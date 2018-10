Rugby, azzurri bellicosi per la sfida di Chicago: «Metteremo in difficoltà l'Irlanda»

Le intenzioni degli azzurri sono giustamente bellicose e in più c'è l'elemento sorpresa per l'inedito test match contro l'Irlanda sabato al Soldier Field a Chicago. Le forti comunità irlandesi e italiane della regione dei Grandi Laghi stanno preparandosi per questa sfida nello storico impianto sulle rive del lago Michigan in cui la palla ovale più comune è quella piccola e affusolata del football Usa, quella insomma usata dai Bears e dai loro avversari.



Ma adesso World Rugby, la Fifa ovale, vuole raccontare le bellezze dello sport in cui si avanza passando all'indietro e e così ecco che il 3 novembre lo stadione ospiterà prima il match tra Nuova Zelanda e Usa al femminile, poi il clou del Sei Nazioni Italia-Irlanda (alle 21 italiane, diretta Dazn) e infine l'incontro fra i padroni di casa, gli Stati Uniti e i Maori neozelandesi, una selezione storica di giocatori che hanno almeno un ottavo di sangue degli abitanti trovati dai navigatori inglesi nella Terra della lunga nuovo bianca.



Per questo match tra campioni del Sei Nazioni, e secondi al mondo dopo le loro altezze All Blacks, e gli azzurri le federazioni incasseranno almeno 700mila dollari ed ecco allora che per la prima volta lo staff della nazionale si è dovuto inventare due formazioni da mandare in campo nel giro di una settimana. Già, perché il 10 novembre a Firenze arriverà la rocciosa Georgia che da qualche anno rivendica più spazio nel rugby che conta anche perché a forza di fare la più forte tra i più deboli è diventata 13a al mondo, mentre l'Italia, costretta a scornarsi sempre con i più forti, langue al 14°. I georgiani ambiscono quantomeno ad allargare il Sei Nazioni, il che è per ora assolutamente impossibile per questioni anche commerciali, ma è chiaro che l'Italia non potrà fallire contro di loro.



Il ct O'Shea ha allora diviso le forze inviando nella città del vento qualche giovane veterano e numerose promesse, così come ha fatto il rivale Schmidt, anche se poi la qualità della scuderia irlandese è notevolmente superiore. Insomma, il pronostico, anche al di là dell'Atlantico, resta avverso agli italiani che tuttavia non dono disposti a subirlo.



Ecco George Fabio Biagi, seconda linea: «A Verona ho trovato un gruppo molto motivato. Nell'ultima partita giocata e vinta contro il Giappone abbiamo mostrato grande qualità in campo, ma sappiamo che dobbiamo lavorare per continuare il percorso di crescita». «La partita di sabato contro l'Irlanda sarà molto dura dal punto di vista fisico e tecnico. La squadra scelta dal nostro ct può comunque metterli in difficoltà. Abbiamo a disposizione un gruppo molto motivato formato da ragazzi giovani come Johan Meyer, alla prima esperienza con la maglia dell'Italia, che vogliono dare il loro contributo alla causa. Nello scorso 6 Nazioni abbiamo avuto qualche problema contro l'Irlanda. Ora siamo una squadra diversa e maturati in vari aspetti». Secondo Biagi, il lavoro con le franchigie di Pro14 è alla base della crescita dell'Italia. «Basta vedere i risultati di Zebre e Benetton Treviso in questa prima parte di Guinness Pro 14 - sottolinea - dove abbiamo raccolto anche meno, in termini di risultati, rispetto a quanto fatto vedere sul campo. Il lavoro di sinergia tra lo staff dell'Italia e delle franchigie è un percorso lungo che darà i suoi frutti nel tempo, ma già ora si intravede che la strada intrapresa è quella giusta: i risultati arriveranno».

: Sperandio; Bellini, Campagnaro, Morisi, Bisegni; Canna, Tebaldi; Giammarioli, Steyn, Meyer; Biagi, Fuser; Pasquali, Bigi, Quaglio. A disposizione: Fabiani, Traorè, Zilocchi, Lazzaroni, Ruzza, Tuivaiti, Palazzani, McKinley.Avanti: Finlay Bealham, Tadhg Beirne, Jack Conan, Sean Cronin, Tadhg Furlong, Dave Kilcoyne, Jack McGrath, Jordi Murphy, Andrew Porter, Quinn Roux, Rhys Ruddock, James Ryan, Niall Scannell, Devin Toner, Josh van der FlierTrequarti: Will Addison, Bundee Aki, Ross Byrne, Joey Carbery, Andrew Conway, John Cooney, Jordan Larmour, Luke McGrath, Garry Ringrose, Jacob Stockdale, Darren Sweetnam