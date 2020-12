Rugby Italia in diretta oggi contro il Galles con il “gallese” Varney: dalla guerra in Libia all'azzurro

L’inno nazionale, sempre cantato in maniera possente e struggente perché al di là del vallo di Offa il coro si studia fin dall’asilo, è “La vecchia terra dei miei padri”, ma la questione della progénie diventa invero affascinante per Stephen Lorenzo Varney oggi in campo dopo 2 caps per la prima volta da titolare in Galles. Epperò il diciannovenne vestirà l’azzurro e non il rosso con le tre piume di struzzo. È su di lui che i giornali del Principato titolano per presentare il match delle 17.45 (diretta Canale 20) al Parc y Scarlets di Llanelli (si legge klanekli) con cui l’Italia chiude questa prima tribolata edizione dell’Autumn Nations Cup a porte chiuse in cui le ha prese, tanto per cambiare, lockdown o non lockdown, covid o non covid, da Scozia e Francia.

APPROFONDIMENTI RUGBY Tracollo dell'Italia contro la Francia dei debuttanti: a Parigi... AUTUMN NATIONS CUP Il ct Smith dopo la batosta con la Francia: «Una lezione che ci... RUGBY Parigi, giallo sulla morte dell'ex rugbista Dominici ritrovato... AUTUMN NATIONS CUP L'Italrugby cerca continuità, cambi obbligati verso la... RUGBY Autumn Nations Cup: ultimo turno, si decidono le finali, Inghilterra...



EQUIPARATO

Altri titoli possibili? Non certo il pronostico al solito infausto che ci dà ko di almeno 20 punti, anche considerato che in Galles l’Italia non ha mai vinto, e nemmeno il debutto per noi del primo equiparato australiano, Monty Ioane, 26 anni, radici samoane e scheggia sulle fasce per il Treviso. No, nel mondo ovale questi equiparati globetrotter non fanno più notizia, vedi la Scozia succursale del Sud Africa. Invece vuoi mettere la storia del folletto Steve Varney, primo oriundo gallese schierato dall’Italia? Ricorda parecchio quella di Marcello Fiasconaro, rugbysta italo-sudafricano divenuto tuttavia famoso per il record del mondo negli 800 metri.

Come “March”, anche il nuovo mediano di mischia deve l’azzurro a vicende che riportano alla II guerra mondiale e a prigionieri italiani deportati in campi di reclusione tuttavia non così scomodi: il papà di Fiasconaro finì in Sud Africa, il bisnonno materno di Steve dalla Cirenaica al Galles a Newcastle Emlyn. Fra il 1940 e il 1943 quasi 150mila soldati italiani carichi di polvere, gloria e delusioni si ritrovarono sparsi ai quattro angoli dell'allora Impero britannico. Lontani o lontanissimi dalla patria, ma andò molto peggio a quelli deportati in seguito nei campi di lavoro tedeschi.

Venuta la pace, l’ormai ex militare romagnolo di Cesena, Carlo Fusconi, che ama i filari di pesche e albicocche torna a essere un agricoltore, ma non torna in Italia, anzi chiama lassù la moglie Anita e la figlia Adriana che a sua volta in Galles dice “sì”, a metà degli anni Cinquanta, a Luigi Callegari, di Parma, emigrato in cerca di lavoro. Un albero genealogico con le radici sulla via Emilia e le fronde sul fiume Towy, a fare ombra a vestigia romane come un'arena che hanno certo ospitato partite di harpastum, il gioco di combattimento per la contesa di una palla di pelli prediletto dai legionari di Cesare.

E siamo a Valeria, figlia di Adriana e Lugi e mamma di Steve. No, quel bisnonno e i suoi discendenti emiliano-romagnoli non pensano proprio al rugby, lo sport nazionale dei gallesi - ovvero i neozelandesi d’Europa - tutti concepiti, si narra, sul prato fra le porte ad acca. E là, nelle verdissime valli, anche Valeria trascura mete e placcaggi fino a quando va all’altare con il gallese Adrian, notevole flanker dello storico Neath. E così la cicogna scodella il futuro mediano di mischia dell’Italia dove meglio non si poteva: a Carmarthen, capoluogo della contea che ha dato al Galles milioni di tonnellate di carbone e altrettanti assi, a cominciare da quelli del Llanelli, club della costa sud capace di battere persino gli All Blacks nel 1972 nell’allora santuario Stradey Park.

(Stephen Lorenzo Varney, foto Cfp)



MAGO MERLINO

Il Carmarthen è poi una terra magica e non è un modo di dire: tra dolmen, menhir e boschi di vischio ha prestato i suoi scenari fiabeschi alla gesta del mago Merlino (Myrddin in gallese, lingua celtica) e ad altri druidi dall'attigua contea di Pembroke dove Steve Varney è cresciuto alternando il rugby al golf e traguardando l'oceano Atlantico e il canale di San Giorgio da altissime scogliere ai cui piedi ogni pomeriggio le onde scoprono vastissime e candide spiagge invisibili con l'alta marea. Un paradiso incantato: Druidstone Heaven, appunto.

Dalla vita rurale e ovale di minuscoli villaggi come Rhis-Holl, a sud di Cardigan, e dai successi nei tornei scolastici, il piccolo Varney (un metro e 73 che poi è la taglia classica del suo ruolo, in cui servono la massima agilità e notevole fosforo) approda all'Hartpury College, che è in Inghilterra anche se resta al di qua del fiume Severn che storicamente segna il confine con il Galles. Un college che ha eccellenti tradizioni ovali e che rifornisce a getto continuo il Gloucester, club di punta della Premiership inglese che per anni è stato capitanato dall'azzurro Marco Bortolami, abile a invididuare scintille di genialità come quelle di Jake Polledri e Sebastian Luke Negri da Oleggio, anche loro transitati all'Hartpury prima di finire in azzurro. Senza dimenticare, sempre pensando al Gloucester, al mediano di mischia Callum Braley pure oriundo, ma inglese, già apporodato all'Italia. Insomma, da quelle parti ci sono le radici di una vera e propria filiera di giocatori di gran classe destinati all'azzurro.

Nella serie A inglese Varney debutta segnando 3 mete nelle prime tre partite per il Gloucester. Intanto la Fir ha bruciato sul tempo l’union gallese e l’ha fatto debuttare in Under 18 e in Under 20. Un vero talento: il 31 gennaio ha battuto il Galles in Galles (7-17) nel Sei Nazioni under 20 con l’aiuto di Garbisi, Trulla, Mori e Cannone, oggi come lui a Llanelli fra i “grandi” del ct Smith.

L'anno scorso la federgalles, assai pentita, ci ha provato «ma io fin da bambino avevo deciso di giocare per la nazione di bisnonni, nonni e mamma e state certi che anche papà Adrian è molto orgoglioso di me e della mia scelta. Italia e Galles sono entrambe “la terra dei miei padri”, ma per il rugby amo l’azzurro e il gruppo di ragazzi con cui sono sbarcato in nazionale. Sì, il cuore batterà anche per Hen Wlad Fy Nhadau (l’inno gallese), ma canterò forte Mameli».



Ultimo aggiornamento: 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA