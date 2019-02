Domani a Lecce in campo anche le donne, obiettivo ripetere Cardiff e Glasgow

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripetere Cardiff: il successo dello scorso anno al Principality Stadium (ex Millennium), prima storica vittoria di una Nazionale azzurra nel tempio dei Dragoni. Ripetere Glasgow: venerdì scorso, il successo sulla Scozia che ha regalato i primi 5 punti in classifica del Sei Nazioni 2019. L'Italia femminile di Andrea Di Giandomenico ci proverà domani, sabato 9 febbraio, allo Stadio Via del Mare di Lecce (20.35, diretta tv Eurosport 2) affrontando proprio quel Galles con il dente avvelenato per il ko di un anno fa e per la batosta (3-52) contro la Francia alla prima giornata."Quella con il Galles è sempre una partita complicata – il commento di Andrea Di Giandomenico – E’ una squadra che, soprattutto tra le avanti, ha una grande consistenza; sia in mischia chiusa che nel gioco aperto sono spesso logoranti. Con i trequarti, in particolare con le ali, esprimono una buona velocità. Sarà un match complesso che partirà da un equilibrio di fondo: sarà importante iniziare a giocare bene da subito e capitalizzare i momenti forti che avremo a nostra disposizione".Giornata speciale per il tallonatore Melissa Bettoni: bagnerà infatti il cap numero 50 e, per questo, scenderà in campo per prima. Azzurra n. 152, Melissa ha debutto nel 2012 nel match di Sei Nazioni contro l'Inghilterra disputato al "Carlo Androne" di Recco.Questa la squadra scelta da Andrea Di Giandomenico:15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 69 caps) - capitano14 Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 8 caps)13 Michela SILLARI (Rugby Colorno, 47 caps)12 Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 33 caps)11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 14 caps)9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 85 caps)8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 33 caps)7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 7 caps)6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 38 caps)5 Giordana DUCA (UR Capitolina, 8 caps)4 Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova, 25 casp)3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 58 caps)2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 49 caps)1 Silvia TURANI (Rugby Colorno, 6 caps)a disposizione16 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 14 caps)17 Elena SERILLI (Belve Neo Verdi, esordiente)18 Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 7 caps)19 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 12 caps)20 Lucia CAMMARANO (Belve Rugby NeroVerdi, 18 caps)21 Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps)22 Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 7 caps)23 Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 2 cap)