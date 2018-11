Italia anti Georgia, ÒShea ne cambia dieci

Il ct dell'Italrugby Conor ÒShea ha ufficializzato la formazione che sfiderà la Georgia nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 di novembre, quello di sabato al 'Franchì di Firenze contro la Georgia. Cinque le conferme rispetto al XV travolto dall'Irlanda sabato scorso a Chicago: Mattia Bellini all'ala, Michele Campagnaro come centro, Tito Tebaldi numero 9, Abraham Steyn in terza linea spostato a numero otto e Luca Sperandio estremo. Dal primo minuto si rivedono il capitano delle Zebre Tommaso Castello, che farà coppia con Campagnaro e sull'ala Tommaso Benvenuti. Mediana tutta del Benetton Treviso con Tommaso Allan numero 10 accanto a Tebaldi. In terza linea Jake Polledri e Sebastian Negri affiancheranno Steyn. Seconda linea anche questa targata Benetton, con Dean Budd e Alessandro Zanni dal primo minuto. In prima linea per sfidare la dura mischia georgiana ÒShea si affida a Simone Ferrari, capitan Leonardo Ghiraldini in sostituzione dell'indisponibile Sergio Parisse e Andrea Lovotti. «Conosciamo bene l'importanza della partita - ha commentato il tecnico irlandese dell'Italia - . La squadra ha recuperato bene dalla trasferta negli Usa, e siamo pronti per affrontare la Georgia. Sarà una partita molto fisica. Vogliamo mostrare il nostro massimo livello per 80 minuti».



Questa la formazione anti-Georgia dell'Italia: 15 Luca Sperandio, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Michele Campagnaro, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Abraham Jurgens Steyn, 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini (capitano), 1 Andrea Lovotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA