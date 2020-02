Rugby, l'Italia sfida la Francia sotto la bufera di Parigi 13-0 Diretta

Ultimo aggiornamento: 16:21

dal nostro inviatoPARIGI Nello Stade de France spazzato dal vento e sotto un cielo grigio che scarica pioggia gelida, l'Italia di Smith e Bigi sfida i Bleus che la sabato scorso hanno abbattuto l'Inghilterra. Un cambio per gli azzurri ancora prima dell'avvio: Tuivaiti al posto di Zanni, che ha accusato un dolore al costato durante il campo. Nel XV titolare parte Budd.I MARCATORI2' 3-0 c.p. 'Ntmack7' 8-0 m. Thomas17' 13-0 m. OllivonFrancia-Italia alle 16 allo Stade de France, Parigi (diretta DMax)Francia: 15 Anthony Bouthier, 14 Teddy Thomas, 13 Arthur Vincent, 12 Gael Fickou, 11 Vincent Rattez, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Charles Ollivon (cap.), 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Bernard Le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille. A disp. 16 Peato Mauvaka, 17 Jefferson Poirot, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Boris Palu, 21 Cameron Woki, 22 Baptiste Serin, 23 Matthieu Jalibert.Allenatore Fabien GalthieItalia: 15 Jayden Hayward, 14 Mattia Bellini, 13 Luca Morisi, 12 Carlo Canna, 11 Matteo Minozzi, 10 Tommaso Allan, 9 Callum Braley, 8 Abraham Steyn, 7 Sebastian Negri, 6 Jake Polledri, 5 Niccolò Cannone, 4 Alessandro Zanni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (c), 1 Andrea Lovotti. A disp. 16 Federico Zani, 17 Danilo Fischetti, 18 Marco Riccioni, 19 Dean Budd, 20 Federico Ruzza, 21 Giovanni Licata, 22 Guglielmo Palazzani, 23 Giulio Bisegni.Allenatore Franco SmithArbitro Andrew Brace (Irlanda)TMO: Brian MacNeice (Irlanda)L'ATTESASotto il cielo grigio di Parigi, il neo capitano Luca Bigi riparte da dove gli fa più male: l’ Italia del rugby del nuovo corso, quella affidata a lui e al ct ad interim Franco Smith, ha debuttato come peggio non si poteva (0-42 per il Galles) e oggi alle 16 (DMax) affronta la squadra più in forma e più entusiasmante di questo avvio del Sei Nazioni E’ una nazionale di sbarbatelli poco più che ventenni promossi in prima squadra dal nuovo allenatore Fabien Galthie dopo aver vinto di seguito due coppe del mondo under 20.Hanno ubriacato e sbattuto al tappeto la magna Inghilterra e oggi sono certi di continuare così senza neppure sprecarsi nell’ipocrisia delle soliti frasi della vigilia “sul massimo rispetto degli avversari eccetera eccetera”. Proprio non ci filano. Meglio comunque il loro silenzio della presa in giro dell'Equipe che oggi titola "Da mangiare al dente", sottinteso Azzurri. Una lunga articolessa della prima firma Pierre Michel Bonnot che sciorina il vecchio ricettario dei luoghi comuni sull'Italia e le sue vette gastronomiche. Poi c'è comunque l'invito ai giocatori francesi di prendere sul serio gli italiani "anche se tutto non ne indichi la necessità". Di solito questi titoli a sfotto' - che da qualche anno in verità non si vedevano, vengono ritagliati dagli azzurri e appiccicati alle pareti dello spogliatoio, così, tanto per accrescere la carica agonistica che contro i "cugini" francesi è storicamente alla massima quota.«Certo, i francesi sono fortissimi - continua Bigi, capitano tallonatore che ha rinunciato al privilegio della stanza singola in hotel dividendola con il pilone Lovotti - ma con Franco abbiamo lavorato tutta la settimana per rendere più efficace il nostro possesso di palla. E poi il gruppo, con tanti giovani, si sta rafforzando anche nell’identità: stiamo anche pensando di cambiare qualche rito della tradizione azzurra».Tradizione? Traduzione: le matricole Cannone e Fischetti, primo cap sabato scorso (e con ottimi voti), hanno ancora i capelli, ergo il decennale e puntuale rito della rapatura a zero è per adesso sospeso in attesa di nuovi cerimoniali, mai mancati nelle squadre di rugby in cui si cementano amicizie per tutta la vita.RAPATURAMa quante chances hanno oggi gli azzurri? Veramente poche: per gli allibratori la Francia vincerà con almeno 25 punti di scarto allungando a quota 24 i ko di fila dell’Italia. Smith di contromisure ne ha comunque prese anche in vista di un match che si annuncia fustigato dalla pioggia e dal vento (raffiche fino a 100 kmh).Fuori Sarto e dentro l’esperto estremo Hayward in modo che Minozzi, il nostro attaccante più temuto, posso sprintare dalla posizione di ala. E poi più attenzione al gioco al piede - ancora più determinante con meteo tribolato - della doppia regia Allan-Canna.«In mischia chiusa e in touche - conclude Bigi - ce la siamo giocata alla pari con i gallesi: con la Francia ripartiremo dalla conferma di queste fasi, l’Abc del rugby, il nostro porto sicuro».Paolo Ricci BittiSecondo turno, ieri: Irlanda-Galles 24-11, Scozia-Inghilterra 6-13. Oggi alle 16 Francia-Italia (diretta DMax).