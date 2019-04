Il Peroni Top12 torna sulla Rai, che punta anche al Mondiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilditorna sulladopo due anni, Birra Peroni sarà il nuovo title sponsor del campionato italiano. Sono le principali novità annunciate oggi dal presidente della, durante la conferenza stampa per la presentazione dei playoff negli studi Rai di Milano: «L'abbinamento tra Birra Peroni e Top12 e il raggiungimento dell'accordo con Rai rappresentano tappe chiavi nel processo di sviluppo extra-sportivo del nostro massimo campionato». Rai Sport trasmetterà in differita le semifinali trae tra, mentre la finale sarà in diretta sabato 18 maggio. La Rai potrebbe anche acquistare i diritti per il Mondiale, in programma in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre, e non è escluso che possa diventare la casa del rugby italiano, come auspicato dal direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli: «Mi auguro che il rugby possa restare ancora in Rai per tanti anni. Per il Mondiale siamo in trattative avanzate». Svelato anche il nuovo logo del campionato, mentre il premio di miglior giocatore è andato adi Calvisano.