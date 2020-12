Elio De Anna, lei è uno di quei medici in pensione che a 71 anni è tornato gratuitamente in servizio per fronteggiare l’emergenza Covid costata la vita a 260 suoi colleghi: ora si candida alla presidenza della FedeRugby?

«Sì, è sempre una questione di servizio alla collettività: nella professione così come nello sport, nella politica, nella vita di tutti i giorni».

Ex presidente della provincia di Pordenone, dov’è nato, ex consigliere regionale (Pdl), ex azzurro con 27 caps, due scudetti col Rovigo, e - ha scritto un quotidiano della sua regione - candidato alla presidenza della Fidal friulana: non c’è una presidenza di troppo?

«Punto solo alla Fir, il resto lo smentisco categoricamente. L’unica tessera che ho è quella del Fontana Rugby Fontanafredda, un piccolo club».

Una carriera ragguardevole in nazionale (ala XXL e poi terza linea, rarissime partite (per l’epoca) contro gli All Blacks, ma finora nessuno dei 18 presidenti Fir era azzurro.

«E proprio con un gruppo di ex azzurri (Marchetto, Bonetti, Mariani, Vezzani, tra gli altri) che vogliamo interrompere questa “tradizione” per far ripartire la Federazione».

Fosse solo quello: a marzo avrà contro il presidente uscente Alfredo Gavazzi (Calvisano, 2 mandati), ma anche ex azzurri di rango: Marzio Innocenti e Paolo Vaccari. Forse è più facile battere gli All Blacks.

«Vedremo, per principio non do giudizi dei rivali anche se valuto in chiaroscuro il bilancio di Gavazzi. L’Italia ha da 20 anni la vetrina fenomenale del Sei Nazioni e, grazie ad essa, notevolissime risorse, oltre 42 milioni di budget, ovvero la maggiore disponibilità per ogni tesserato, ma la nazionale perde nel Torneo da 5 anni, il campionato che assegna lo scudetto è sprofondato nell’anonimato e le due franchigie create per formare azzurri arrancano nelle coppe Europa. E i tesserati calano con in più il Covid da affrontare per tenere in piedi il rugby di base che si sostiene solo con le quote delle famiglie».

Davvero vuole smantellare le accademie giovanili federali mutuate da forti nazioni? E poi gli azzurrini se la cavano assai meglio dei “grandi”.

«Sì, costano troppo, non danno abbastanza risultati e hanno fatto saltare un corretto rapporto fra club, franchigie e nazionali».

Ma le accademie servono anche a sopperire le carenze dei club soprattutto nel centrosud.

«Di accademia ne serve appunto una nel centrosud che allestiremo: in quell’area sono stati persi protagonisti che vogliamo recuperare. E istituiremo una “camera bassa” tra Consiglio federale e società».

Disfare quanto costruito negli ultimi 12 anni è facile, ma poi come rifare?

«Le franchigie (Zebre Parma e Benetton Treviso, ndr) dovranno avere l’under 20 e schierare la domenica un XV seniores anche nel Top 12. E le U20 dei club di Top 12 viaggeranno insieme alla squadra maggiore ».

Quindi le franchigie restano?

«Certo e magari più avanti poterne allestire una terza nel centrosud. Però anche le Zebre devono diventare private, fermo restando il sostegno della Fir a entrambe».

Ma i club da anni boccheggiano tra bollette e anche tra ingaggi di giocatori (stranieri compresi) non così esaltanti. Garald Davies, presidente FederGalles, ha tuonato; “Franchigie a parte, nemmeno una sterlina ai giocatori di club”.

«Sono d’accordo: il passaggio al professionismo, 25 anni fa, ha illuso che si potesse campare di rugby, ma è vero solo pochissimi. Nel Top 10 prendono, se va bene, 2 mila euro lordi per 10 mesi. Basta. Aiuteremo allora i club sia economicamente, però con rendicontazioni trasparenti, sia con tecnici qualificati. Il campionato dello scudetto deve tornare importante. E sotto faremo una serie a 30 squadre. Due “stranieri” a foglio partita nel Top 12 e uno solo nel Super 30, poi stop».

Chi formerà i formatori?

«Per il settore giovanile Olivier Magne (Francia, 47 anni, 89 caps) con al supervisione di Pierre Villepreux (ct all’epoca di De Anna, ndr), per i seniores presto potrò dire il nome. In Fir dovranno tornare competenze chiare con obbiettivi e responsabilità».

Villepreux? Tantissimo di cappello, ma ha 77 anni.

«La competenza non si discute. E vogliamo anche ricostruire il rapporto con l’università e la scuola, dare più sostegno alle donne e al rugby integrato e rilanciare il rugby a 7 per puntare alle Olimpiadi».

