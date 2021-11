Rugby diretta live oggi dalle 14, Italia sfida Argentina a Treviso: quell'esodo dalle Ande agli Appennini. Stadio per pochi

ROMA Che smisurato e sorprendente regalo sarebbe se oggi a Treviso gli azzurri battessero i Pumas, i terribili e magnifici argentini del rugby che un anno fa sbranarono persino gli All Blacks. Gli argentini che sono nostri cugini, fratelli, parenti così stretti che ormai da due generazioni parecchi dei loro millanta talenti scelgono di giocare per la nazionale dei loro avi, già, l'Italia. Solo a citare Dominguez, per dirne uno in rappresentanza di tutti, vengono gli occhi lucidi.

Oggi in campo ne schieriamo “solo” due: il centro Juan Ignacio Brex e la novità Ivan Nemer, pilone sinistro di 23 anni che in realtà di solito gioca a destra, ma in passato il tasso di "argentinità" in azzurro ha raggiunto ben altre vette. Un esodo che accelera e rallenta secondo l'andamento travagliato dell'economia argentina e dei regolamenti internazionali e che comunque viaggia solo dalle Ande agli Appennini, mai nel senso inverso e non solo per quanto riguarda l'Italia: l'Argentina e il Sud Africa sono da sempre le uniche nazionali ovali orgogliosamente autarchiche. I loro giocatori possono anche emigrare cambiare casacca e recuperare altri passaporti, ma nessun oriundo o equiparato ha mai giocato per i Pumas o per gli Springboks. Meraviglioso.

Possibilità di vittoria per la truppa del capitano Michele Lamaro, padrone di casa visto che guida anche il Benetton? Pochine tendenti allo zero, perché l'Argentina è 8a nel ranking mondiale e l'Italia 14a, perché è vero che questi sudamericani vanno al tappeto da 7 match consecutivi, ma gli azzurri fanno lo stesso da 15 e pur avendo affrontato avversari di rango inferiore, a parte gli All Blacks che ci hanno impacchettato sabato scorso. Pochine perché gli avversari ammassano 619 caps (presenze) rispetto ai 225 degli italiani appena affidati al ct neozelandese Kieran Crowley. E poi gli azzurri non atterrano i Pumas dal 2008 (a Cordoba) e addirittura dal 1998 in casa: solo 5 vittorie e un pareggio su 22 match. Morale: la vittoria dell'Argentina è data in pratica alla pari dagli allibratori.

«Ma non scendiamo certo in campo – tuona Lamaro – pensando di limitare i danni. L'Argentina è fortissima, ma non è la Nuova Zelanda e non è nemmeno in stato di grazia anche se la Francia sabato scorso ha faticato tantissimo per superarli (29-20). Nessuno, com'è logico, si attendeva che battessimo gli All Blacks (a Roma è finita 9-47, ndr), ma in tanti, a cominciare da noi giocatori, sperano nell'impresa contro i Pumas: una responsabilità pesante che siamo onorati di caricarci sulle spalle. Dovremo essere feroci come e più di loro nei placcaggi e precisi al micron nei movimenti in touche e in avanzamento, ci abbiamo lavorato molto in settimana. Fisicamente siamo convinti di poter reggere il confronto, poi, sì, loro hanno molta più esperienza di noi ma di certo siamo alla pari per quanto riguarda la la “fame” di vittoria, una componente essenziale del nostro gruppo che sta nascendo sotto la guida di Kieran (Crowley). Sì, possiamo dire proprio una "famiglia".

Poderosa (ma non come un tempo) nel santuario della mischia, ricca di estro nel gioco al piede e nei trequarti, l'Argentina è da sempre la rivale che certifica la nostra situazione, i progressi e le involuzioni del gioco azzurro. Oggi il ct Crowley ha spostato parecchi “pezzi” sulla scacchiera richiamando ad esempio il grintoso Licata a numero 8 e Padovani e Morisi fra i trequarti, più esperti di Zanon che pure risulta in gran forma. Cinque cambi rispetto al match con gli All Blacks, mica pochi contro una squadra che gioca a memoria come l'Argentina: magari si poteva attendere una settimana perché con l'Uruguay è tutta un'altra storia. Magari.

La chiave resta affidata alla prima linea Nemer, Lucchesi (speriamo bene nei lanci in touche) e Riccioni che lotteranno contro un maestro della mischia come il capitano Montoya e contro la rivelazione Thomas Gallo, 22enne pilone tascabile veloce e agile come un'ala, uno spettacolo anche per la felicità del Benetton Treviso che con ottimo intuito l'ha ingaggiato alloggiando in un appartamento proprio con Nemer. La mediana verdissima (41 anni in due) Garbisi e Varney avrà poi la possibilità di costruire e non solo di difendere: palla in mano crescono di partita in partita. La battaglia degli azzurri per ribaltare il pronostico si annuncia rovente.

Uno stadio per pochi

Ah, speriamo infine che non ci sia troppo traffico in via Toscana, angolo via Liguria, e neppure troppi panni stesi ai balconi quando Garbisi o Sanchez dovranno calciare fra i pali con le telecamere che porteranno in tutto il mondo questo scorcio periferico di Treviso che, ben visibile, circonda lo stadio di “Monigo”, casa del Benetton. Con una scelta incomprensibile la Fir ha deciso di ospitare qui i Pumas provenienti dallo Stade de France di Parigi (82mila posti) e diretti all'Aviva Stadium di Dublino (56mila). Così diventa un'amarissima notizia il “tutto esaurito” fatto registrare in poche ore per questo test-match alloggiato in un ministadio da 4.500 posti ridotti per di più a 3mila per le limitazioni del Covid. Insomma, i biglietti per il “Monigo” sono bruciati in un lampo. Detto anche che domani una partita che non è nemmeno test-match, ovvero Italia “A”-Uruguay verrà giocata al Plebiscito di Padova (11mila posti) non resta che registrare la grande occasione mancata: nei precedenti incontri a Torino, Genova, Verona o Roma, l'Argentina ha sempre richiamato decine di migliaia di fedeli che questa volta resteranno scornati a casa davanti alla tv facendo mancare incasso e immagine al rugby italiano.

Paolo Ricci Bitti

Italia-Argentina, oggi alle 14 a Treviso, stadio Monigo, diretta live Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e Cielo, canale 26

Italia: Minozzi; Padovani, Brex, Morisi, Ioane; Garbisi, Varney; Licata, Lamaro (cap.), Negri; Sisi, Cannone; Riccioni, Lucchesi, Nemer. A disp. Bigi, Fischetti, Ceccarelli, Fuser, Ruzza, Pettinelli, A. Fusco, Mori. All. Crowley



Argentina: Boffelli; Cordero, Moroni, De La Fuente, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Cubelli; Isa, Gonzales, Matera; Lavanini, Kremer; Gomez-Kodela, Montoya (cap.), Gallo. A disp. Bosch, Calles, Medrano, Paulos, Grondona, Bertranou, Sanchez, Cinti. All. Ledesma

Arbitro: Doleman (Nuova Zelanda)