Malagò: «Vogliamo che il Flaminio sia la casa del rugby»

«Il Coni per il Flaminio ha presentato un solo progetto, che prevede la possibilità di destinare il Flaminio in pianta stabile al rugby azzurro». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo alla presentazione del programma dell'Italrugby al prossimo Guinnes Sei Nazioni 2019. Il progetto, al vaglio di Coni e Comune di Roma, è quello di destinare allo storico impianto della Capitale, in disuso da tempo, «gli uffici, le attività propedeutiche al Sei Nazioni allo stadio Olimpico - spiega Malagò - oltre alla volontà di farne la casa del rugby femminile e del rugby a 7: questa è la nostra volontà e il Comune sembra ben predisposto, sarebbe una bella cosa». © RIPRODUZIONE RISERVATA