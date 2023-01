Rugby, Sei Nazioni Italia: torna Jake Polledri dopo il terrificante infortunio di due anni fa, il ct Crowley chiama 4 esordienti Convocati Calendario Tv Biglietti

Rugby, Sei Nazioni Italia: quattro esordienti e un grande ritorno, Jake Polledri, nella rosa di 34 nomi scelta dal ct Kieran Crowley per le prime due giornate del Sei Nazioni 2023 con avvio subito all'Olimpico di Roma contro la squadra alla vittoria del Torneo nonché dei Mondiali che terranno in autunno a casa sua, la Francia. I giocatori saranno in raduno dal 22 al 27 gennaio a Verona. Polledri, 27 anni, del Gloucester, poderosa terza linea, ha recuperato da un terrificante infortunio avvenuto il 14 novembre 2020 durante Italia-Scozia al Franchi di Firenze: lesionati tutti i legamenti del ginocchio destro, il polpaccio, il tendine del ginocchio, tibia, perone e le terminazioni neurologiche. Roba da camminare tutta la vita con le stampelle, altro che giocare a rugby. E invece operazioni, terapie e forza di volontà hanno fatto il miracolo.

In prima linea – insieme ai rientranti Riccioni e Zani – prima convocazione assoluta in Nazionale Maggiore per Mirco Spagnolo, unico giocatore in rosa proveniente da un club dal Top10, la massima divisione, quella che assegna lo scudetto.

E poi ecco Matteo Nocera, Luca Rizzoli e Marco Manfredi che in passato hanno già lavorato con lo staff tecnico della Nazionale Maggiore.

In seconda linea rientra Zambonin dopo il tour Estivo 2022.

Tra i trequarti convocazione per Fusco – assente per infortunio a novembre – Da Re, che ha esordito contro il Portogallo a giugno, e Minozzi che torna nel gruppo Azzurro dopo aver fatto parte della rosa delle Autumn Nations Series nel 2021 nelle prime tre partite sotto la gestione Crowley.

“Non vediamo l'ora di scendere in campo nel Sei Nazioni. Nell'ultimo anno abbiamo lavorato duramente per sviluppare un'identità come squadra e guadagnarci rispetto e credibilità. Abbiamo alcuni nuovi giocatori e altri di ritorno e questo torneo offrirò a tutti noi l'opportunità di continuare a costruire su quelle fondamenta che abbiamo creato” ha dichiarato Kieran Crowley.

Sabato 28 gennaio saranno ufficializzate le convocazioni dell’Italia verso i primi due impegni del Guinness Sei Nazioni 2023 in calendario rispettivamente domenica 5 febbraio alle 16 contro i Campioni in carica della Francia allo Stadio Olimpico di Roma e domenica 12 febbraio contro l'Inghilterra a Twickenham alle 15 locali (16 italiane).

Piloni: Ceccarelli, Ferrari, Fischetti, Nocera*, Riccioni, Rizzoli*, Spagnolo*, Zani.

Tallonatori: Bigi, Manfredi*, Nicotera.

Seconde linee: Cannone N., Fuser, Ruzza, Zambonin.

Terze linee: Cannone L., Lamaro (cap), Negri, Pettinelli, Polledri, Zuliani.

Mediani di mischia: Fusco, Garbisi A., Varney.

Aperture: Allan, Da Re.

Centri: Brex, Lucchin, Menoncello, Morisi.

Ali/estremi: Bruno, Capuozzo, Minozzi, Padovani.

*esordiente

La tv

Il Sei Nazioni sarà trasmesso anche quest'anno da SkySport, in chiaro le partite dell'Italia

I biglietti

Qui il sito



I giornata – 04.02.23

Galles v Irlanda – ore 15.15

Inghilterra v Scozia – ore 17.45

05.02.23

Italia v Francia – ore 16



II giornata – 11.02.23

Irlanda v Francia – ore 15.15

Scozia v Galles – ore 17.45

12.02.23

Inghilterra v Italia – ore 16



III giornata – 25.02.23

Italia v Irlanda – ore 15.15

Galles v Inghilterra – ore 17.45

26.02.23

Francia v Scozia – ore 16



IV giornata – 11.03.23

Italia v Galles - ore 15.15

Inghilterra v Francia – ore 17.45

12.03.23

Scozia v Irlanda – ore 16



V giornata – 18.03.23

Scozia v Italia – ore 13.30

Francia v Galles – ore 15.45

Irlanda v Inghilterra – ore 18



I convocat per club e caps:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 24 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 40 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 25 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 17 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Petrarca Rugby, esordiente)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)



Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma 42 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, esordiente)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 7 caps)



Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 24 caps)

Marco FUSER (Massy, 41 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 36 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)



Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 21 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 40 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 19 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 6 caps)



Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 5 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps)

Stephen Varney (Gloucester Rugby, 15 caps)



Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 66 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)



Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 18 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 6 caps)

Luca MORISI (London Irish, 39 caps)



Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 7 caps)

Matteo MINOZZI (Benetton Rugby, 24 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 40 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Paolo Garbisi (Montpellier), Toa Halafihi (Benetton Rugby), Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby), Leonardo Marin (Benetton Rugby), David Sisi (Zebre Parma)

Non disponibile: Montanna Ioane (Melbourne Rebels)