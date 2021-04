L'Inghilterra supera la Francia, è il terzo Sei Nazioni di fila

Per il terzo anno di fila il Sei Nazioni femminile è delle fortissime inglesi, che nella finalissima del Twickenham Stoop superano 10-6 la Francia in un match di rara intensità, giocato a tratti a ritmi quasi impensabili per la categoria, anche se va ricordato che le inglesi sono le uniche professioniste del torneo, mentre le francesi sono semipro'.

E ovviamente grande equilibrio, spezzato soltanto poco prima dell'intervallo da una meta di Cleall, trasformata da Scarratt. Drouin accorcia dalla piazzola al 45'. L'apertura transalpina si ripeterà soltanto al 73' per il momentaneo 7-6, ma a spezzare qualsiasi speranza di rimonta ci penserà l'accorta e muscolare difesa delle padrone di casa. Il piazzato del 10-6 di Scarratt in chiusura è una pietra tombale. Vince l'Inghilterra, ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA