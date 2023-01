Rugby Italia Sei Nazioni, cinque romani nei 33 scelti dal ct Crowley per le sfide a Francia e Inghilterra. I convocati

Italia rugby, Sei Nazioni: in vista di Italia-Francia del 5 febbraio la coperta è corta in cabina di regia, Paolo Garbisi, mediano di apertura del Montpellier è stato aggregato al gruppo da lunedì in ritiro a Verona, ma per le prime due partite non ci sarà, con la maglia numero 10 che di fatto è riservata solo a Tommaso Allan, che sta giocando bene nella Premiership inglese con gli Harlequins pur non essendo titolare. Poi c'è il posto di pilone sinistro che con Ivan Nemer squalificato resta un po' diafano e sulle spalle soprattutto di Danilo Fischetti. Non secondaria, sempre in prima linea, l'assenza per infortunio del tallonatore Gianmarco Lucchesi. Infine fra i trequarti la mancanza dell'ala Monty Ioane, presente invece nel brillante novembre scorso, va sottolineata: il fulmineo australiano capace di fare sempre la differenza è stato scaricato dal Benetton Treviso ed è tornato a Melbourne ed è disponibile solo quando pare ai Rebels, ovvero nei tempi morti della stagione down'nder. Ci sarà, ad esempio, durante la coppa del mondo in autunno. Vale la pena, anche rispetto agli altri candidati per quel ruolo, mantenere nel gruppo un giocatore con questi limiti contrattuali? Evidemente il ct e la Fir pensano di "sì".

Finito il contrappello degli assenti, fra i quali anche le torri Sisi e Fuser e sono quindi parecchi chili in meno per il pack azzurro, ecco la lista dei convocati per i primi due match del Torneo che dopo la magna Francia all'Olimopico riserva agli azzurri l'Inghilterra a Twickenham il 12 febbraio. L'attesa più grande è per Jack Polledri rientrato dopo un devastante infortunio: non è ancora al 100% ma si è già distinto nella Premiership (Gloucester). Rivederlo buttare giù gli avversari come birilli sarebbe magnifico.

I romani nella gruppo della nazionale? Ben cinque, due ex SS Lazio, tre ex Unione Capitolina: un record - senza precedenti nella storia del Torneo allargato a Sei Nazioni - anche perché fanno tutti parte degli avanti, gli omoni della mischia sempre difficili da trovare e cesellare: oltre al capitano Michele Lamaro (Treviso, ex SS Lazio), Danilo Fischetti di Genzano (ex Capitolina, Aprilia e Lanuvio ora al London Irish), Pietro Ceccarelli (Brive, ex SS Lazio), Luca Rizzoli (Zebre Parma, ex Capitolina) ed Edoardo Iachizzi (Vannes, in Francia, ex Capitolina e Colleferro)



Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 24 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 40 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 25 caps)

Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 17 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)



Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma 42 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, esordiente)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 7 caps)



Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 25 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Edoardo IACHIZZI (Vannes, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 36 caps)



Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 21 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 40 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 19 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 6 caps)



Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 5 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 15 caps)



Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 66 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo GARBISI (Montpellier, 21 caps)



Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 18 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 6 caps)

Luca MORISI (London Irish, 39 caps)



Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 7 caps)

Matteo MINOZZI (Benetton Rugby, 24 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 40 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Andrea Zambonin (Zebre Parma), Toa Halafihi (Benetton Rugby), Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby), Leonardo Marin (Benetton Rugby), David Sisi (Zebre Parma), Marco Fuser (Massy)

Non disponibile: Montanna Ioane (Melbourne Rebels)