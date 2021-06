Rugby Italia, Sky Sport e il Sei Nazioni di nuovo insieme dal 2022: azzurri, azzurre e under 20, tutto in diretta

Il rugby più bello, quello del Sei Nazioni al quale l'Italia partecipa dal 2000, torna su Sky Sport: dal 2022 tutte le partite del Torneo saranno trasmesse in diretta live dalla piattaforma criptata che già aveva "coperto" la competizione per nazionali più antica del mondo a partire dal 2010, dopo La7, e prima del lungo periodo di Discovery (DMax) dal 2014. Da Dublino, dove ha sede il comitato organizzatore del Torneo, è rimbalzata questa notizia che presto verrà resa ufficiale. Un accordo corposo che segna un passo in avanti rispetto a Discovery: si perde il segnale in chiaro (e il dibattito su pro e contro è sempre aperto) ma in cambio si otterrà un'attenzione che il Sei Nazioni In Italia non ha mai avuto. Oltre alle dirette sono previsti programmi di approfondimento e appuntamenti pre e post partita. Dirette e approfondimenti anche per la nazionale femminile (che avrà di nuovo il calendario sfalsato) e per gli Under 20. Anzi, è stato proprio l'interesse di Sky Sport per il torneo femminile a guidare la scelta del comitato a Dublino che aveva ricevuto offerte anche dalla stessa Discovery e poi Amazon, Mediaset e Dazn. Informazioni erano state chieste anche da La7. Il freschissimo accordo potrebbe portare in dote anche la copertura dei test autunnali che prevedono pure lo sbarco in Italia degli All Blacks.

Paolo Ricci Bitti