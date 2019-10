Ultimo aggiornamento: 05:33

dal nostro inviatoTOYOTA La partita Italia-Nuova Zelanda dei Mondiali di rugby cancellata per il tifone Hagibis: per evitare di esporre spettatori e organizzatori ai rischi del ciclone in arrivo sulla costa orientale del Giappone non verrà giocato il match previsto per sabato 12 ottobre al Toyota Stadium alle 6.45 ora italiana. Cancellata anche Inghilterra-Francia.