Gli azzurri del rugby portano fortuna alla Roma: e Mou farà il tifo per l'Italia che sabato sfida il Galles

Il presidente della Fir Marzio Innocenti insieme ad una rappresentanza di atleti della Nazionale Italiana Rugby ha consegnato una maglia a José Mourinho al termine del match Roma-Real Sociedad valida per l'andata degli ottavi di Finale di Europa League. Il tecnico portoghese a margine dell'incontro, oltre al classico in bocca al lupo di rito in vista del prossimo match nel Guinness Sei Nazioni contro il Galles, ha espresso il desiderio di assistere agli allenamenti dell'Italrugby.

Rugby Sei Nazioni, per il match "da vincere" con il Galles, il ct Crowley punta su Allan per sostituire Capuozzo. Formazioni, tv e programma

La gara

L'Italia punta alla prima vittoria nel Sei Nazioni 2023, ospitando sabato prossimo all'Olimpico il Galles, al momento ultimo in classifica e già battuto dagli azzurri un anno fa a Cardiff. Quel successo interruppe la striscia negativa che nel torneo durava da sette anni e 36 partite e avviò la crescita confermata poi negli ultimi mesi, ma a maggior ragione la nazionale per evitare l'ennesimo cucchiaio di legno è quasi obbligata a fare risultato pieno, e con una prestazione di qualità, nonostante l'assenza di uno dei suoi uomini di punta, Ange Capuozzo. Il ct, Kieran Crowley, ha confermato in toto la formazione scesa in campo contro l'Irlanda, affidando a Tommaso Allan il ruolo dell'estremo al posto del giovane italo-francese. All'ala ci saranno dunque Bruno e Padovani e le coppie di centri e mediana saranno sempre formate da Brex-Menoncello e Garbisi-Varney. In terza linea, settima presenza consecutiva da titolare per Lorenzo Cannone che completerà il reparto insieme a capitan Lamaro e Sebastian Negri. In seconda linea il duo formato da Niccolò Cannone e Federico Ruzza, mentre in prima linea scenderanno dal primo minuto Ferrari, Nicotera e Fischetti.

«In rosa non c'è nessuno con le caratteristiche di Capuozzo e abbiamo quindi cercato un giocatore con peculiarità diverse, che potesse darci delle opzioni di calcio in più e quindi la scelta - ha spiegato Crowley -. Allan ha la giusta esperienza per fare questo e cha già ricoperto il ruolo, sia agli Harlequins sia in azzurro». Parlando della partita, il ct ha ammesso che l'Italia è vista come favorita, ma questo, ha sottolineato, «non può e non deve influenzare il nostro lavoro. Vogliamo rimanere concentrati sulle cose di campo e vincere la partita. È vero che il Galles non è al top ma di incontri facili nel Sei Nazioni non ce ne sono».

Il tecnico neozelandese, comunque, si p detto fiducioso, perchè «abbiamo recuperato bene dall'ultima partita e in settimana abbiamo lavorato sulle aree in cui dovevamo migliorare. Conosciamo la sfida che ci aspetta e non vediamo l'ora di giocare, sperando di poter continuare a sviluppare il modo in cui vogliamo farlo». Crowley ha anche parlato di un giocatore non convocato per il match ma che è entrato nel gruppo, il mediano di mischia 24enne Martin Page-Relo, un francese che grazie ai nonni materni italiani può giocare in azzurro. «Stiamo andando verso la Coppa del Mondo con tre mediani, ma se c'è un infortunio, come si fa? Abbiamo scoperto che era idoneo per l' Italia, abbiamo deciso di portarlo qui per valutarlo e le impressioni sono molto positive». Intanto, il ct del Galles, Warren Gatland, ha apportato sei modifiche alla formazione sconfitta dall'Inghilterra, lasciando fuori tra gli altri il veterano Wyn Jones, la terza linea Halfpenny e l'ala Rees-Zammit. «Finora siamo rimasti delusi dai risultati e per me è difficile da sopportare perché non avevo mai perso tre partite nel Sei Nazioni - ha detto il ct gallese -. Dobbiamo essere intelligenti nel modo di giocare, ma anche essere coraggiosi