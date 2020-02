Rugby, Italia sfida Scozia nel Sei Nazioni Speciale in edicola con il Messaggero

Neppure questa volta il pronostico è a favore degli azzurri, ma non c'è problema: è così da 103 match, dal primo incontro del Sei Nazioni nel 2000 proprio - toh - contro la Scozia come oggi e come allora alla presenza della principessa Anna, impassibile madrina della federazione degli highlander. Un inchino, mi raccomando.

Per gli allibratori, bontà loro, perderemo solo di 6 punti, meno di una meta trasformata, ma per Luca Bigi, il neo capitano dell'Italia affidata al nuovo ct Franco Smith, non andrà a finire in questo modo «perché daremo tutto per tornare alla vittoria», dice con il suo solito tono basso della voce ma guardandoti dritto negli occhi che ti senti sempre un po' all'angolo, schiacciato dalla mischia azzurra che timona dal ruolo di tallonatore, in prima linea, in trincea.

Lui, in realtà, non ha mai vinto una partita del Sei Nazioni ed è purtroppo in buona compagnia nel gruppo dei 23 azzurri (8 in panchina): solo Allan, Bisegni e Zanni (il veterano 36enne oggi al 119° caps, secondo di sempre a pari merito con Castrogiovanni) hanno alzato le braccia al cielo almeno una volta. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno si può immaginare un vasto rinnovamento fra gli azzurri una volta terminata la campagna dei Mondiali in Giappone.

«Non importa - continua Bigi, di Reggio Emilia - non dimentichiamo certo il valore del passato, ci mancherebbe, nel rugby le tradizioni sono sacre, ma non ci va di guardare indietro, di contare un'altra volta le 24 sconfitte di fila. Guardiamo avanti con una voglia di vittoria che non potete nemmeno immaginare, con l'orgoglio e la responsabilità di rappresentare tutto il movimento italiano».

E comunque la Scozia è stata fin dall'inizio la squadra più alla nostra portata, con match per cuori forti spesso finiti in zona Cesarini. «Non è questione di un avversario o di un altro - ha detto ancora il capitano, 28 anni - Che ci crediate o no, noi scendiamo sempre in campo per vincere. Non è che con Franco all'inizio di questa avventura abbiamo messo nel mirino la Scozia come partita più abbordabile. Giammai. Lo spirito è sempre lo stesso, ma arrendersi, lottare fino all'ultimo respiro con tutti».

Epperò anche la Scozia arriva da due sconfitte consecutive come l'Italia, sia pure addolcite da due punti di bonus difensivo che per questa Italia sono ancora un miraggio vista la terribile media di 5 mete incassate a ogni match. La squadra del ct Gregor Townsend, arrivata Roma con la scorta di 7 mila fedeli in kilt, effettivamente non brilla in attacco nonostante il folgorante estreno Hogg, neocapitano, ma in difesa è in grado di costruire ogni volta un vallo di Adriano impenetrabile. Merito di una strategia rigorosa orchestrata dal giovane regista Adam Hastings, figlio e nipote dei leggendari Gavin e Scott.



Il ct azzurro Smith, sudafricano con ampio uso d'Italia, replica confermando la doppia regia con Allan e Canna, con quest'ultimo addetto a fornire scintille a un linea di trequarti che può essere pericolosa con le ali Bellini e Minozzi. Servono però munizioni e anche un po' di fosforo. Ovvero un pack battagliero per la conquista dell'ovale e un mediano di mischia, l'anglo-italiano Braley, efficace - è il migliore che abbiamo - ma non monocorde come finora.

«Abbiamo preparato minuziosamente il match - dice ancora Bigi - conosciamo bene i loro punti deboli, ma soprattutto i nostri, insomma, dovremo essere rigorosi nel mantenere il possesso del pallone quando andiamo a contatto. Poi sappiamo che in mischia chiusa e in touche ce la giochiamo assai bene. E poi volete mettere giocare finalmente in quella meraviglia che è lo stadio Olimpico davanti a 55mila spettatori? Davanti a tutti nostri amici e ai nostri familiari, davanti a ragazzini che sperano un giorno di giocare in nazionale come noi?». Sì, vogliamo proprio mettere.

Paolo Ricci Bitti

