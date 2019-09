Rugby, Italia con Parisse record contro la Namibia in Giappone 21-7 Diretta

Ultimo aggiornamento: 08:08

Italia contro Namibia all'Hanazono Stadium di Osaka nel debutto alla Coppa del Mondo per la proma volta in Giappone. Per il capitano Sergio Parisse è al quinto mondiale, record diviso solo con Mauro Bergamasco e il samoano Brian Lima.Italia-Namibia 21-7Marcatori. Italia: 10' m. (pun.) 24' Allan 40' Tebaldi; 2 tr. Allan. Namibia: 6' Stevens; 1 tr. LoubserPrimo tempo. Pena. Una sola parola per descrivere il primo tempo degli azzurri contro la Namibia al debutto ai Mondiali in Giappone.Le formazioniItalia: 15 Jayden Hayward, 14 Mattia Bellini, 13 Tommaso Benvenuti, 12 Luca Morisi, 11 Edoardo Padovani, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Sergio Parisse (c), 7 Maxime Mbandà, 6 Braam Steyn, 5 Federico Ruzza, 4 Alessandro Zanni, 3 Tiziano Pasquali, 2 Luca Bigi, 1 Nicola QuaglioA disp. 16 Oliviero Fabiani, 17 Simone Ferrari, 18 Marco Riccioni, 19 Dean Budd, 20 Jake Polledri, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Carlo Canna, 23 Matteo MinozziNamibia: 15 Johan Tromp, 14 Chad Plato, 13 Justin Newman, 12 Darryl De La Harpe, 11 JC Greyling, 10 Cliven Loubser, 9 Damian Stevens, 8 Janco Venter, 7 Wian Conradie, 6 Rohan Kitshoff, 5 Tjiuee Uanivi (c), 4 PJ Van Lill, 3 Johannes Coetzee, 2 Torsten van Jaarsveld, 1 Andre RademeyerA disp. 16 Louis van der Westhuizen, 17 AJ De Klerk, 18 Nelius Theron, 19 Johan Retief, 20 Max Katjijeko, 21 Eugene Jantjies, 22 Helarius Axasman Kisting, 23 Lesley Klim