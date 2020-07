Nel giorno in cui il ministro Spadafora annuncia - a sorpresa e sollevando non pochi dubbi - che in settembre saranno riaperti gli stadi, sia pure a capienza ridotta, dal mondo del rugby arriva il via libera a un bulimico e innovativo calendario internazionale che punta a recuperare il tempo e soprattutto i denari perduti per l'emergenza Covid. E pazienza se il pubblico resterà a casa come non è mai avvenuto - ripetiamo, mai avvenuto - fin dalla fondazione del footbal giocato alla manier di Rugby nella prima metà del 1800. La tristezza di un match di rugby senza fedeli dev'essere pari solo a quella di un terzo tempo senza birra: lo diciamo per ipotesi perché anche ciò non è mai accaduto.



Il calendario del rugby: tutte le date

Al momento si sta giocando come se nulla fosse esclusivamente in Nuova Zelanda: ovvero i più bravi del mondo che se la cantano (benissimo) e se la suonano (anche meglio) da soli con gli stadi zeppi di fedeli fino all'orlo. Merito dell'isolamento della "terra della lunga nuvola bianca" che è vasta come l'Italia ma ha solo 4,5 milioni di abitanti ben distanziati. Lì il Covid ha fatto pochi danni e allora si sono inventati un Superrugby di franchigie che si affrontano furiosamente fra di loro: un derby dopo l'altro sempre molto spettacolare (si pensa più ad attaccare che a difendere, in verità) da tutto esaurito. Anche in Australia si gioca tra franchigie, ma fra i canguri la situazione è meno rosea e le partite avvengono a porte chiuse. Per non dire del Sud Africa, dove la pandemia comincia solo adesso a picchiare duramente. In panne, per ora, anche l'Argentina.

E nell'emisfero Nord, in Europa? Qui siamo a becco asciutto da metà del Sei Nazioni, bloccato al terzo turno, ma adesso manca solo la luce verde definitiva di World Rugby (la Fifa della palla ovale) per riaprire le danze da agosto per poi scatenarsi in autunno. Si parte il 14 agosto con Harlequins-Sale di Premiership inglese per finire il 5 dicembre con la finale di un nuovo torneo Otto Nazioni: le sei tradizionali più Fiji e Georgia. Si era dettto anche del Giappone, ma pare improbile: gli isolani del Pacifico e i georgiani hanno il vantaggio di avere già nei campionati europei un bel numero di giocatori.

Il nuovo torneo (2 gironi da 4, ogni squadra giocherà 3 partite: 2 con le rivali del Sei Nazioni non affrontate nei recuperi (per l’Italia quindi Francia, Scozia o Galles) e una con la nazionale invitata (Figi o Georgia). La prime classificate approderanno alla finale, le altre alle finaline.

Dove giocherà la nazionale azzurra? All'Olimpico almeno i recuperi del Sei Nazioni, il resto si vedrà. La luce verde definitiva arriverà il 30 luglio dopo una serie interminabile di videoconferenze in cui tutti hanno cercato di mettere le mani sulle fiches del sempre più ricco rugby internazionale in cui è entrato con casse di dobloni l'equity fund Cvc. Una potenza anche per i possenti campionati di club di Inghilterra e Francia che muovono montagne di sterline e di euro anche se alla fine spunta sempre qualche anima bella che ricorda che i giocatori non possono essere spremuti da calendari iperaffollati.

Ma quanto vale allora il sottostante calendario visto che non è certo possibile prevedere gli sviluppi dell'emergenza Covid? E si giocherà a porte chiuse o socchiuse? Aspettiamo il 30 luglio e poi il dipanarsi dei giorni. Altro non c'è da fare anche se in Sud Africa hanno già messo in venditi i biglietti del tour dei Lions nel 2021: ottimismo leonino.



IL CALENDARIO INTERNAZIONALE

14 agosto: Ripresa della Premiership inglese dalla 14ª giornata.

22 agosto: andata derby di Pro 14 (Benetton-Zebre nell’anticipo di venerdì 21). 15ª giornata di Premiership inglese.

26 agosto: 16ª giornata di Premiership inglese (turno infrasettimanale)

29 agosto: ritorno derby di Pro 14 (Zebre-Benetton nel posticipo di domenica 30). 17ª giornata di Premiership.

5 settembre: semifinali di Pro 14; 1ª giornata dei campionati professionistici francesi, i Top 14 e ProD2.

12 settembre: finale del di Pro 14; 2ª giornata di Top 14 francese.

19 settembre: quarti di finale delle Coppe europee (Champions e Challenge Cup).

26 settembre: semifinali delle Coppe europee (Champions e Challenge Cup).

3 ottobre: 1ª giornata del Pro 14 2020/21; 3ª giornata del Top 14 francese.

10 ottobre: semifinali di Premiership inglese; 4ª giornata del Top 14 francese.

17 ottobre: finali delle Coppe europee (Champions e Challenge Cup); 5ª giornata del Top 14 francese.

24 ottobre: recupero di Irlanda-Italia del Sei Nazioni; finale di Premiership inglese; recupero di Inghilterra-Barbarians (si doveva giocare a giugno); probabile Francia-Scozia.

31 ottobre: recupero del 5° turno del Sei Nazioni (Italia-Inghilterra, addio di Sergio Parisse, Francia-Irlanda, Galles-Scozia).

7 novembre: turno di riposo

14 novembre: primo turno del Super 8-Otto Nazioni

21 novembre: secondo turno del Super 8-Otto Nazioni; inizio della Premieship inglese 2020/21.

28 novembre: terzo turno del Super 8-Otto nazioni.

5 dicembre: finale del Super 8-Otto nazioni.

12 dicembre: inizio delle Coppe europee edizione 2020/21.

Nell’emisfero Sud, infine, dal 7 novembre al 12 dicembre è annunciato il Championship fra Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, Argentina facendo arrivare gli ospiti con deu settimane di anticipo e concentrando per 6 giornate le 4 squadre in un unico stadio.

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA