C'est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de Gilbert DOUCET. Grand joueur et entraîneur, amoureux du RCT, c’est un homme à qui je voue une grande admiration. Aujourd’hui le rugby est orphelin. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. — Bernard Laporte (@BernardLaporte_) July 7, 2020

ROMA - In uno di quei giorni in cui gli Dei dispensano solo sorrisi, lo scudetto del rugby torna a Roma dopo 51 anni. Le ellissi morbide del Flaminio per 16mila fedeli (record per il campionato ovale e per il resto dello sport italico, moloch calcio escluso), il sole, il vento fresco dal mare, l'inno di Mameli (altro atout delle mischie) e la Rds Roma che ricama un primo tempo stregato da tre mete perfette.



Finisce, il primo tempo, 30 a zero e ce ne sarebbe già abbastanza per satollarsi, con L'Aquila stordita da tanta potente armonia e schiacciata da quello che sarebbe quasi un 4-0 nel pallone rotondo, ma invece la ripresa distilla altri 40 minuti di combattimento: tre mete stavolta abruzzesi, i romani che vacillano dalla colonna su cui si erano già issati, poi la fuga del romano Roselli che è un'ala e vola davvero al 71' sulla touche a sinistra per soffocare ogni paura: finisce 35 a 17, con la Roma che negli ultimi minuti dà un'altra lezione di puro rugby.



La partita è segnata, è vinta, è già il trionfo tanto atteso, ma nessuno dei 15 bianconeri si tira indietro per respingere sulla linea dei pali L'Aquila che nel recupero attacca furibonda per l'onore dell'ultima meta. Eddai, perché incassare altri colpi sul muso, perché tirare altri placcaggi dopo tanta battaglia, perché negare una meta inutile? No, finisce 35 a 17. E' il quinto titolo per la Roma (1935, '37, '48 e '49). Renato Speziali, il presidente gran signore anche nei tempi cupi dell'egemonia veneta caccia giù l'emozione, ma non ce la fa, piange; Pratichetti, il veterano di 37 anni, idem e piangono anche Silvestri, Duce, Zaccaria che di anni ne hanno più il doppio perché loro lo scudetto l'avevano vinto nel 1949. Il primo tempo perfetto della Rds scatta al 2' quando Pez, 21 anni, oriundo argentino già simil-Dominguez, rimbalza un ovale calciato dall'apertura aquilana Va'a e lo spinge a calci fin sotto i pali: 7-0. Dopo un quarto d'ora in cui L'Aquila non riesce a dire "ba", sempre Pez apre a sinistra, salta i centri, allunga a Camardon che serve Alfredo De Angelis: l'estremo rivelazione reatino ha due aquilani davanti e meno di un nano-secondo per innescare Roselli. Quel nano-secondo basta.



Grazie a quel flip-pass da emisfero sud Roselli marca la più bella meta della stagione: 17-0 perché intanto l'immacolato Pez ha infilato anche il primo dei suoi tre penalty. Dopo tanta eleganza, la potenza di Raineri che rompe tre placcaggi e schiaccia in mezzo ai pali al 30': ovvero 30 a zero con la Rds ordinata e lucida che fa sempre sembrare facili le cose più difficili. E' ciò che rende grande una squadra. E ciò che indica quanto efficace sia stato il lavoro di Gilbert Doucet, il tecnico di Lourdes, il gallo che ha riconquistato Roma. E' vero che dei 16mila del Flaminio almeno 9mila sono aquilani, ma come si fa a ripartire da meno 30 in casa altrui? Si fa così, si fa come l'allenatore dell'Aquila Mike Brewer (neozelandese all black) ha predicato fin dal suo primo allenamento, quando la moglie, visto il parco-giocatore, gli suggerì: «Torniamo a casa». Invece Brewer chiede a suoi di non darsi mai vinti.



Eccoli: tre touche e tre ripartenze e tre mete (Privitera, Watson e Zaffiri, il capitano di 22 anni). L'Aquila si porta sul 30 a 17 già al 62' e non perde più un pallone. Ahiahiahi, vuoi vedere che... No, capitan Caione (un aquilano) irrigidisce la mascella identica a quella di Kevin Kostner e fa serrare i ranghi: siamo uomini o gladiatori? Gladiatori. E "tutti insieme come un sol uomo, si diventa imbattibili", com'è scritto nelle t-shirt fatte stampare dalla Rds citando Russell Crowe nel Gladiatore di Ridley Scott. Ecco il pallone calciato da Pez che schizza benevolo verso Roselli: meta. Vittoria. Scudetto.



La Federazione



"La Federazione Italiana Rugby ha appreso con profonda tristezza la notizia dell’improvvisa scomparsa, avvenuta martedì, di Gilbert Doucet - scrive la Fir in un comunicato - l’allenatore che nell’anno del Giubileo (2000) condusse la Rugby Roma alla conquista del suo quinto Scudetto, superando allo Stadio Flaminio L’Aquila Rugby 35-17".

Lo chiamavano - nelle arene del durissimo rugby francese del Sud Ouest - "Doudou", ma Gilbert Doucet era tutto meno che un tipo frivolo, come dimostrò nel 2000 riportando lo scudetto a Roma dopo 51 anni d'attesa. Ieri notte il condottiero gallo che aveva riconquistato la capitale ha passato per l'ultima volta la palla: un infarto ha portato via l'ex terza linea di Tolone, 64 anni, che ha così raggiunto l'altro architrave di quel trionfo al Flaminio, il presidente Renato Speziali che il rugby romano e italiano non ringrazierà mai abbastanza. "Per la gloria del nome" identifica dal 1930 la Rugby Roma Olimpic Club e Gilbert Doucet, con quello scudetto (il quinto nella storia del club), è fra coloro che hanno contribuito a "incidere a fuoco" un capitolo decisivo nella storia del rugby italiano, come scrive adesso la società che fra mille difficoltà ne continua a onorare la tradizione.In Francia il primo a ricordare con affetto e rispetto Doucet è stato direttamente il presidente della Federazione nonché ex sottosegretario allo Sport e vicepresidente di World Rugby (la Fifa ovale), Bernard Laport. In Italia lo hanno ricordato tutti i suoi ragazzi che ai suoi ordini si dimostrarono pronti a tutto, a combattere non solo contro solo le grandi del rugby italiano, insomma, le squadre venete come Rovigo, Padova e Treviso, ma contro, soprattutto, il pregiudizio che voleva per sempre sbarrata la strada che avrebbe riportato lo scudetto a Roma dopo una traversata del deserto lunga due generazioni.E allora ecco i messaggi commossi di Caione, Massimo Cuttitta, Roselli, Carlo Pratichetti, protdi Paolo Ricci Bitti