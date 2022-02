Rugby Sei Nazioni diretta live, Italia contro il tabù Inghilterra oggi all'Olimpico, il capitano Lamaro carica gli azzurri: «Fino all'ultimo respiro»

Il sempre moderato e compunto ct Eddie Jones ha detto che la sua Inghilterra oggi a Roma dovrà giocare contro l'Italia come Muhammad Ali quando schiantò Sonny Liston nel 1965. Avete in mente quella potente foto dell'ex Cassius Clay che sovrasta ferocemente il rivale al tappeto? Beh, insomma, Eddie, anche meno.

Gli inglesi avranno pure perso (leggi: gettato la partita) a Edimburgo, ma in effetti non si è mai registrato un ko dei bianchi contro gli azzurri, mai, e inoltre l'Italia sul prato dello stadione non alza le braccia al cielo appena dal 2013. Non ultimo, a favore di Jones, il sostegno di almeno 12mila fedeli con la rosa rossa dei Lancaster sul petto che, con la scusa del Sei Nazioni, si sono finalmente riavventurati a Roma, dove saranno accolti da 20mila italiani, ché altri non se ne possono fare entrare.

Epperò dal ritiro azzurro giungono voci serene, immuni anche alla solita, per quanto logica, tariffa di 30 punti assegnataci dai boomaker. Due i motivi per pensare a un'Italia capace di tenersi in partita fino alla fine: il bilancio del primo turno a Parigi, una sconfitta decente (37-10), si è consolidato in settimana consegnando al ct Kieran Crowley e al capitano Michele Lamaro una discreta dose di fiducia.

La difesa non ha fatto passi in avanti solo metaforici: gli italiani hanno proprio difeso avanzando come si deve fare, ma come non si faceva da tempo. Poi fisicamente non ci sono stati cedimenti, si è continuato a placcare per tutti gli 80 minuti. Ecco, Crowley ha chiesto per oggi più accuratezza sui passaggi, meno sbavature quando si ottiene il prezioso possesso del pallone.

E anche più fosforo ai registi Garbisi e Varney (41 anni in due) che allo Stade de France, a sorpresa, hanno lasciato a desiderare. Poi c'è l'effetto Under 20: gli azzurrini di Brunello venerdì sera hanno schiantato (6-0) l'Inghilterra per la prima volta nella storia. L'Inghilterra campione in carica che l'anno scorso le vinse tutte (Grand Slam) con una squadra espressione di un movimento gigantesco basato da tre secoli sul rugby materia scolastica onniprsente.

Una vittoria meravigliosa riecheggiata in tutto il mondo ovale. E alla guida dell'Under 20 c'è Giacomo Jack Ferrari, un romano proprio come Michele Lamaro a cui ieri luccicavano gli occhi quando ha fatto i complimenti agli azzurrini che pure lui aveva guidato fino a tre stagioni fa: «Siamo così orgogliosi di loro, hanno dimostrato che crederci con tutto il cuore è l'unica strada per ribaltare pronostici anche impietosi come quello che riguarda noi all'Olimpico. Ora siamo ancora più pronti a dare ogni energia per meritare sempre più rispetto».



Paolo Ricci Bitti



Secondo turno: oggi Italia-Inghilterra alle 16 (SkySport, Now Tv e Tv8). Ieri Galles-Scozia 20-17; Francia-Irlanda 30-24. Classifica: Francia 9 (+33); Irlanda 6 (+16); Scozia 5 (0); Galles 4 (-19); Inghilterra 1 (-3); Italia 0 (-27).

La tv

domenica 13 febbraio

15.15 Prepartita Sei Nazioni - Sky Sport UNO e Sky Sport Arena

16.00 ITALIA-Inghilterra - Sky Sport UNO e Sky Sport Arena e in chiaro su TV8 e in streaming su NOW

18.00 Postpartita Sei Nazioni - Sky Sport UNO e Sky Sport Aren

Studio TikTok (il social è fra i nuovi sponsor del Torneo)

Dalle 14.30 alle 15.15 di domenica sul canale TikTok della Federugby, gli ex capitani azzurri Paola Zangirolami e Leonardo Ghiraldini e Andrea Cimbrico, responsabile Comunicazione Fir, guideranno il pubblico dietro le quinte del prepartita della Nazionale collegandosi con il bordocampo e le aree ospitalità dell’Olimpico. A tanti protagonisti della storia del rugby azzurro sarà chiesto di rivivere ricordi e condividere pronostici sul match. Per poter seguire il FIRStudio - preceduto sabato mattina alle 11 da una diretta TikTok dal Captain’s Run azzurro, con ospite l’ex seconda linea dell’Italia, Valerio Bernabò, è sufficiente scaricare TikTok e seguire il canale della Federugby.

Le formazioni

Italia

15 Edoardo Padovani Benetton Rugby, 31 caps), 14 Federico Mori (Bordeaux, 11 caps), 13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 9 caps), 12 Marco Zanon (Benetton Rugby, 8 caps), 11 Montanna Ioane (Benetton Rugby, 10 caps), 10 Paolo Garbisi (Montpellier, 14 caps), 9 Stephen Varney (Gloucester Rugby, 10 caps), 8 Toa Halafihi (Benetton Rugby, 1 cap), 7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 11 caps) - capitano, 6 Braam Steyn (Benetton Rugby, 46 caps), 5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 26 caps), 4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 16 caps), 3 Pietro Ceccarelli (Brive, 17 caps), 2 Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby, 9 caps), 1 Danilo Fischetti (Zebre Parma, 16 caps).

A disp. 16 Epalahame Faiva (Benetton Rugby, 2 caps), 17 Cherif Traorè (Benetton Rugby, 12 caps), 18 Tiziano Pasquali (Benetton Rugby, 22 caps), 19 David Sisi (Zebre Parma, 18 caps), 20 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 37 caps), 21 Giovanni Pettinelli (Benetton Rugby, 2 caps), 22 Alessandro Fusco (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 2 caps), 23 Leonardo Marin (Benetton Rugby, 1 cap)

All. Kieran Crowley

Inghilterra

Steward; Malins, Marchant, Slade, Nowell; Smith, Randall; Dombrandt, Curry (cap.), Itoje; Isiekwe, Ewels; Stuart, George, Genge. A disp.: Cowan-Dickie, Marler, Sinckler, Chessum, Simmonds, Youngs, Ford, Daly.

All. Eddie Jones

Arbitro

Damian Murphy (Australia)