sui social e nella cartellonistica che ha pochi o punto precedenti nella storia non solo ovale dello sport italiano. Raccontare gli intrecci fra i valori di uno sport intenso come il rugby e quelli del business (ché in Cattolica i conti li sanno fare) non è mai agevole, ma in questo caso la sintesi nel "promo" è felice. Che Paolo Bedoni e Alberto Minali, presidente e ad del gruppo assicurativo sia stati placcati dal rugby è comunque evidente e ce ne accorgeremo nei prossimi mesi con inizative che riguarderanno i clienti e anche i dipendenti della compagnia con base a Verona. "Ci siamo avvicinati al rugby - dicono - con lo stesso spirito dei rugbysti: umiltà, passione e determinazione. In questo ambiente abbiamo trovato, oltre alla professionalità e all'entusiasmo, le stesse passioni che mettiamo nel nostro lavoro al servizio della clientela. Siamo convinti che faremo un lungo cammino insieme".



Paolo Bedoni, Sergio Parisse e Alberto Minali

E poi è la prima volta che la nazionale ovale vanta un sponsor tutto italiano per di più cucito su maglie ugualmente italiane, quelle della Macron, che gli stilisti della società guidata da Gianluca Pavanello, hanno provvisto di un colletto bianco che richiama sia la camicia da tuxedo sia le casacche del rugby d’antan: i rugbysti saranno pure rudi, ma con eleganza.



Tommaso Allan e Tommaso Benvenuti

Un tripudio tricolore che sarà in onda di nuovo su Dmax, contento dei picchi di audience dei test match e del Sei Nazioni e quindi sempre più il canale tv del rugby azzurro, e sulla novità Dazn, per quanto riguarda il match di Chicago.

DMax, in vista del clou con gli All Blacks, ha in cantiere anche un’iniziativa in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, come ha ricordato Alessandro Araimo, ad di Discovery Italia.



Gianluca Pavanello, Alfredo Gavazzi, Alberto Minali e Alessandro Araimo

“Quattro test match in un mese – chiude il presidente federale Alfredo Gavazzi - rappresentano un impegno mai affrontato prima per giocatori, staff e federazione, ma sono anche segno della crescita del movimento che ha le spalle sempre più larghe anche grazie a sponsor, con cui condividere passioni, e tifosi in costante crescita. Inutile girarci intorno: il match più delicato è quello con la Georgia, con le polemiche sul "posto" nel Sei Nazioni che periodicamente affiorano. La vittoria è inderogabile. Poi non vedo male il match con l'Australia a Padova: con i Wallabies abbiamo sfiorato più di una volta il colpo grosso".

Infine, anche per i test match di novembre, allestiti dai Grandi eventi della Fir guidata da Pierluigi Bernabò, torna la possibilità per i tifosi del rugby di visitare gratuitamente i musei statali di Firenze, Padova e Roma: la scelta è infinita.

L’Italia per la sfida all’Irlanda a Chicago: Sperandio; Bellini, Campagnaro, Morisi, Bisegni; Canna, Tebaldi; Giammarioli, Steyn, Meyer; Biagi, Fuser; Pasquali, Bigi, Quaglio. A disposizione: Fabiani, Traorè, Zilocchi, Lazzaroni, Ruzza, Tuivaiti, Palazzani, McKinley.

