Rugby, impresa dell'Inghilterra: è in finale dopo aver battuto gli All Blacks

Show inglese in Giappone. Anzi, impresa autentica. L'Inghilterra ha battuto i campioni uscenti della Nuova Zelanda 19-7 (10-0) nella prima semifinale del Mondiale di rugby. In finale affronterà la vincente di Sudafrica-Galles, in programma domani, sempre a Yokohama. L'Inghilterra ha stroncato gli All Blacks durante l'intero primo tempo. Dopo la meta più rapida della storia della Coppa ai neozelandesi, con un velocissimo Manu Tuilagi trasformata da Owen Farrell, la Rosa Rossa continua a dominare, in mischia, alla mano, nei calci e in touche. Quasi al 25' meta di Sam Underlill annullata per «velo», a pochi secondi dalla fine del primo tempo calcio di punizione lontanissimo dai pali, comunque centrati da George Ford: 10 a 0, e spogliatoio. Nella ripresa gli inglesi hanno certificato lo storico successo. Ultimo aggiornamento: 13:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA