Giappone, l'Italrebus di O'Shea cerca una soluzione: oggi Italia-Canada Diretta dalle 9.45 Guida tv e streaming dei Mondiali di rugby

Le 30 partite (su 48) dei Mondiali che non andranno in onda su Rai2 o RaiSport potranno essere viste in diretta streaming gratuita su www.rugbyworldcup.com

Guida tv e streaming

Ecco, secondo il copione, a questo punto del primo Mondiale di rugby in Giappone , l’ Italia doveva essere bella, serena, con il sol levante in fronte per affrontare con piglio il piccolo Canada oggi alle 9.35 (Rai 2) a Fukuoka allo stadio Hakatanomori dopo essersi sbarazzata in scioltezza dell’ancora più piccola Namibia. Un altro match per scaldare i muscoli in vista del big bang con il Sud Africa il 4 ottobre. E invece dopo la vittoria scialba, senza orgoglio (e proprio nel paese che ne fa motivo di vita), con i dilettanti africani (47-22 rispetto a un legittimo 50-0), siamo qui a ragionare su una delle più cervellotiche formazioni azzurre di sempre assemblate dal ct O’Shea per liquidare la pratica contro la 22a squadra al mondo, otto gradini sotto l’Italia.IL RANKINGÈ vero che i Canucks non sono più quelli che ci fecero sudare freddo 4 anni fa, ma la loro linea dei trequarti è ben rodata dal rugby a 7 e con il pestifero asso Daniel Van der Merwe: inoltre queste nazioni di terza fascia recuperano forza e identità nella vetrina del Mondiale. Vedi, e speriamo l’abbiano visto gli azzurri, l’Uruguay che con una squadra di muratori, impiegati e studenti ieri ha matato con una grinta commovente i giganti pro' delle Isole Fiji, decimi nel ranking, sconfitti 30-27 da una formazione che ristagna al 19° posto al mondo.Come previsto O’Shea, con appena 4 giorni tra un match e l’altro, dà fondo al turn over cambiandone 10, epperò risulta arduo capire che cosa ci faccia Hayward fra i centri, dove l’estremo non ha mai giocato. Più prevedibile la messa a riposo del capitano Sergio Parisse (finora assai sotto tono). Fortissima appare la terza linea con Steyn, Polledri e Negri: sembra piuttosto quella per scalare il Sud Africa. Il capitano è l’equiparato neozelandese Budd, uno 8 otto giocatori (sul XV iniziale) non di scuola italiana: per carità, in proporzione colossi come Inghilterra e Australia ben di più oltreconfine all’estero, ma certo questa formazione non rappresenta granché di quanto si sta cercando di fare in Italia per dare un futuro al movimento.REGIAIn regia resta Allan ed entra Braley, inglese dai nonni italiani, ultimo arrivato nel gruppo: un buon motorino. Si rivede Minozzi a estremo, e questo potrebbe spiegare la mossa del cavallo di O’Shea con Hayward. Però quanti dubbi, quanta malinconia di cui - meno male – non soffrono gli allibratori: alla pari la vittoria dell’Italia e quasi a 9 quella dei canadesi. Vittoria che dovrebbe essere anche con il bonus (almeno 4 mete) per continuare ad alimentare una delle classifiche più ilari del Mondiale: nella poule per ora (e potrebbero esserlo persino prima di Italia-Sud Africa) gli azzurri guidano davanti anche agli All Blacks e agli Springboks, che ebbrezza.«Ho una grande fiducia in questa squadra – dice O’Shea, che l'anno prossimo non guiderà più l'Italia – è la migliore formazione per questa partita. Con due match in 4 giorni devi cambiare qualcosa. Abbiamo ben presente il nostro obiettivo per le prime due partite e sono sicuro che la prestazione che vedremo oggi sarà migliore rispetto alla Namibia».La vittoria con il Canada vale, infine, anche la qualificazione automatica ai Mondiali 2023 in Francia, obbiettivo minimo dell'Italia che la logica identifica anche con quello massimo visto che ai quarti di finale, mai raggiunti dagli azzurri, passerano solo le prime due della poule, occhio e croce Nuova Zelanda e Sud Africa.15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Michele Campagnaro, 12 Jayden Hayward, 11 Giulio Bisegni, 10 Tommaso Allan, 9 Callum Braley, 8 Braam Steyn, 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd (c), 4 David Sisi, 3 Simone Ferrari, 2 Luca Bigi, 1 Andrea LovottiA disposizione: 16 Federico Zani, 17 Nicola Quaglio, 18 Marco Riccioni, 19 Federico Ruzza, 20 Maxime Mbandà, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Carlo Canna, 23 Mattia Bellini: Conor O'Shea15 Patrick Parfrey, 14 Jeff Hassler, 13 Ben Lesage, 12 Nick Blevins, 11 DTH van der Merwe, 10 Peter Nelson, 9 Gordon McRorie, 8 Tyler Ardron (c), 7 Lucas Rumball, 6 Michael Sheppard, 5 Josh Larsen, 4 Conor Keys, 3 Matt Tierney, 2 Eric Howard, 1 Hubert BuydensA disposizione: 16 Benoit Piffero, 17 Djustice Duru-Sears, 18 Jake Ilnicki, 19 Luke Campbell, 20 Matt Heaton, 21 Jamie Mackenzie, 22 Ciaran Hearn, 23 Andrew Coe: Kingsley Jones: Nigel Owens (Galles): Italia 5; Nuova Zelanda 4; Sud Africa, Namibia e Canada (un match in meno) 0.Piccoli, molto più piccoli dei fijiani che li sovrastano con tutto il torso. E poi studenti, impiegati, muratori e idraulici contro giganti in gran parte ingaggiati nei campionati pro’ inglesi e francesi. Ebbene: a Kamaishi i dilettanti dell’Uruguay (foto AP) hanno messo al tappeto 30-27 gli isolani delle Fiji, da sempre fra i grandi del rugby, 10i nel ranking internazionale mentre i sudamericani non hanno mai lasciato le periferie di Ovalia ristagnando al 19° posto. Ecco la prima, magnifica, sorpresa del primi Mondiali in Giappone: grinta e orgoglio fino alla trasfigurazione per superare con appena 3 mete i funamboli del Pacifico che ne hanno segnate 5. Fra le lacrime, travolto dall’emozione, il capitano Juan Manuel Gaminara urla: «E’ la prima volta che battiamo una top 10: ne siamo fieri per la nostra nazione». Che contraccambia.29 settembre – Australia - Galles – Differita ore 17:20 (RaiSport + HD)5 ottobre – Inghilterra - Argentina – Ore 9:45 (RaiSport + HD)12 ottobre – Nuova Zelanda - Italia – Ore 6:35 (Rai2)12 ottobre – Inghilterra - Francia – Ore 10 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)26 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)27 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)1 novembre – Finale 3/4 posto – Ore 9:50 (RaiSport + HD)2 novembre – Finale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)Fase preliminare11 Gio 26 Sett B Italia - Canada 9:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium12 Gio 26 Sett C Inghilterra - Stati Uniti 12:45 Kobe Misaki Stadium13 Sab 28 Sett C Argentina - Tonga 6:45 Hanazono Rugby Stadium14 Sab 28 Sett A Giappone - Irlanda 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa15 Sab. 28 Sett B Sudafrica - Namibia 11:45 City of Toyota Stadium16 Dom 29 Sett D Georgia - Uruguay 7:15 Kumagaya Rugby Stadium17 Dom 29 Sett D Australia - Galles 9:45 Tokyo Stadium18 Lun 30 Sett A Scozia - Samoa 12:15 Kobe Misaki Stadium19 Mer 2 Ott C Francia - Stati Uniti 9:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium20 Mer 2 Ott B Nuova Zelanda - Canada 12:15 Oita Stadium21 Gio 3 Ott D Georgia - Fiji 7:15 Hanazono Rugby Stadium22 Gio 3 Ott A Irlanda - Russia 12:15 Kobe Misaki Stadium23 Ven 4 Ott B Sudafrica - Italia 11:45 Shizuoka Stadium Ecopa24 Sab 5 Ott D Australia - Uruguay 7:15 Oita Stadium25 Sab 5 Ott C Inghilterra - Argentina 10:00 Tokyo Stadium26 Sab 5 Ott A Giappone - Samoa 12:30 City of Toyota Stadium27 Dom 6 Ott B Nuova Zelanda - Namibia 6:45 Tokyo Stadium28 Dom 6 Ott C Francia - Tonga 9:45 Kumamoto Stadium29 Mar 8 Ott B Sudafrica - Canada 12:15 Kobe Misaki Stadium30 Mer 9 Ott C Argentina - Stati Uniti 6:45 Kumagaya Rugby Stadium31 Mer 9 Ott A Scozia - Russia 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa32 Mer 9 Ott D Galles - Fiji 11:45 Oita Stadium33 Ven 11 Ott D Australia - Georgia 12:15 Shizuoka Stadium Ecopa34 Sab 12 Ott B Nuova Zelanda - Italia 6:45 City of Toyota Stadium35 Sab 12 Ott C Inghilterra - Francia 10:15 International Stadium Yokohama36 Sab 12 Ott A Irlanda - Samoa 12:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium37 Dom 13 Ott B Namibia - Canada 5:15 Kamaishi Recovery Memorial Stadium38 Dom 13 Ott C Stati Uniti - Tonga 7:45 Hanazono Rugby Stadium39 Dom 13 Ott D Galles - Uruguay 10:15 Kumamoto Stadium40 Dom 13 Ott A Giappone - Scozia 12:45 International Stadium YokohamaQuarti di Finale41 Sab 19 Ott – QF1: 1 Pool C - 2 Pool D 9:15 Oita Stadium42 Sab 19 Ott – QF2: 1 Pool B - 2 Pool A 12:15 Tokyo Stadium43 Dom 20 Ott – QF3: 1 Pool - 2 Pool C 9:15 Oita Stadium44 Dom 20 Ott – QF4: 1 Pool - 2 Pool B 12:15 Tokyo StadiumSemifinali45 Sab 26 Ott – SF1: QF1 - QF2 10:00 International Stadium Yokohama46 Dom 27 Ott – SF2: QF3 - QF4 10:00 International Stadium YokohamaFinali47 Ven 1 Nov – Finale terzo posto 10:00 Tokyo Stadium48 Sab 2 Nov – Finale 10:00 International Stadium Yokohama