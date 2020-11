Rugby, scorpacciata inglese con la Georgia, l'Irlanda approfitta della crisi gallese

Irlanda e Inghilterra nel girone A, Scozia nel girone B. Sono le padrone della prima giornata di Autumn Nations Cup, neonata competizione che ha già dovuto rinunciare a un pezzo: la sfida tra Francia e Fiji inizialmente prevista domani, 15 novembre, ma cancellata a quarantott'ore dal calcio d'inizio per i troppi contagi tra le fila della squadra isolana.

Nessun problema, invece, nel girone A, dove l'Irlanda, a Dublino, ha aperto i giochi venerdì con un largo successo sul Galles, senza però il punto di bonus per le quattro mete segnate. La truppa dell'inglese Andy Farrell si è fermata a due, con Roux e l'esordiente Lowe. Dai piedi di Sexton (8), Murray (8) e Burns (6) i punti restanti. Per il Galles di Wayne Pivac, che con questa vede la striscia di sconfitte salire a sei, tre piazzati di Halfpenny.

Sorprese zero a Londra, dove l'Inghilterra di Eddie Jones ha schiantato 40-0 la Georgia. Mete inglesi, in campo con la maglia blu, di Willis, George (ben tre), Daly, Robson e cinque trasformazioni su sei di Farrell. Per i padroni di casa bonus offensivo raggiunto già al 38'.

Questa la situazione.

PRIMA GIORNATA

13 novembre: Irlanda v Galles (Aviva Stadium) 32-9

14 novembre: Italia v Scozia (Artemio Franchi) 17-28

14 novembre: Inghilterra v Georgia (Twickenham) 40-0

15 novembre: Francia v Fiji (Vannes) cancellata

SECONDA GIORNATA

21 novembre: Italia v Fiji (Stadio del Conero) ore 13:45

21 novembre: Inghilterra v Irlanda (Twickenham) ore 15:00

21 novembre: Galles v Georgia (Llanelli) ore 18:15

22 novembre: Scozia v Francia (Murrayfield) ore 16:00

TERZA GIORNATA

28 novembre: Scozia v Fiji (Murrayfield) ore 14:45

28 novembre: Galles v Inghilterra (Llanelli) ore 17:00

28 novembre: Francia-Italia (Stade de France) ore 21:00

29 novembre: Irlanda v Georgia (Aviva Stadium) ore 15:00

GIRONE A

Inghilterra 5

Irlanda 4

Galles 0

Georgia 0

GIRONE B

Scozia 5

Fiji* 0

Francia* 0

Italia 0

* Francia-Fiji cancellata

FINALI

5 dicembre: Georgia v ? (Murrayfield) ore 13:00

5 dicembre: Irlanda v ? (Aviva Stadium) ore 15:15

5 dicembre: Galles v ? (Llanelli) ore 17:45

6 dicembre: Inghilterra v ? (Twickenham) ore 15:00

