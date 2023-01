L’Italrugby nel documentario Netflix sul Sei Nazioni 2023

Anche la Nazionale italiana guidata dal tecnico Kieran Crowley sarà protagonista della docuserie targata Netflix che sarà messa in onda nel 2024, dopo la Coppa del Mondo.

Ad annunciarlo è il colosso dello streaming, pronto ad andare con le proprie telecamere dietro le quinte del Sei Nazioni 2023, che vedrà debuttare l’Italia domenica 5 febbraio all’Olimpico di Roma contro la Francia. Netflix ha confermato che tutte e sei le squadre della più importante competizione rugbistica internazionale – Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles e la compagine azzurra capitanata da Michele Lamaro – saranno coinvolte nel progetto curato dallo stesso team di produzione che ha realizzato la docuserie sulla Formula 1 Drive to Survive, che ha avuto un ottimo successo ed è considerata un punto di partenza importante per tutta una serie di progetti a sfondo sportivo che Netflix ha in mente di sviluppare nel prossimo anno. Six Nations è il titolo provvisorio della docuserie che metterà al centro del piccolo schermo la palla ovale.