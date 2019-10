Gli All Blacks dei fratelli Barrett dilagano con il Canada, la Francia risolve sul finale contro gli Stati Uniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casetta davvero piccolina quella del Canada (o "Canadà", per chi ricorda quella vecchia canzone in auge a Sanremo 1957). Bella capiente però per gli All Blacks, capace di violarla in nove occasioni e vincere 63-0. Finora il punteggio più pesante registrato in questa World Cup. Fino a ieri guidava questa speciale classifica il +54 del Sudafrica sulla Namibia. Un'imbiancata che non replica la Francia contro gli Stati Uniti: Bleus vittoriosi 33-9 e 5 punti in tasca ma confusionari e non sempre a proprio agio tra le linee difensive delle Eagles, più di quanto non dica il punteggio finale.L'undicesimo giorno di gare al Mondiale giapponese è quello della "missione compiuta" a Fukuoka per i transalpini, ora secondi nella durissima pool C dietro all'Inghilterra e davanti all'Argentina. Il tecnico Jacques Brunel mescola le carte ma, tra un pasticcio e l'altro, oltre alle dieci penalità concesse, deve aspettare l'ultimo quarto d'ora per vedere il cammino dei suoi in discesa. Anzi, all'intervallo è solo 12-6 per i Galletti. Mete di Huget (5') e Raka (23'), più una trasformazione di Ramos; contro due piazzati di MacGinty. E quando, al 64', sempre grazie a MacGinty gli americani vanno sul -3, Brunel ha la faccia di chi vorrebbe essere da tutt'altra parte. Tra il 66' e il 78' arrivano tuttavia le marcature di Fickou, Serin e Poirot, tutte trasformate dal man of the match Camille Lopez.E passiamo alla Nuova Zelanda. Grande festa allo stadio di Oita per la famiglia Barrett: delle nove mete messe a segno dalla squadra di Steve Hansen (una di punizione, o "tecnica" per gli appassionati della prima ora), tre vengono dai fratelli Jordie (8'), Beauden (35') e Scott (44'). Anzi, all'80' Beauden ha anche l'opportunità di segnare la doppietta, poi sfumata perdendo l'ovale a cinque metri dalla linea correndo a 200 all'ora. Da Weber (due), Williams, Ioane e Frizell le altre segnature. Tutte (eccezion fatta, ovviamente, per quella di punizione) trasformate da Mo'unga, migliore in campo. "Good-control rugby", lo definisce Hansen, che vede ora i suoi al secondo posto della pool B, ancora guidata dall'Italia. Curiosità: Savea è entrato in campo con gli occhiali protettivi resi celebri dall'azzurro McKinley. Si tratta del debutto assoluto di questo strumento a una Coppa del Mondo.Domani, 3 ottobre, alle 7.15 italiane, bella sfida a Higashiosaka tra Georgia e Fiji: chi vince blinda il terzo posto della poule D utile per la qualificazione a Francia 2023. Alle 12.15, impegno sulla carta facile per l'Irlanda opposta alla Russia a Kobe. 