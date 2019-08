Rugby, l'Italia sfida l'Irlanda, il capitano degli azzurri: «Vedrete i nostri progressi»

L'Italrugby è pronta ad affrontare l'Irlanda all'Aviva Stadium di Dublino nel primo test match estivo in preparazione al Mondiale in Giappone. «Affronteremo una squadra tra le migliori al mondo ma noi stiamo lavorando sodo dagli ultimi due mesi e vogliamo far vedere i progressi fatti dal Sei Nazioni ad oggi - ha detto Dean Budd, domani al debutto da capitano azzurro -. Dobbiamo dare tutto e giocare come se fosse l'ultima partita. Tutti vogliamo conquistare un posto per il Mondiale, ma adesso il focus è esclusivamente sulla sfida di domani» ha aggiunto la seconda linea. «Sarà una grande emozione per me guidare i miei compagni in Nazionale - ha detto ancora -. Ho già ricoperto questo ruolo nel mio club e in questi due anni ho appreso molto da Sergio Parisse nella guida del gruppo. Non vedo l'ora di scendere in campo». Il match . inizio alle ore 15, diretta su Rai2 - darà altre indicazioni al ct, Conor ÒShea, in vista delle scelte per la lista definitiva del gruppo azzurro in Giappone.

