Rugby Italia, l'orgoglio degli azzurri di Parisse contro il Sudafrica oggi ai Mondiali in Giappone Diretta dalle 11.45

dal nostro inviato

SHIZUOKA Innescare un piccolo dubbio, aprire una minuscola crepa in quelle corazze di muscoli per consentire alla gramigna dell'insicurezza di farsi strada. Questo il primo, durissimo, compito per gli azzurri del rugby oggi alle 11.45 (ora italiana, qui è tarda serata, diretta su Rai2) contro il marmoreo Sudafrica nel remoto Ecopa Stadium di Shizuoka costruito in una valle smeraldo tappezzata da filari di té verde percorsa da nuvole nerastre che risalgono dal Pacifico verso il monte Fuji. “Di Shizuoka” si dice per dire, perché è come se l'Olimpico di Roma fosse ad Anzio.



A ogni modo, quando il pronostico è così avverso meglio allora partire da sé stessi, come ripetono il ct Conor O'Shea e il capitano Sergio Parisse: dare il massimo, il cuore e l'anima perché avere poi rimpianti ai Mondiali in Giappone sarebbe molto peggio che perdere contro una squadra la cui sconfitta è pagata 12 volte dagli allibratori.

E si può ascoltare il boero ct rivale Rassie Erasmus che, guardandoti negli occhi, loda la «grinta dell'Italia che è in testa alla classifica della poule, davanti anche agli All Blacks che ci hanno battuto. È una partita dentro o fuori per noi e per gli azzurri, non ci sentiamo la vittoria in tasca, anzi, sappiamo che sarà molto dura contro Sergio (Parisse) e compagni».

DENTRO O FUORI

Sì, è un knock out match: per l'Italia (sin qui 2 vittorie su 2 con bonus) e per gli Springboks (un solo successo) vale i quarti di finale. Solo che gli azzurri fino a quella meta non si sono mai spinti in 8 Mondiali, mentre il Sudafrica ne ha vinti due tornando in questa stagione una grande potenza grazie a un gruppo multirazziale come voleva Mandela e affidato al capitano nero Kolisi, uno dei diamanti trovati sempre più di frequente fra i 45 milioni di non bianchi della nazione Arcobaleno.

«Guardate che la pressione, tutta sui Boks, può fare brutti scherzi» aggiungono osservatori sudafricani ricordando la meravigliosa impresa dell'Italia contro il Sudafrica a Firenze nel 2016 e il passo falso degli Springboks con il Giappone ai Mondiali 2015.

«Ecco, riuscissimo a forzarli a fare un po' di errori di fila ha ipotizzato O'Shea potremmo minare la loro sicurezza e rendere meno avverso il pronostico: se restiamo in piedi dopo le prime ondate feroci degli avanti dei Boks, possiamo puntare sulla nostra strategia studiata da mesi».

Avverso, nell'umida serata all'Ecopa Stadium, è anche il meteo, ma in queste circostanze l'annunciata pioggia torrenziale potrebbe attenuare le differenze fisiche e tecniche, magari togliere qualche appoggio alle ali-ghepardo Mapimpi e Kolbe, rendere meno precisi i lanci di Marx, uno scolpito nel granito, frenare le cariche di Etzebeth, un leggendario gigante della seconda linea che tuttavia è atteso al varco dal nostro pari ruolo David Sisi, 26 anni, detto il "frigorifero": «E' il giocatore a cui mi sono sempre ispirato, un fenomeno: non vedo l'ora di sbarrargli la strada», dice con buon piglio il ragazzone con i nonni dell'Abetone. In palla, in pallissima, anche l'azzurro equiparato sudafricano Steyn che affronterà i suoi connazionali con grande verbe dopo aver ottenuto i voti più alti nei primi due match del mondiale.

«È la partita della vita - ripete Parisse che pure sulle spalle di match ne ha 141, davanti a lui nella Storia solo il tutto nero Richie McCaw, 148 - Daremo battaglia con la mischia, dove loro si credono più forti. Vedrete che questo gruppo vi renderà orgogliosi».

Gruppo in cui vogliono essere a tutti i costi anche Tommaso Allan (caviglia acciaccata) e Luca Morisi (dolori al collo), in dubbio però fino al fischio dell'arbitro Barnes.

Ecopa Stadium, prefettura di Shizuoka

Italia-Sudafrica oggi alle 11.45 (diretta Rai2)

LE FORMAZIONI

Italia: 15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Luca Morisi, 12 Jayden Hayward, 11 Michele Campagnaro, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Sergio Parisse (cap.), 7 Jake Polledri, 6 Braam Steyn, 5 Dean Budd, 4 David Sisi, 3 Simone Ferrari, 2 Luca Bigi, 1 Andrea Lovotti. A disp. 16 Federico Zani, 17 Nicola Quaglio, 18 Marco Riccioni, 19 Alessandro Zanni, 20 Federico Ruzza, 21 Sebastian Negri, 22 Callum Braley, 23 Carlo Canna.

All. Conor O'Shea

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handre Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (cap.), 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Mbongeni Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira. A disp. 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Franco Mostert, 21 Francois Louw, 22 Herschel Jantjies, 23 Frans Steyn.

All. Rassie Erasmus



Arbitro: Wayne Barnes (Inghilterra)

Tmo: Rowan Kitt (Inghilterra)

Classifica poule B: Italia 10 (+66); Nuova Zelanda 9 (+73); Sud Africa 5 (+44); Canada 0 (-79); Namibia 0 (-104). Tutti 2 partite.

LA VIGILIA

SHIZUOKA «Sergio Parisse, contro il Sud Africa è stata annunciata la sua presenza da titolare, ma in questi ultimi giorni per la prima volta nella carriera si è sentito meno sicuro di essere chiamato in campo dall'inizio, per di più in una sfida importante come quella contro il Sud Africa?».

Il talismano più potente degli azzurri, il capitano "che avrebbe portuto giocare anche con gli All Blacks", ha sorriso, ha mandato giù e poi ha risposto: «I ragazzi (Steyn, Polledri e Negri) della terza linea hanno giocato meravigliosamente contro il Canada e ne sono stato orgoglioso. Restare a riposo mentre i compagni sono in campo tuttavia non è mai facile soprattutto se non ci sono infortuni di mezzo. Però (e qui il tono della voce si è indurito, ndr) con tutto il rispetto, Namibia e Canada sono una questione, il Sud Africa è un'altra. Noi tutti, io per primo, dovremo alzare il livello del gioco come non abbiamo fatto nella nostra vita se vogliamo battere un avversario così più forte dell'Italia. Dovremo dare tutto e anche di più perché c'è solo una cosa più amara di una sconfitta con il Sud Africa: avere il riampianto di non aver fatto tutto il possibile per impedirlo».

Un passo indietro nella bruma della baia di Shizuoka, 150 chilometri a sud di Tokyo, sulla costa orientale del Giappone risparmiata dal tifone Mitag, che avrebbe potuto mandare a carte quarantotto il calendario del primo mondiale di rugby ospitato in Asia.



Venerdì 4 ottobre alle 11.45 all'Ecopa Stadium tra Fukuroi e Kakegawa, in una vallata tappezzata da ordinati filari di té verde, di fatto a un'ora di bus dal capoluogo Shinzuoka, l'Italia affronta il Sud Africa: gli azzurri hanno già raggiunto l'obbiettivo minimo di questa spedizione, ovvero vincere (con il bonus) i match con le piccole Namibia e Canada. Obbiettivo minimo che è molto simile, un gemello, di quello massimo, perché per andare ai quarti (e sarebbe la prima volta in 9 mondiali) bisogna battere il Sud Africa oppure ("sempre più difficile signore e signori"), la Nuova Zelanda a Toyota il 12 ottobre. Ecco, lo si capisce già a leggerlo, che questo obbiettivo si vede peggio del Monte Fuji che dicono sia da queste parti, ma che per colpa di nuvole e smog resta un'entità misteriosa, almeno in questi giorni di tappa azzurra nella stessa città che ospitò la nazionale di Trapattoni ai Mondiali di calcio del 2002.

Però contro il Sud Africa, la cui sconfitta è pagata 12 volte dagli allibratori, bisogna comunque provarci: nel 2016 gli Springboks caddero a Firenze (fra le tre grandi imprese del rugby italiano) e l'anno prima, proprio ai Mondiali, in Inghilterra, vennero abbattuti con enorme sorpresa dal Giappone.

Insomma, la pressione è tutta sui Boks che puntano apertamente a vincere i Mondiali anche se alla prima partita le hanno buscate, di poco, dagli All Blacks. E poi dovrebbe piovere a catinelle, 40 millimetri dice il meteo, il che potrebbe attenuare almeno un po' le differenze teniche e la velocità della cavalleria leggera sudafricana.

«Già, la pressione è tutta sulle spalle dei Boks che però sono larghe - dice ancora Parisse - ma la forza del gruppo azzurro cresce di giorno in giorno, c'è grande confidenza: sappiamo bene che differenza ci sia fra noi e loro, ma vogliamo fare il massimo perché poi qualche volta anche una macchina da guerra come il Sud Africa qualche volta si inceppa».

Al suo fianco, nell'albergone accanto alla stazione dei treni proiettile, il ct Conor O'Shea annuisce dopo aver sciorinato un'altra formazione da guardare in controluce nel tentativo di interpretarla. Anche lui, come il rivale Rassie Erasmus, artefice della rinascita del rugby sudafricano, crede a una battaglia tra mezzi pesanti e così ha piazzato sei avanti su otto in panchina. Poi c'è arginare il gioco aereo degli avversari che prendono il controllo del cielo con i missili terra aria calciati da Pollard e Le Roux. E allora ecco perché o meglio, anche perché, ripresentare Parisse titolare e nel suo ruolo naturale di numero 8 nonostante la prestazione da Oscar di Steyn, Polledri e Negri contro il Canada. Il capitano Parisse è una sicurezza quando piovono up'nder che, se di gittata superiore, dovranno essere resi innocui da Matteo Minozzi schierato estremo. Anzi, il piccolo fulmine padovano potrebbe essere innescato proprio da questa presumibile abbondanza di palloni da rilanciare.

In allenamento Minozzi è fra l'altro tra quelli che se la cava meglio con i palloni saponetta regalati a questo mondiale dall'insopportabile umidità nipponica che ricopre come una patina oleosa l'ovale, tanto che Scozia e Irlanda si sono allenati cospargendo i palloni di olio o shampoo.

"Non serve a nulla - dicono lo stesso Minozzi e Allan - l'umidità naturale basta e avanza anche in allenamento: quando ricevi il pallone hai bisogno di una frazione di secondo in più per controllare il passaggio". E contro i cacciatori sudafricani una frazione di secondo è una differenza vitale. Tommaso Allan? Già, è uscito con una caviglia malconcia dall'ultimo allenamento e resterà in dubbio fino all'ultimo: lui, che da adolescente ha giocato a Città del Capo vincvendo uno scudetto under 19, giocherebbe anche con le stampelle.

Al centro, fuori ruolo, resta Hayward, per fare da secondo regista accanto ad Allan: loro due, con Tebaldi, preferito al più veloce Braley, dovranno a loro volta tenere distanti dalla nostra area di meta i Boks calciando il pallone il più lontano possibile mentre le truppe avanzano in linea per chiudere gli spazi del contrattacco e frecce come le ali Mapimpa e Kolpe, ai quali non si deve lasciare un centimetro di iniziativa. Un centimetro, non un metro.

Epperò Hayward non mai giocato centro, a parte una settimana fa contro il Canada, e non ha mai giocato con Morisi (che è stato annunciato anche se restano forti dubbio per un problema fisico). E poi le ali: in tribuna Bellini e riecco Benvenuti, mentre dall'altra parte ci sarà il talentuoso Campagnaro che comunque con Morisi forma - formerebbe - un'ottima coppia di centri. Ma parché presentarsi dopo quattro anni di lavoro (a sorpresa non prorogati dallo stesso ct) con una formazione con tanti aspetti da discutere?

«E' da quattro mesi - dice O'Shea - che studiamo questa partita. Crediamo con forza nelle nostre possibilità e se si presenteranno occasioni non ce le faremo sfuggire: sul Sud Africa la pressione del risultato (persino sotto di noi in classifica fino a venerdì, ndr), sull'Italia la pressione di giocare oltre i nostri limiti per rendere orgogliosi noi, le nostre famiglie e chi ci guarda dall'Italia in tv (Rai 2, con lo zoccolo duro degli spettatori del rugby azzurro ancora a quota 350mila). E non ho proprio capito chi in questi giorni ha ipotizzato che potessi fare a meno di Sergio, del suo talento, della sua esperienza di giocatore e di leader».

Già, solo i meno pragmatici potevano pensare a un capitano come lui, 36 anni, relegato in panchina per un match come questo, per inciso il suo 142° caps (davanti a lui, irraggiungibile, solo il neozelandese McCaw con 148) e la sua quindicesima partita in cinque mondiali (record). Ecco, a leggere questi numeri si capisce perché O'Shea non avrebbe mai negato la partenza a Parisse che, ne siamo sicuri, darà l'anima per la "sua" nazionale al di là delle sue ultime prestazioni non brillanti.



