Rugby, Fischetti dai Castelli alla Nazionale, vita da pilone: «Spezziamo la maledizione delle sconfitte»

L’ attore Marco Paolini descrive i piloni di un tempo e in testa costruisci colossi fatti di fango e cazzotti che, dopo 80 minuti di una partita nella partita, chiedono ai compagni: «Chi ha vinto?». Il pilone moderno come Danilo Fischetti è invece summa e sostanza del fango, dei cazzotti, ma anche di responsabilità, agilità, visione di gioco, fiutando spazi dove non passerebbe nemmeno un folletto delle fiabe, figuriamoci un ragazzo di 181 cm e 110 kg. Giovanotto di Aprilia, nato 22 anni fa a Genzano, fa sentire il fisico e la testa e dopo due presenze nell’Italia di Franco Smith vuole ritagliarsi un posto tutto suo da pilone titolare. Sinistro, per giunta. Ruolo per indomiti soldati di trincea. Gli inizi nella Garibaldina Aprilia, l’amore per il rugby che nasce sui banchi della scuola media; poi il Lanuvio, la Capitolina, l’Accademia federale. Nel massimo campionato col Calvisano, dove vince lo scudetto 2018/’19 e il titolo di migliore del Top 12 (primo nella storia nel suo ruolo); infine la chiamata alle Zebre e, nello scorso ottobre, una “strana” convocazione in azzurro.«In quei giorni guardavo il Mondiale in tv con i miei compagni alle Zebre quando ho ricevuto la telefonata e allora via, sul primo aereo per il Giappone. Solo io e Zilocchi. Se ci penso mi viene da ridere».«Purtroppo no. Dopo due giorni di allenamento per gli All Blacks la mazzata: match cancellato per tifone».«Davvero un sogno essere arrivato fin qui. L’esordio a Cardiff, importante a livello emotivo. Quanto all’esito di quel match, peccato non essere riusciti a fare ciò che volevamo. A Parigi contro la Francia, invece, abbiamo mostrato qualcosa di buono. Tante cose da migliorare, ma anche alcune belle».«Vive un’evoluzione. Abbiamo capito quale sia la strada da seguire».«Effettivamente si avverte questa leggera tensione. Ma è una sensazione positiva».«La telefonata con mio padre, già. Mi ha motivato e caricato. Non sono solito avvertire pressione, ma esordi di quel tipo non capitano tutti i giorni! Anche lui ha giocato. All’ala. Mio fratello Marco, 12 anni, invece è apertura. Io sono l’unico giocatore di mischia in famiglia».«Macché, iniziai centro! In Accademia mi provarono anche tallonatore, ma in Nazionale Under 17 il tecnico Paolo Grassi mi disse: “Sarai pilone sinistro, punto”».«Cerco di prenderla come un punto di partenza per non riceverne altre».«Una parola: crescita. Ho visto tanti papà portare i figli al calcio per poi proporre loro il rugby, così, tanto per provare, fino a veder nascere un amore per il nostro sport».«Se è per questo mi portarono anche a praticarlo, il calcio.Un anno al Pomezia. Ero un attaccante bello grosso (ride)».«Praticamente tutti. E tutte le società con cui ho giocato, alcune hanno già organizzato dei pullman».«Spero tanto e contribuire a portare questa squadra tra le più forti, dove merita. Fermarsi? Sarebbe troppo semplice».