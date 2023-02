Sabato 25 Febbraio 2023, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 09:45

Rugby Sei Nazioni Italia - Irlanda oggi 25 febbraio diretta live

La più mirabilante serie di partite mai capitata agli azzurri prosegue oggi all'Olimpico dove arriva la squadra più forte del mondo che, guardacaso, non è la solita Nuova Zelanda, ma l'Irlanda che anzi gli All Blacks nelle ultime quattro partite li ha legnati tre volte, comprese due laggiù sottosopra. Ricapitolando, la stagione più stellare nella storia del rugby italico è iniziata con l'antipasto delle Samoa e fin qui siamo nella norma. Poi in fila Australia (clamorosa prima vittoria italiana), Sudafrica campione del mondo, la Francia seconda nel ranking mondiale (azzurri ko di misura), l'Inghilterra che non abbiamo mai battuto e adesso appunto l'Irlanda che troneggia con assoluta autorità dalla vetta della graduatoria grazie a un gioco che lascia sempre a bocca aperta per potenza, tecnica ed efficacia. È che non era mai accaduto che fossero due squadre del Sei Nazioni a guidare la classifica e tocca all'Italia, 12a, risalire contro questa corrente travolgente.



QUATTRO POLMONI



«Sì, gli irlandesi sono fortissimi - ammette il capitano azzurro, il romano Michele Lamaro - è magnifico vederli all'opera. Ed è per questo che sarà meraviglioso misurarsi con loro, con il massimo possibile. Punti deboli in verità non ne hanno, l'unica strategia è mettere loro pressione, perché altrimenti sono capaci di costruire azioni anche di trenta, trantacinque fasi: un'enormità che logora anche i giocatori più coriacei. Siamo pronti a provarci, cresciamo di partita in partita e poi giochiamo in casa: l'Olimpico dà sempre una grande carica». "Mitch" Lamaro parla e sorride anche quando spiega che «questo gruppo non ha più timori reverenziali legati alla storia o alla tradizione degli avversari, atteggiamenti che in passato hanno penalizzato anche troppo gli azzurri. Ogni rivale viene valutato per quello che esprime e basta. Grande rispetto per tutti, ma poi vogliamo con orgoglio imporre la nostra strategia».



Ecco, valutiamo gli irlandesi: ebbene nella partita in cui hanno strapazzato la Francia, si è registrato un tempo di gioco effettivo di 46 minuti, record inaudito, roba che servono quattro polmoni, roba che assomiglia ai tempi del calcio. Il pack e i trequarti dei verdi, allenati dall'inglese Andy Farrell, orchestrano il gioco su uno spartito risaputo, persino monotono, cinico, senza fronzoli, che non mette mai a rischio il possesso. Il problema, per gli avversari, è che questa squadra non sbaglia mai un passaggio, un calcio, una touche, una mischia. Incepparla richiede doti sovrumane, hanno detto persino gli All Blacks una volta finiti al tappeto.

Veniamo alle ottime notizie: oggi il ct Crowley recupera Paolo Garbisi che ha saltato le prime due partite per un acciacco. È il numero 10, il regista, 22 anni e un sacco di talento tanto che l'anno scorso ha vinto lo Scudo di Brennus (lo scudetto in Francia) da titolare nella sua prima stagione al Montpellier. Di contro all'Irlanda, proprio per la stessa fondamentale maglia, manca il talismano più potente, Johnny Sexton, sostituito da Ross Byrne che, con tutto il rispetto, non è la stessa cosa. Ed è fuori, all'ultimo momento, anche la stella dei trequarti, Ringrose, con la posizione che va a McCloskey, e anche in questo caso ci guadagniamo. «Siamo impressionati dai progressi dell'Italia - dice il ct Farrell - Sarà una prova durissima per noi già in prima linea, poi dovremo tamponare un attacco che ha un giocatore imprevedibile come Ange Capuozzo». Grazie, ma intanto gli allibratori ci danno ko di almeno 20 punti e sono disposti a pagare 11 volte la vittoria dell'Italia. Stesso scenario di sempre: su 34 confronti ne abbiamo vinti solo 4 e solo uno nel Sei Nazioni.

Toh, capitò giusto nel 2013 qui all'Olimpico dove da allora non abbiamo più alzato i pugni al cielo. Da quella debacle a sorpresa l'Irlanda ha conservato oggi 3 giocatori (Murray, in panca, il più noto) mentre gli azzurri sono tutti nuovi e pronti a tentare di mettere fine a questo amaro decennale.



Paolo Ricci Bitti



Il programma del terzo turno



25 febbraio Italia-Irlanda alle 15.15 (diretta SkySport, NowTv e Tv8); Galles-Inghilterra alle 17.45 (SkySport e NowTv); 26 febbraio Francia-Scozia alle 16 (SkySport e NowTv).

La classifica: Irlanda (+37 differenza punti fatti/subiti) e Scozia (+34) p. 10; Inghilterra (+11) p. 6; Francia (-8) p. 5; Italia (-22) p.1; Galles (-52) p. 0.



Le formazioni

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Edoardo Padovani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Pierre Bruno, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (cap.), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disposizione 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 Edoardo Iachizzi, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Alessandro Fusco, 22 Luca Morisi, 23 Tommaso Allan

Allenatore Kieran Crowley

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Mack Hansen, 13 Stuart McCloskey, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Ross Byrne, 9 Craig Casey, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan (cap.), 4 Iain Henderson, 3 Finlay Bealham, 2 Ronan Kelleher, 1 Andrew Porter

A disposizione 16 Dan Sheehan, 17 Dave Kilcoyne, 18 Tom O’Toole, 19 Ryan Baird, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Jack Crowley, 23 Jimmy O'Brien

Allenatore Andy Farrell

Arbitro: Mike Adamson (Scozia)

Guardalinee: Wayne Barnes (Inghilterra), Craig Evans (Galles)

TMO: Marius Jonker (Sudafrica)