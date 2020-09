Rugby, ecco i calendari di Coppa Italia e Top 10, primi match il 17 ottobre I contributi, lo scudetto, promozioni e retrocessioni in caso di lockdown

Covid, contributi Fir per i test

Rugby e minirugby ripartono nel Lazio: gli appuntamenti di tutte le società di Roma e Regione Qualche società delrugby del Lazio è riuscita a mantenere i contatti con i giocatori più piccoli anche durante l'estate più nera, quella della pandemìa di Covid-19. Altre hanno ripreso le attività da qualche settimana dopo lo stop assoluto, altre stanno partendo in questi giorni.

Rugby, Lazio 1927 e Fiamme Oro in campo dopo il lockdown nel nuovo Top 10, i biancocelesti sbarcano a Tor di Quinto con il vivaio La lunga traversata del deserto dopo il lockdown da Covid non è ancora finita e nemmeno si vedono oasi, ma nel rugby della Capitale ripartono a pieno regime gli allenamenti di SS Lazio 1927 e Fiamme Oro, uniche due rappresentanti del centro sud Italia nel massimo campionato, il Top 12, divenuto però Top 10 dopo il ritiro di San Dona e Medicei Firenzi in crisi finanziaria da pandemìa.

Rugby, confermato il calendario post Covid in autunno: dal recupero del 6 Nazioni con Parisse alla novità dell'8 Nazioni con Fiji e Giappone Tutte le date Ora c'è anche la conferma di World Rugby. Nei giorni in cui il ministro Spadafora annuncia - a sorpresa e sollevando non pochi dubbi - che in settembre saranno riaperti gli stadi, sia pure a capienza ridotta, dal mondo del rugby arriva il via libera a un bulimico e innovativo calendario internazionale che punta a recuperare il tempo e soprattutto i denari perduti per l'emergenza Covid.

Rugby, ecco i calendari di Coppa Italia e Top 10. In fondo trovate anche tutto ciò che è necessario sapere, dal Top 10 al minirugby, per avviare e proseguire le attività in questa stagione che si avventura in scenari ignoti da post lockdown da Covid dopo che che la precedente, per la prima volta in novant'anni, non ha assegnato lo scudetto.Il Consiglio ha deliberato la ripartizione in parti uguali alle dodici Società partecipanti al Campionato Italiano Peroni TOP12 2019/2020 dei premi previsti per la fase finale, non disputata a seguito della delibera del 26 marzo 2020 che aveva definitivamente sospeso ogni attività 2019/20 a causa dell'insorgere della pandemia da Covid-19.Successivamente, il Consiglio Federale non ha approvato la proposta di ripristinare il contributo per le Società del Peroni TOP10 2020/21 alla cifra di 190.000€, a seguito della riduzione delle squadre partecipanti alla massima competizione da dodici a dieci, mantenendo per la stagione corrente il contributo di 160.000€.Valutato l’eccezionale contesto storico, il Consiglio ha inoltre definito i requisiti necessari per la finalizzazione dei Campionati nazionali 2020/21 e l’assegnazione dei titoli e dei passaggi di categoria, fissando al 30 giugno la data ultima per il completamento dei tornei nazionali, in quanto termine naturale della Stagione Sportiva.Qualora, alla data del 30 giugno 2021, non sia stato possibile completare integralmente uno o più campionati secondo le formule previste per gli stessi, l’assegnazione dei titoli o la determinazione di promozioni e retrocessioni sarà subordinata al completamento da parte di tutte le squadre partecipanti di un numero minimo di partite secondo il seguente schema:Girone a nove squadre: tredici partiteGirone a dieci squadre: quattordici partiteGirone a undici squadre: quindici partiteGirone a dodici squadre: sedici partiteI CALENDARIDieci squadre al via del Campionato Italiano Peroni TOP10, per contendersi a partire da sabato 31 ottobre lo Scudetto numero novanta, dopo che il titolo di Campione d’Italia 2019/20 - per la prima volta nei novantuno anni di storia della Federazione Italiana Rugby - non si è assegnato nella stagione 2019/20 a seguito della sospensione dell’attività agonistica resasi necessaria per tutelare il movimento durante la pandemia da Covid-19.La corsa al titolo discatterà, per le dieci formazioni, alle ore 15.00 di sabato 31 ottobre, con la prima delle diciotto giornate di regular season. Quasi millecinquecento minuti di gioco e novanta partite dopo, il 24 aprile, le prime quattro classificate accederanno al doppio confronto di semifinale (andata 8 maggio, ritorno 15 maggio) che identificherà i due club chiamati a sfidarsi per il titolo il 29 maggio.Ad inaugurare il Peroni TOP10, nella prima giornata, due derby: quello capitolino tra la Lazio e la formazione della Polizia di Stato e quello emiliano tra il Valorugby ed il Colorno. Rovigo, capolista al momento della sospensione definitiva della stagione, riceverà al Battaglini il Viadana mentre il Calvisano, vincitore dello scudetto 2018/19, ospiterà al Pata Stadium il Mogliano. Trasferta per il Petrarca Rugby che a Piacenza affronterà il Rugby Lyons.La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha inoltre ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano Peroni TOP10 unitamente a quello della Coppa Italia Maschile 2020/21, competizione che prenderà il via due settimane prima, il 17 ottobre, consentendo a tutte le Società della massima divisione di rientrare nel clima della competizione dopo il lungo stop imposto da un contesto storico senza precedenti. Cinque turni di gara, sino al 3 marzo, definiranno le due finaliste che il 14 marzo si affronteranno per la Coppa Italia 2020/21, primo titolo stagionale messo in palio da FIR.Campionato Italiano Peroni TOP10 2020/21I giornata – and. 31 ottobre 2020, ore 15.00/rit. 23 gennaio 2021, ore 15.00Valorugby Emilia v HBS ColornoFemi-CZ Rugby Rovigo v Rugby Viadana 1970Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969Sitav Rugby Lyons v Argos Petrarca PadovaLazio Rugby 1927 v Fiamme Oro RugbyII giornata – and. 7 novembre 2020, ore 15.00/rit. 30 gennaio 2021, ore 15.00Rugby Viadana 1970 v Valorugby EmiliaMogliano Rugby 1969 v Femi-Cz Rugby RovigoHBS Colorno v Kawasaki Robot CalvisanoFiamme Oro Rugby v Sitav Rugby LyonsArgos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927III giornata – and. 14 novembre 2020, ore 15.00/rit. 6 febbraio 2021, ore 15.00Valorugby Emilia v Femi-Cz Rugby RovigoKawasaki Robot Calvisano v Fiamme Oro RugbySitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970Argos Petrarca Padova v HBS ColornoLazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969IV giornata – and. 28 novembre 2020, ore 15.00/rit. 13 febbraio 2021, ore 15.00Mogliano Rugby 1969 v EmiliaFemi-Cz Rugby Rovigo Delta v Lazio Rugby 1927Rugby Viadana 1970 v Kawasaki Robot CalvisanoHBS Colorno v Sitav Rugby LyonsFiamme Oro Rugby v Argos Petrarca PadovaV giornata – and. 5 dicembre 2020, ore 15.00/rit. 20 marzo 2021, ore 15.00Valorugby Emilia v Lazio Rugby 1927Kawasaki Robot Calvisano v Femi-Cz Rugby RovigoSitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969Argos Petrarca Padova v Rugby Viadana 1970Fiamme Oro Rugby v HBS ColornoVI giornata – and. 12 dicembre 2020, ore 15.00/rit. 27 marzo 2021, ore 15.00Valorugby Emilia v Kawasaki Robot CalvisanoFemi-Cz Rugby Rovigo v Argos Petrarca PadovaLazio Rugby 1927 v Sitav Rugby LyonsRugby Viadana 1970 v Fiamme Oro RugbyMogliano Rugby 1969 v HBS ColornoVII giornata – and. 19 dicembre 2020, ore 15.00/rit. 10 aprile 2021, ore 16.00Fiamme Oro Rugby v Valorugby EmiliaSitav Rugby Lyons v Femi-Cz Rugby RovigoKawasaki Robot Calvisano v Lazio Rugby 1927Argos Petrarca Padova v Mogliano Rugby 1969HBS Colorno v Rugby Viadana 1970VIII giornata – and. 9 gennaio 2021, ore 15.00/rit. 17 aprile 2021, ore 16.00Valorugby Emilia v Sitav Rugby LyonsFemi-Cz Rugby Rovigo Delta v HBS ColornoKawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca RugbyLazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro RugbyIX giornata – and. 16 gennaio 2021, ore 15.00/rit. 24 aprile 2021, ore 16.00Argos Petrarca Padova v Valorugby EmiliaFiamme Oro Rugby v Femi-Cz Rugby RovigoSitav Rugby Lyons v Kawasaki Robot CalvisanoHBS Colorno v Lazio Rugby 1927Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969Semifinali: 8/9 maggio, 15/16 maggioFinale Titolo: 29 maggioGirone 1: Valorugby Emilia, Sitav Rugby Lyons, Femi-Cz Rugby Rovigo Delta, Mogliano Rugby 1969, Rugby Viadana 1970Girone 2: S.S. Lazio Rugby 1927, Kawasaki Robot Calvisano, Argos Petrarca Padova, HBS Colorno, Fiamme Oro RugbyI giornata – 17 ottobre 2020, ore 16.00Girone 1Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970Valorugby Emilia v Sitav Rugby LyonsRiposa: Femi-CZ Rugby RovigoGirone 2Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot CalvisanoArgos Petrarca Padova v HBS ColornoRiposa: Fiamme Oro RugbyII giornata – 24 ottobre 2020, ore 16.00Girone 1Femi-Cz Rugby Rovigo Delta v Sitav Rugby LyonsValorugby Emilia v Mogliano Rugby 1969Riposa: Rugby ViadanaGirone 2Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca PadovaHBS Colorno v Fiamme Oro RugbyRiposa: Lazio Rugby 1927III giornata – 21 febbraio 2021, ore 15.00Girone 1Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970Mogliano Rugby 1969 v Femi-CZ RovigoRiposa: Sitav Rugby LyonsGirone 2Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927Kawasaki Robot Calvisano v HBS ColornoRiposa: Argos Petrarca PadovaIV giornata – 28 febbraio 2021, ore 15.00Girone 1Sitav Lyons Rugby v Rugby Viadana 1970Femi-CZ Rovigo Delta v Valorugby EmiliaRiposa: Mogliano Rugby 1969Girone 2Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro RugbyHBS Colorno v S.S. Lazio Rugby 1927Riposa: Kawasaki Robot CalvisanoV giornata – 7 marzo 2021, ore 15.00Girone 1Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby LyonsRugby Viadana 1970 v Femi-Cz Rugby Rovigo DeltaRiposa: Valorugby EmiliaGirone 2Fiamme Oro Rugby v Kawasaki Robot CalvisanoLazio Rugby 1927 v Argos Petrarca PadovaRiposa: HBS ColornoTUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE Rugby , si ricomincia dopo il lockdown da Covid : laparte il 17 ottobre, il(ex Top 12 orfano di San Donà e Medicei Firenze) che assegna lo scudetto dal 31 ottobre, la serie A femminile dal 18 ottobre. In attesa che si diradi la fitta nebbia sulla domanda delle domande (stadi aperti al pubblico? E, se sì, in che percentuale?) laha finalmente annunciato le date di inizio dei campionato e - non meno importante - che si metterà le mani in tasca pIn che percentuale? Andate più avanti e lo scoprirete, categoria per categoria. E poi le, i, l', ie le. Ogni settore del rugby italiano troverà qui quello che è necessario sapere in vista della prossima stagione: un file da mettere in memoria, consultabile al volo ogni volta che sarà necessario.Non è che poi che adesso che molto è stato messo nero su bianco per i club, per la gran parte dei 700 club italiani, sarà facile mettere insieme il pranzo con la cena: allestire le attività resta complicato e molto costoso. Mancheranno molti dei piccoli sponsor che davano una mano e anche molti volontari (ovvero il 99,8 % di chi si dedica al rugby in Italia) avranno problemi nello scenario post Covid. Si avanza in uno scenario ignoto, non resta che partire per capire come andrà.E, già che c'era, la Fir ha annunciato anche la lunga sfilza dei protocolli, che in sempre questo articolo trovate dall'A alla Z, tutti comodamente scaricabili e leggibili.Allora abbiate pazienza e "scrollate", non è una faccenda breve, ma troverete senz'altro ciò che fa al caso vostro, dal Top 10 alle serie C e all'under 18 e al minirugby. Un compendio completo. Con la speranza che lo stop da pandemìa della scorsa stagione resti solo un triste e unico ricordo.Il Consiglio Federale FIR facendo seguito all’approvazione del protocollo per la ripresa dell’attività agonistica nazionale ha ufficializzato le formule e le date di inizio del Campionato Italiano Peroni TOP10, della Serie A Maschile e Femminile, della Serie B e della Serie C e dell’Under 18.Il massimo campionato nazionale manterrà invariata la propria formula per il processo di qualificazione alle fasi finali mentre, con il ritorno a dieci squadre, la retrocessione sarà limitata all’ultima classificata al termine delle diciotto giornate di stagione regolare.Rivista la formula della Coppa Italia, con la partecipazione delle dieci squadre del massimo campionato divise in due gironi da cinque ciascuno, gare di sola andata tra le componenti di ciascun girone e accesso diretto alla Finale del 14 marzo per le due prime classificate.Con l’inizio del Campionato Italiano Peroni TOP10 in calendario il 31 ottobre, sarà la Coppa Italia a inaugurare la ripresa del rugby nazionale con i primi due turni il 17 e 24 dello stesso mese.Definite anche le date d’inizio e le formule dei Campionati di Serie A Maschile (8 novembre), Serie A Femminile (18 ottobre), Serie B, C e Under 18 Elite (15 novembre).Di seguito le formule e le date di inizio e conclusione dei Campionati Italiani 2020/21:Formula: Due gironi all’italiana da cinque squadre, formulati sulla base del ranking generato dalla Coppa Italia 2019/20. Gare di sola andata tra le componenti di ciascun girone. Le prime due classificate di ciascun girone accedono alla Finale, in gara unica in campo neutro.Girone 1: Femi-CZ Rovigo, Rugby Viadana 1970, Valorugby Emilia, Mogliano Rugby 1969, Sitav Lyons PiacenzaGirone 2: Argos Petrarca Padova, Fiamme Oro Rugby, Lazio Rugby 1927, Rugby Colorno, Kawasaki Robot Calvisano________Formula: Un girone all’italiana da dieci squadre. Gare di andata e ritorno. Le prime quattro classificate al termine della stagione regolare accedono alle semifinali, da disputarsi con incontri di andata e ritorno secondo lo schema:4° classificata v 1° classificata3° classificata v 2° classificataLe vincenti del doppio turno di semifinale (andata 8/9 maggio, ritorno 15/16 maggio) accedono alla Finale per il titolo di Campione d’Italia, da disputarsi il 29 maggio in casa della finalista meglio classificata in stagione regolare.La squadra classificata al decimo posto al termine della stagione regolare retrocede nel Campionato Italiano Serie A 2021/22.Partecipanti: Femi-CZ Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano, Mogliano Rugby 1969, Argos Petrarca Padova, Rugby Viadana 1970, Fiamme Oro Rugby, Valorugby Emilia, HBS Colorno, Sitav Lyons Piacenza, Lazio Rugby 1927________Formula: Tre gironi all’italiana da dieci squadre ciascuno. Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le prime classificate di ciascun girone accedono a una Pool-Promozione con partite di sola andata (16, 23 e 30 maggio). Ogni squadra inserita nella Pool Promozione disputa una gara interna e una esterna. La squadra classificata al primo posto della Pool Promozione è Campione d’Italia Serie A Maschile 2020/21 e promossa nel Campionato Italiano Peroni TOP10 2021/22.Le ultime classificate di ciascun girone accedono a una Pool-Retrocessione con partite di sola andata (16, 23 e 30 maggio). Ogni squadra inserita nella Pool Retrocessione disputa una gara interna e una esterna. Retrocedono nel Campionato Italiano di Serie B 2021/22 le ultime due classificate della Pool Retrocessione.PartecipantiGirone 1: Cus Genova, Pro Recco Rugby, Accademia “Ivan Francescato”, I Centurioni Rugby, Rugby Parabiago, ASR Milano, Biella RC, CUS Torino, VII Rugby Torino, Amatori Rugby AlgheroGirone 2: Verona Rugby, Valsugana Rugby Padova, Argos Petrarca Padova, ASR Paese, Ruggers Tarvisium, Rugby Casale, Rugby Vicenza, Valpolicella Rugby, Amatori Badia, Rugby Udine UnionGirone 3: Rugby Noceto, Romagna RFC, Pesaro Rugby, Rugby Perugia, Rugby Club I Medicei, Cavalieri Prato Sesto, Civitavecchia Centumcellae, Rugby Napoli Afragola, UR Capitolina, Amatori Catania_______Formula: Quattro gironi all’italiana con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.Il Girone 1 a sei squadre è costituito su base meritocratica ed ha inizio il 18 ottobre, per supportare il ritorno all’attività agonistica delle atlete selezionabili per la Nazionale Italiana Femminile in vista dei recuperi del Sei Nazioni di categoria e delle qualificazioni alla Rugby World Cup 2021.Gironi 2, 3 e 4, da sette e otto squadre su base geografica, hanno inizio il 15 novembre.La prima classifica del Girone 1 accede direttamente alle Semifinali.Seconda, terza e quarta del Girone 1 accedono ai Barrage con le prime classificate di Girone 2, 3 e 4 secondo il seguente schema, con gare di sola andata in casa delle squadre partecipanti al Girone 1. L’accoppiamento per il turno di Barrage avviene tramite sorteggio:2° classificata Girone 1 v 1° Classificata Girone territoriale (Vincente A)3° classificata Girone 1 v 1° Classificata Girone territoriale (Vincente B)4° classificata Girone 1 v 1° Classificata Girone territoriale (Vincente C)Le vincenti del turno di barrage accedono alle semifinali di andata e ritorno (andata 16 maggio, ritorno 23 maggio) secondo il seguente schema:Vincente C v 1° classificata Girone 1Vincente B v Vincente ALe vincenti del doppio turno di semifinale accedono alla Finale, in gara unica in campo neutro nel week-end del 5/6 giugno. La vincente della Finale si aggiudica il titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile 2020/21.PartecipantiGirone 1: Rugby Colorno, UR Capitolina, Valsugana Rugby Padova, Benetton Rugby, Villorba Rugby, CUS TorinoGirone 2: Rugby Parabiago, CUS Milano, Rugby Calvisano, Rugby Monza 1949, CUS Genova, Lions Tortona, Biella RCGirone 3: Rugby Riviera, Verona Rugby, Fiftneen Wilds All Bluff, Castel San Pietro, Romagna RFC, Rebels Vicenza, Villorba Rugby “2”Girone 4: Amatori Torre del Greco, Puma Bisenzio, CUS Pisa, All Reds Roma, Rugby Frascati, Bisceglie Rugby, Belve Neroverde, Donne Etrusche________Formula: Quattro gironi su base geografica, tre da dodici squadre e uno da undici squadre. Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le quattro squadre classificate al primo posto di ciascun girone accedono alla Fase Promozione, con play-off promozione di andata e ritorno (andata 6 giugno, ritorno 13 giugno) secondo il seguente schema a seguito di sorteggio:Squadra A v Squadra BSquadra C v Squadra DLe due squadre vincenti dei play-off promozione promosse in Serie A 2021/22.Le ultime classificate di ciascun girone (12° del Girone 1, 3 e 4 ed 11° del Girone 2) accedono a una fase Play-Out con partite di andata e ritorno secondo il seguente schema da definire tramite sorteggio:Squadra A v Squadra BSquadra C v Squadra DLe perdenti del turno di semifinale dei Play-out retrocedono in Serie C.La terza retrocessione è determinata dalla Finale Play-out tra le vincenti del turno di semifinale: la perdente della Finale Play-out è a sua volta retrocessa in Serie C.PartecipantiGirone 1: Rugby Franciacorta, UR Monferrato, Rugby Sondrio, Amatori & Union Milano, ASR Lecco, CUS Milano, Rugby Rovato, Rugby Varese, Rugby Bergamo 1950, Ivrea RC, Piacenza RC, Amatori CapoterraGirone 2: Imola Rugby, Rugby Parma, Valorugby Emilia, Modena Rugby 1965, Lions Amaranto, Rugby Jesi 1970, Florentia Rugby, Livorno Rugby, UR Capitolina, CUS Siena, Highlanders FormigineGirone 3: Rugby Viadana, Patavium UR, CUS Padova, Villorba Rugby, Mogliano Rugby, Junior Rugby Brescia, Rugby Mirano, Valsugana Rugby, Verona Rugby, Castellana Rugby, Rugby San Donà, Rugby Bologna 1928Girone 4: Paganica Rugby, Avezzano Rugby, Rugby Roma Olimpic, Frascati RC, Rugby Benevento, Arvalia Villa Pamphili, Roma Rugby, Partenope Rugby, Ragusa Rugby Junior, Messina Rugby, Cus Catania, Primavera Rugby________Formula Fase Interregionale: Otto gironi su base geografica. Un girone in Area 4 gestito dai Comitati Regionali di riferimento.Gironi A-B-C-D-E-F-G: gironi all’italiana con partite di andata e ritorno. La prima classificata accede alla Fase Nazionale, l’ultima classificata disputa nella Stagione Sportiva 2021/22 la Serie C Girone 2.Girone H: Campionato su organizzazione territoriale con squadre di Serie C Girone 1 e Serie C Girone 2. Partite di andata e ritorno in ambito territoriale. Ogni Comitato Organizzatore qualifica una squadra ai play-off.Play-off Girone H: accedono le prime classificate di ogni Comitato Organizzatore (Puglia, Campania, Sicilia) e la seconda classificata del Comitato Organizzatore come maggior numero di squadre partecipanti. Semifinali di andata e ritorno il 2 e 9 maggio secondo schema definito da sorteggio.Finale di andata e ritorno (16 e 23 maggio) tra le vincenti del doppio turno di semifinale. La vincente della Finale è qualificata alla Fase Nazionale.Formula Fase Nazionale (andata 6 giugno, ritorno 13 giugno).Le otto squadre classificate saranno abbinate con criterio geografico per disputare quattro play-off promozione con formula di andata e ritorno secondo il seguente schema:Squadra A v Squadra BSquadra C v Squadra DSquadra E v Squadra FSquadra G v Squadra HLe quattro vincenti del doppio turno di Finale sono promosse nel Campionato Italiano di Serie B 2021/22.PartecipantiGirone A: Pordenone Rugby, Rugby Udine, Rugby Conegliano, San Marco Rugby, Venjulia Trieste, ASR Belluno, Rugby Alpago, Rugby Feltre, Rugby Bassano, Rugby Riviera, CUS FerraraGirone B: Rugby Monselice, Rugby Trento, West Verona, Rugby Altovicentino, Rugby Villadose, Rugby Frassinelle, Rugby Mantova, Rugby Fiumicello, Rugby Calvisano, Bassa Bresciana, Botticino Rugby UnionGirone C: Chicken 2012 Rugby, CUS MIlano, Mastini Rugby, Rugby Rho, Rugby Parabiago, Rugby Lainate, Rugby Cernusco, Delebio Rugby, ASR Milano, Elephant Gossolengo, Amatori Verbania, RC StezzanoGirone D: Stade Valdotain, Rugby San Mauro, Cuneo Pedona, Rivoli Rugby, Amatori Novara, Savona Rugby, UR Riviera, Amatori Genova, Cus PaviaGirone E: Rugby Lyons, Rugby Forlì, Rugby Bologna 1928, Faenza Rugby, Rugby Noceto, Reno Rugby Bologna, Pescara Rugby, UR Sanbenedetto, Banca Macerata Rugby, Abruzzo Rugby, UR Anconitana, Fano RugbyGirone F: Città di Castello, Rugby Gubbio, UR Arezzo, Cavalieri Prato/Sesto, CUS Pisa, Amatori Cecina, Elba Rugby, Firenze Rugby 1931, Gispi Prato, Rugby Club I Medicei, Olbia RugbyGirone G: Primavera Rugby, Lazio Rugby 1927, L’Aquila Rugby, Reathyrus Rieti, Arnold Rugby, Rugby Anzio, Montevirginio Mini Rugby, Colleferro Rugby, UR Viterbo, Rugby Frascati Union, RC Latina_______Formula: Quattro Gironi Elite da dieci squadre ciascuno su base geografica.Partecipano ai Gironi Elite di area le nove squadre che ne avevano maturato il diritto al termine della Stagione 2018/19, più la vincente del doppio spareggio tra 9° classificata Girone Elite di area 18/19 e la 2° classificata della Fase Interregionale di Area 18/19.Lo spareggio, con gare di andata e ritorno, avrà luogo l’1 e 8 novembre.Stagione regolare con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.Le formazioni classificate al primo posto di ciascun girone accedono alle semifinali (andata 23 maggio, ritorno 30 maggio) secondo il seguente schema:1° Girone 1 v 1° Girone 21° Girone 3 v 1° Girone 4Le vincenti del doppio turno di semifinale si qualificano alla Finale del 6 giugno in campo neutro.La vincente della Finale è Campione d’Italia Giovanile 2020/21.Nota: la composizione dei Gironi del Campionato Italiano U18 Elite 2020/21 verrà ufficializzata dopo la disputa degli spareggi tra 9° classificata Girone Elite di area 18/19 e la 2° classificata della Fase Interregionale di Area 18/19.***La Federazione Italiana Rugby ha pubblicato oggi, a seguito dell’approvazione del Consiglio Federale, la, integrato nella sua nuova versione con le linee guida ed i requisiti necessari per la ripresa in sicurezza dell’attività agonistica nazionale. Il protocollo è applicato indistintamente a tutti i tesserati quale misura di salvaguardia della salute dell’intera comunità rugbistica nazionale.Predisposto dalla FIR in coerenza con le vigenti disposizioni e con l’autorizzazione dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il protocollo è lo strumento fondamentale per la ripresa, ad ogni livello, della pratica agonistica del Gioco di Rugby in Italia, dopo che la pandemia daaveva indotto il Consiglio Federale a dichiarare ufficialmente conclusa, il 26 marzo scorso, ogni competizione di carattere nazionale.Il protocollo, che sostituisce le versioni precedentemente pubblicate mantenendo immutate le disposizioni per la ripresa degli allenamenti in sicurezza, richiede l’effettuazione di test sierologici rapidi per atleti, tecnici e staff societari di ogni età e categoria, prima della ripresa di gare, competizioni, allenamenti congiunti con altre Società e amichevoli.Il Presidente federaleha dichiarato: “Voglio, in prima istanza, ringraziare a nome del Consiglio tutte le Società per il grande senso di responsabilità dimostrato in questi mesi e per aver compreso appieno sia la particolarità del momento storico, sia la necessità per la Federazione di lavorare nei tempi necessari a garantire un ritorno all’attività agonistica in sicurezza per ogni categoria e fascia d’età. La pubblicazione del protocollo, che ha trovato l’approvazione dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio, costituisce il presupposto fondamentale nel percorso di ritorno al gioco per tutte le componenti e le categorie del movimento nazionale, ed uno strumento prezioso per il Consiglio Federale per finalizzare le date di inizio e le formule dei Campionati nazionali. Siamo consapevoli delle difficoltà che ogni Club nel nostro Paese ha dovuto affrontare e fronteggerà nei mesi a venire, sino alla conclusione dell’emergenza sanitaria che continueremo ad affrontare con attenzione e rigore, operando in modo tangibile al fianco ed in supporto dei nostri Club. Non vediamo l’ora di rivedere sul campo bambine, bambini, ragazze e ragazzi di ogni età giocare e gioire del nostro sport, mai come oggi all’insegna della partecipazione prima che della competizione”.Tutti i documentiAltri documenti scaricabili