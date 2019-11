Rugby, il ct Conor O'Shea si è dimesso: gli azzurri di Sergio Parisse senza guida a due mesi dal Sei Nazioni

Il ct Conor O'Shea della nazionale di rugby si è dimesso: gli azzurri del capitano Sergio Parisse senza guida a due mesi dal Sei Nazioni e una situazione di incertezza che chiama in causa i vertici della Federazione.

Mondiali di rugby, “Ganbatte”, la lezione del Giappone all'Italia: la nazione dietro la squadra ko con onore con il Sudafrica

Rugby, Italia-Nuova Zelanda cancellata per il tifone Hagibis in Giappone, Parisse furioso. Perché è una sconfitta di tutto lo sport

Rugby, l'Italia regge solo un tempo, poi il Sudafrica dilaga 3-49

Per quanto annunciata, la notizia dell'addio del ct, giunta durante lo scialbo pareggio delle azzurre all'Aquila contro il Giappone (17-17), conferma la paralisi che gli ultimi mesi ha segnato l'attività della nazionale che ora si trova senza timoniere a meno di un mese dalle convocazioni del gruppo che in febbraio dovrà cercare di interrompere le striscia record di 22 ko consecutivi nel SEi Nazioni (gli ultimi 17 a carico dell'irlandese), ovvero 4 cucchiai di legno di fila (3 di O'Shea). L'Italia non vince un match, nel Championship, dal 2015, in casa addirittura dal 2013.

L'intervista «Salve, sono il Campionato del Mondo di rugby: vi piacerò. L'Italia? Forza Parisse» La guida tv La novità streaming

Certo, meglio che il tecnico irlandese ingaggiato nel marzo 2016 abbia chiarito in fretta, dopo i mondiali in Giappone, che la sua strada ora porta alla federugby inglese (coordinatore della formazione) e non più al prossimo Sei Nazioni che sarebbe stato condotto per inerzia, visto che era nel frattempo sfumato su sua richiesta il rinnovo del contratto per altre quattre stagioni contemplato inizialmente nell'accordo di tre anni fa.

Giunge così all'epilogo più amaro l'avventura che avrebbe invece dovuto segnare una svolta nella storia del rugby italiano. O'Shea, ex internazionale d'Irlanda e brillante tecnico e organizzatore dalla sfavillante curriculum, venne ingaggiato per pensare non solo all'oggi ma anche al domani dell'intero movimento: per questo il suo contratto era previsto 4+4 anni, con l'arrivo in Italia anche del collega Stephen Aboud per la riorganizzazione del rugby azzurro giovanile e di Michael Bradley per allenare le Zebre, la franchigia federale con sede a Parma che gioca solo nelle coppe europee. Di fatto solo Aboud, che resterà altri due anni, ha fatto crescere under 18 e under 20, mentre la nazionale maggiore e le Zebre non hanno dato segni di ripresa, anzi. Frana, almeno per ora, l'idea illuminata di mettere a regime tutte le scarse risorse umane del movimento rispetto a quelle degli avversari della Top 10 mondiale che ci tiene a distanza.

O'Shea ha vinto solo 9 delle 39 partite in cui ha timonato l'Italia, nessuna dove contava davvero, insomma nel Sei Nazioni. Gridano vendetta sconfitte contro Tonga, Scozia (un paio) e Francia (almeno una). E' vero anche che il ct irlandese, con il determinante aiuto dell'assistent coach sudafricano Brendan Venter, resterà per sempre negli Annali per la vittoria che mai più ripeterà contro il Sudafrica nel 2016 a Firenze e anche per aver ridicolizzato per un'ora l'Inghilterra a Twickenham con la memorabile strategia sul fuorigioco detta Fox.

Ha detto O'Shea: "Ho amato ogni minuto passato in Italia e credo davvero in quello che abbiamo fatto e in quanto potrà essere raggiunto negli anni a venire. Abbiamo avviato un processo e generato una nuova, fondata speranza, ma credo anche che la fine della Rugby World Cup rappresenti il momento migliore per tutti per fare i cambiamenti in vista del nuovo ciclo. Ho costruito amicizie e fatto esperienze che non dimenticherò mai. Il lavoro di tutti noi è quello di lasciare la maglia in un luogo migliore di quello in cui l'abbiamo trovata, spero sinceramente di aver lasciato il rugby italiano in una posizione migliore. I giovani che stanno arrivando entrano a far parte di un sistema che, continuando con le giuste decisioni, non potrà che migliorare negli anni a venire. Voglio ringraziare Alfredo (Gavazzi, presidente federale) per il supporto che mi hanno sempre dimostrato".



E' stato lo stesso Gavazzi a informare oggi il Consiglio Federale, riunito all'Aquila, della richiesta avanzata da O'Shea di rimettere con effetto immediato il proprio incarico di Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Maggiore Maschile. La naturale scadenza dell'accordo era prevista il 30 maggio 2020.

O'Shea, ct dal marzo del 2016, ha insomma notificato le proprie intenzioni ai vertici federali di risolvere anticipatamente il rapporto.

Gavazzi ha dichiarato: "Siamo rattristati dalla decisione di Conor di non concludere il percorso così come contrattualmente previsto. Lo ringraziamo per l’impegno e la passione con cui ha ricoperto in proprio ruolo in questi anni e gli auguriamo i migliori successi professionali negli incarichi che andrà a ricoprire”.

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA